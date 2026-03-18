ΤΕΤΑΡΤΗ 18.03.2026 16:12
18.03.2026 15:00

Στα… όπλα η Σενεγάλη για το Κόπα Άφρικα: «Το τρόπαιο δεν θα φύγει από εδώ»

Οργή κατά της Αφρικανικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας επικρατεί στη Σενεγάλη όπου ο γενικός γραμματέας της, τόνισε πως το τρόπαιο που κατέκτησαν στο Κόπα Άφρικα, δεν πρόκειται να το παραδώσουν.

«Η Συνομοσπονδία Αφρικανικού Ποδοσφαίρου (CAF) είναι διεφθαρμένη και οι αντιδράσεις παγκοσμίως μετά από αυτή την απόφαση επιβεβαιώνουν τη γενική αγανάκτηση. Θέλω να καθησυχάσω όλους τους Σενεγαλέζους. Η Σενεγάλη έχει το δίκιο και τη νίκη με το μέρος της. Το Κύπελλο δεν θα φύγει από τη χώρα», δήλωσε ο Αμπντουλαγέ Σο.

Παράλληλα το στέλεχος της σενεγαλέζικης ομοσπονδίας καταγγέλλει μεθοδεύσεις κατά τη διάρκεια της ακροαματικής διαδικασίας, “δείχνοντας” μάλιστα συγκεκριμένο στέλεχος της επιτροπής από τη Νιγηρία, για τον οποίο γνώριζαν ώρες πριν πως… “είχε μία εντολή να εκτελέσει!” κι επανέλαβε την επικείμενη προσφυγή στο CAS για την ανατροπή της απόφασης.

Η CAF αποφάσισε να ακυρώσει το αποτέλεσμα του τελικού της διοργάνωσης όπου η Σενεγάλη είχε κερδίσει με 1-0 το Μαρόκο μέσα στην έδρα του. 

Είχε προηγηθεί ωστόσο η αποχώρηση (πλην του Μανέ) των ποδοσφαιριστών του καθώς διαμαρτύρονταν για τον καταλογισμό ενός πέναλτι μάλλον υπερβολικού.

Αφού επέστρεψαν στον αγωνιστικό χώρο μετά την προτροπή του Μανέ, το Μαρόκο έχασε το πέναλτι και τελικά έχασε και το ματς, με τη Σενεγάλη να αποθεώνεται από όλον τον πλανήτη.

Ομως η CAF γύρισε τώρα και αποφάσισε ότι χάνει το ματς στα χαρτιά επειδή είχαν αποχωρήσει οι παίκτες, έστω και προσωρινά.

Επικαλέστηκε δύο άρθρα κανονισμού, ωστόσο δεν έχει καμία λογική η απόφαση αυτή από τη στιγμή που δεν είχε κλείσει το φύλλο αγώνα και ο αγώνας ολοκληρώθηκε κανονικά.

Η Σενεγάλη έχει ασκήσει έφεση και αναμένεται να προσφύγει και στο CAS.

