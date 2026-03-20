Nielsen: Διακόπτει μετρήσεις αποδοτικότητας σε 137 αγορές

Η Nielsen άρχισε στα τέλη της περασμένης εβδομάδας να ενημερώνει τους πελάτες της ότι, από τις 31 Μαρτίου, θα διακόψει την παρακολούθηση/αποδοτικότητα των τηλεοπτικών διαφημίσεων σε 137 αγορές.

Η απόφαση έρχεται ως συνέχεια αμέσως προηγούμενης, της Nielsen, να διακόψει επίσης την υπηρεσία παρακολούθησης ραδιοφωνικών διαφημίσεων – SIGMA Radio – στο τέλος του μήνα, κίνηση που ορισμένες πηγές του εξωτερικού θεωρούν ως μέτρα περικοπής δαπανών, καθώς η παγκόσμια εταιρεία δημοσκοπήσεων, μετρήσεων και ερευνών τηλεθέασης επικεντρώνεται στα μεγαλύτερα και πιο περίπλοκα ζητήματα που σχετίζονται με την αναμόρφωση της εθνικής υπηρεσίας μέτρησης τηλεοπτικού κοινού Big Data + panel, η οποία εξακολουθεί να αποτελεί το κοινοόνόμισμα για την τηλεοπτική διαφήμιση και την δυναμομέτρηση προγραμμάτων.

Η υπηρεσία αυτή συνδυάζει δεδομένα από πλατφόρμες, κάθε ειδους, και παραδοσιακά στοιχεία τηλεθέασης- από αντιπροσωπευτικά πληθυσμιακά πάνελ- με δημογραφικά χαρακτηριστικά.

Οι 137 αγορές στις οποίες η Nielsen παύει να μετράει τα διαφημιστικά σποτ είναι οι λεγόμενες αγορές «RPD+», οι οποίες βασίζονται σε δεδομένα επιστροφής (Return Path Data) από παρόχους καλωδιακής και δορυφορικής τηλεόρασης (Dish, DirecTV, Comcast και Charter) για τη μέτρηση των τηλεθεατών σε αγορές που είναι γενικά μικρότερες. Σε αυτές της αγορές χρησιμοποιούνταν προηγουμένως μηχανογραφημένα πρωτόκολλα για τη μέτρηση των δημογραφικών στοιχείων και της σύνθεσης του κοινού, αλλά η Nielsen πραγματοποίησε τη μετάβαση στην «ηλεκτρονική μέτρηση» το φθινόπωρο του 2019.

«Καθώς η Nielsen συνεχίζει να εξελίσσει τη στρατηγική μέτρησης της τοπικής τηλεόρασης για να δώσει προτεραιότητα στα Μεγάλα Δεδομένα (Big Data) που ενσωματώνονται σε ένα αντιπροσωπευτικό πάνελ, ενημερώνουμε τις λειτουργικές ροές εργασίας μας ώστε να αντανακλούν τους κύριους παράγοντες μέτρησης στην αγορά», ανέφερε η Nielsen στην ανακοίνωση που έστειλε στους πελάτες της αργά την Παρασκευή, προσθέτοντας:

«Ενώ τα τοπικά μας πάνελ παραμένουν ένα κρίσιμο στοιχείο για την κάλυψη των «τυφλών σημείων» – όπως τα νοικοκυριά που λαμβάνουν τηλεοπτικό σήμα μέσω Over The Air λήψης ( δηλαδή μέσω κεραίας εσωτερικού χώρου) – η εξάρτηση από ένα ειδικό εφεδρικό σύστημα της Nielsen (όπως οι ηχητικές υπογραφές) έχει μειωθεί καθώς η μεθοδολογία μας έχει εξελιχθεί».

Η χρήση του όρου «τυφλά σημεία» είναι αξιοπρόσεκτη, διότι η Nielsen άρχισε πρόσφατα να αναβαθμίζει τις εκτιμήσεις του τηλεοπτικού πληθυσμού που χρησιμοποιεί ως βάση για τα συστήματα μέτρησης τηλεθέασης, βασιζόμενη σε μια υψηλού κύρους έρευνα τρίτων, την υπηρεσία DASH του Advertising Research Foundation, αναφέρει το Νεοϋορκέζικο MediaPost με εξειδικευμένη θεματαλογία από το χώρο της διαφήμισης, της αγοράς και των ΜΜΕ.

Σύμφωνα με πρόσφατες εκτιμήσεις δεδομένων DASH, τα νοικοκυριά OTA – που εξακολουθούν να χρησιμοποιούν κεραία για να λαμβάνουν τηλεόραση μέσω ραδιοτηλεοπτικού σήματος – αντιπροσωπεύουν περισσότερο από το 15% του συνολικού τηλεοπτικού πληθυσμού και περισσότερο από το 20% του πληθυσμού της γραμμικής τηλεόρασης, εξαιρουμένης της πρόσβασης αποκλειστικά σε ψηφιακή τηλεόραση.

Η Nielsen άρχισε να αναπροσαρμόζει τις εκτιμήσεις της με βάση τα δεδομένα DASH στα τέλη Ιανουαρίου 2026 και οι ενημερωμένες εκτιμήσεις της θα δημοσιευθούν στην έκδοση του The Gauge Μαρτίου στις 24 του μήνα – μια εβδομάδα αργότερα από το συνηθισμένο.

Όσον αφορά τους διαφημιστές, τις διαφημιστικές εταιρείες και τους σταθμούς που προηγουμένως βασίζονταν στην ενεργή παρακολούθηση διαφημίσεων της Nielsen στις 137 τηλεοπτικές αγορές, η εταιρεία μετρήσεων τηλεθεάσης δήλωσε ότι θα πρέπει να βασίζονται στους σταθμούς που επιβλέπουν ενεργά τα σήματα τους.

« Εάν το υδατογράφημα ενός σταθμού αποτύχει σε μια μετάδοση που δεν παρακολουθούμε πλέον ενεργά και ο σταθμός δεν πραγματοποιεί έλεγχο, δεν θα λάβει απόδοση για την τηλεθέαση του κοινού του με βάση το πάνελ (δηλ. νοικοκυριά που λαμβάνουν τηλεοπτικό σήμα μέσω κεραίας)», εξήγησε η Nielsen.

Η απόφαση αυτή, πάντως, δεν αφορά στην ελληνική τηλεοπτική και διαφημιστική αγορά.

