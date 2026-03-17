ΗΠΑ: Κυβερνητικοί και αξιωματούχοι του Τραμπ τα «βάζουν» με δημοσιογράφους και Μέσα με αφορμή ρεπορτάζ για τον πόλεμο στο Ιράν

Με ανάκληση άδειας λειτουργίας – αν και δεν είναι απλή διαδικασία σύμφωνα με το θεσμικό πλαίσιο των ΗΠΑ – απειλεί ραδιοτηλεοπτικούς οργανισμούς ο πρόεδρος της Ομόσπονδης Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών, FCC, Μπρένταν Καρ, λόγω της κάλυψης του πολέμου στο Ιράν.

Είχε προηγηθεί περιστατικό με τον υπουργό Άμυνας, Πιτ Χέγκσεθ, ο οποίος επέκρινε το CNN και εξέφρασε την επιθυμία το δίκτυο να αποκτήσει έναν πιο φιλικό ιδιοκτήτη.

Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έχει αποδώσει στον εαυτό του τα εύσημα για την «αναδιαμόρφωση» του αμερικανικού τοπίου των ΜΜΕ μέσω εκφοβισμού, ρυθμιστικών μοχλών και πολιτικής πίεσης, που έχουν απλώσει τη «σκιά» τους στην ελευθερία της έκφρασης στα δημοσιογραφικά γραφεία και τις αίθουσες σύνταξης ειδήσεων, περιγράφει πυκνά την κατάσταση ο Axios.

Καθώς τα αποτελέσματα από τον νέο πόλεμο είναι απογοητευτικά στις δημοσκοπήσεις και το μήνυμα δεν είναι «καθαρό», για την αμερικανική κυβέρνηση φταίνε- πάλι- τα ΜΜΕ και οι δημοσιογράφοι , στρέφοντας τα «πυρά» της εναντίον τους.

Στο τέλος της προηγούμενης εβδομάδας ο πρόεδρος των ΗΠΑ, εν πτήσει, τα «έβαλε» με το ABC News το χαρακτήρισε «ένα από τα χειρότερα, πιο ψεύτικα και πιο διεφθαρμένα» και τα έβαλε με την ρεπόρτερ του όταν εκείνη τον ρώτησε για ένα αμφιλεγόμενο email συγκέντρωσης χρημάτων της εκστρατείας του. Το μήνυμα είχε προκαλέσει έντονες αντιδράσεις επειδή περιλάμβανε φωτογραφία από την τελετή επαναπατρισμού έξι Αμερικανών στρατιωτικών που σκοτώθηκαν στον πόλεμο με το Ιράν.

Λεπτά αργότερα επιτέθηκε φραστικά σε άλλη δημοσιογράφο, αποκαλώντας την αντιπαθέστατη, επειδή τόλμησε να ρωτήσει και να επιμείνει γιατί οι ΗΠΑ στέλνουν 5.000 πεζοναύτες και ναύτες στη Μέση Ανατολή, στο πλαίσιο του πολέμου με το Ιράν.

🔴 Trump calls female reporter 'obnoxious' pic.twitter.com/lbqHb89oGD — The Telegraph (@Telegraph) March 16, 2026

Ο Τραμπ δήλωσε στο Truth Social το βράδυ της ίδιας ημέρας ότι είναι «ενθουσιασμένος» επειδή ο πρόεδρος της FCC «εξετάζει τις άδειες» ορισμένων «εξαιρετικά αντιπατριωτικών ειδησεογραφικών» οργανισμών».

Δύο 24ωρα νωρίτερα από τα διαδοχικά περιστατικά στο Air Force One, o υπουργός Άμυνας, Χέγκσεθ επέπληξε τους δημοσιογράφους, κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης για τον πόλεμο, και στοχοποίησε το CNN, λέγοντας ότι «όσο πιο γρήγορα ο Ντέιβιντ Έλισον αναλάβει το δίκτυο, τόσο το καλύτερο».

Ο διευθύνων σύμβουλος του CNN, Μαρκ Τόμσον, δήλωσε κατόπιν ότι το δίκτυο παραμένει πιστό στη δημοσιογραφική του ακεραιότητα. «Οι πολιτικοί έχουν προφανές κίνητρο να ισχυρίζονται ότι η δημοσιογραφία που θέτει ερωτήματα σχετικά με τις αποφάσεις τους είναι ψευδής», ανέφερε ο Τόμσον , μεταξύ άλλων, στη δήλωσή του.

Και ενώ συνέβαιναν αυτά με προοδευτική κλιμάκωση, εντός ελάχιστων 24ώρων, ήρθε σαν επιστέγασμα η τοποθέτηση του προέδρου της FCC, ο οποίος χαρακτηρίζεται «πιστό σκυλί του Τραμπ» από αμερικανικά ΜΜΕ, εντείνοντας τις απειλές του να αφαιρέσει τις άδειες από ραδιοτηλεοπτικούς φορείς που δεν λειτουργούν προς το «δημόσιο συμφέρον».

Προειδοποίησε τους ραδιοτηλεοπτικούς φορείς που «διαδίδουν ψευδείς ειδήσεις και παραποιούν τα γεγονότα» να «διορθώσουν την πορεία τους», αναδημοσιεύοντας τον ισχυρισμό του προέδρου στο Truth Social ότι η New York Times, το Wall Street Journal και τα «ΜΜΕ» γενικότερα θέλουν οι ΗΠΑ «να χάσουν τον πόλεμο».

Σε συνέντευξη του στο CBS News το Σάββατο ο Καρ επανέλαβε την θέση του λέγοντας ότι οι άδειες «δεν αποτελούν «δικαίωμα ιδιοκτησίας»».

«Ας είμαστε ειλικρινείς. Αυτό που περιγράφει ο πρόεδρος Καρ είναι κυβερνητικός έλεγχος του Τύπου», δήλωσε η Τάρα Πάκι, διευθύνουσα σύμβουλος του Radio Television Digital News Association, του Συνδέσμου Ψηφιακών και Ραδιοτηλεοπτικών Μέσων Ενημέρωσης των ΗΠΑ. «Οι δημοσιογράφοι δεν εκφοβίζονται από έναν νταή με χαρτοφύλακα», πρόσθεσε, προτρέποντας τους δημοσιογράφους να συνεχίσουν να κάνουν τη δουλειά τους. Σχετικά με την ανάκληση αδειών λειτουργίας, αυτό που ισχύει στις ΗΠΑ είναι ότι η FCC δεν χορηγεί άδειες σε εθνικά δίκτυα. Χορηγεί όμως άδειες στους τοπικούς σταθμούς που (ανα)μεταδίδουν τα προγράμματά τους. Τα καλωδιακά δίκτυα, όπως το CNN, δεν υπάγονται στην αρμοδιότητα της FCC. Δημιουργείται πάντως ένα κλίμα.

Αυτά συμβαίνουν ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη η εξαγορά της Warner Bros Discovery από την Paramount/Skydance του Ντέιβιντ Έλισον, και από νωρίτερα είχαν εκφραστεί ανησυχίες και προβληματισμοί για την ανεξαρτησία του CNN, που εντάθηκαν έπειτα από όσα συνέβησαν στο CBS και πιο πρόσφατα στην Washington Post.

Παραβιάσεις της ελευθερίας του Τύπου στη Μέση Ανατολή, στον πόλεμο του Ιραν, αναφέρουν δύο δημοσιογραφικοί θεσμοί

«Markos by night» και «Εκατομυριούχος-Grand Prize Week» κατάφεραν τις υψηλότερες τηλεθεάσεις του Σαββάτου και της Κυριακής (14,15/3)

Mega και Alpha μοιράστηκαν την πρώτη θέση τηλεθέασης του Σαββάτου και της Κυριακής αντιστοίχως







