ΜΜΕ-ΗΠΑ: Η κυβέρνηση Τραμπ κλιμακώνει την πίεση στον Τύπο για την κάλυψη του πολέμου στο Ιράν

Στο νέο επεισόδιο χειραγώγησης και ελέγχου της ενημέρωσης, σχετικά με την κάλυψη του πολέμου στο Ιράν, από την διακυβέρνηση Τραμπ, δημοσιεύματα στον αμερικανικό (και διεθνή) Τύπο αναφέρουν ότι το Πεντάγωνο προσφάτως άρχισε να κλιμακώνει την πίεση σε Μέσα, δημοσιογράφους και φωτορεπόρτερ.

Τις τελευταίες ημέρες ασκεί αυστηρότατο έλεγχο στην ανεξάρτητη στρατιωτική εφημερίδα «Stars and Stripes», με τον ισχυρισμό ότι εστιάζει υπερβολικά σε θέματα της woke ατζέντας, προκαλώντας αντιπερισπασμό, αναφέρει σε σχετικό ρεπορτάζ της η δημόσια ραδιοφωνία των ΗΠΑ, NPR.

Δημοσιογράφος του The Atlantic δήλωσε ότι, σε εκείνον αλλά και σε άλλους φωτογράφους απαγορεύτηκε η πρόσβαση σε συνέντευξη Τύπου του Πενταγώνου την περασμένη Πέμπτη.

Η Washington Post ανέφερε ότι το Υπουργείο Άμυνας απέκλεισε τους φωτογράφους από τις ενημερώσεις επειδή το επιτελείο του υπουργού Άμυνας Πιτ Χεγκσεθ διαφώνησε με τις εικόνες που τραβήχτηκαν κατά τη διάρκεια μιας ενημέρωσης την προηγούμενη εβδομάδα.

Στη συνέχεια ο Χεγκσεθ επέπληξε τους δημοσιογράφους κατά τη διάρκεια μιας ενημέρωσης την Παρασκευή για την κάλυψή τους. Επέκρινε συγκεκριμένα το CNN για ένα ρεπορτάζ που ισχυριζόταν ότι η κυβέρνηση Τραμπ υποτίμησε την προθυμία του Ιράν να κλείσει το Στενό του Ορμούζ.

Η Τζένιφερ Γκρίφιν, επικεφαλής ανταποκρίτρια εθνικής ασφάλειας του Fox News, ανέφερε ότι η περσική υπηρεσία της Voice Of America (Η Φωνή της Αμερικής) έχει χρησιμοποιηθεί για να παροτρύνει τον λαό του Ιράν να εξεγερθεί ενάντια στην ιρανική ηγεσία.

Αυτή η οδηγία έχει προκαλέσει την οργή των υπαλλήλων της VOA, οι οποίοι πιστεύουν ότι μια τέτοια εντολή παραβιάζει το καταστατικό του ραδιοτηλεοπτικού φορέα, αναφέρει ο Axios. Οι ΗΠΑ έχουν επενδύσει επί χρόνια σε κρατικά ραδιοτηλεοπτικά μέσα, όπως το Voice of America και το Radio Free Europe/Radio Liberty, ώστε να παρέχουν αξιόπιστες ειδήσεις και πληροφορίες σε αναπτυσσόμενες χώρες, ειδικά σε περιόδους συγκρούσεων ή άλλων κρίσεων.

Πολιτικοί, συμπεριλαμβανομένων και Ρεπουμπλικάνων, έχουν επικρίνει την προσπάθεια της κυβέρνησης Τραμπ να περιορίσει τα κρατικά ραδιοτηλεοπτικά εν μέσω της κλιμάκωσης των εντάσεων και των διακοπών πρόσβασης στο διαδίκτυο, στο Ιράν.

Τα προσωρινά μέτρα που επιβάλλονται για τον έλεγχο των μέσων ενημέρωσης κατά την έναρξη στρατιωτικών συγκρούσεων τείνουν να γίνονται μόνιμα, ακόμη και μετά την υποχώρηση της σύγκρουσης, αναφέρουν με σκεπτικισμό παρατηρητές των ΜΜΕ στις ΗΠΑ.

Τα ΜΜΕ των ΗΠΑ ιστορικά θεωρούνταν προπύργιο της Ελευθερίας του Τύπου. Ωστόσο αυτό το ιστορικό, σε ότι αφορά την αντιμετώπιση τους, χαρακτηρίζεται πλέον «προβληματικό» από τους Ρεπόρτερ Χωρίς Σύνορα.

