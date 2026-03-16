Απογοητευμένος ο Τραμπ από το «όχι» των συμμάχων για το Ορμούζ – «40 χρόνια σας προστατεύουμε»

Από τις απειλές πέρασε στην… απογοήτευση ο Ντόναλντ Τραμπ για την «απροθυμία» των Συμμάχων του να βοηθήσουν στην αστυνόμευση των Στενών του Ορμούζ, προκειμένου να συνεχιστεί η ροή των πλοίων από το κρίσιμο θαλάσσιο πέρασμα.

Ο Τραμπ ζήτησε από τους Συμμάχους των ΗΠΑ να βοηθήσουν στην αστυνόμευση του κρίσιμου στενού, αφού το Ιράν απάντησε στις επιθέσεις ΗΠΑ-Ισραήλ χρησιμοποιώντας drones, πυραύλους και νάρκες για να κλείσει αποτελεσματικά το κανάλι για τα δεξαμενόπλοια που μεταφέρουν το ένα πέμπτο του παγκόσμιου πετρελαίου και υγροποιημένου φυσικού αερίου.

Σε συνέντευξή του πριν από το γεύμα του με τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου του Κέντρου Κένεντι, ο Αμερικανός πρόεδρος απευθύνθηκε στους Συμμάχους των ΗΠΑ:

«Για 40 χρόνια σας προστατεύουμε και εσείς δεν θέλετε να εμπλακείτε», δήλωσε ο Τραμπ στους δημοσιογράφους. «Ενθαρρύνουμε έντονα τα άλλα έθνη να εμπλακούν μαζί μας και να εμπλακούν γρήγορα και με μεγάλο ενθουσιασμό», είπε.

“This is a paper tiger we’re dealing with now. It wasn’t a paper tiger two weeks ago. It’s a paper tiger now.” – President Trump pic.twitter.com/XQrCkTMDHR — Fox News (@FoxNews) March 16, 2026

«Κάποιες είναι πολύ ενθουσιώδεις γι’ αυτό και κάποιες όχι. Κάποιες είναι χώρες που έχουμε βοηθήσει για πολλά, πολλά χρόνια. Τις έχουμε προστατεύσει από φρικτές εξωτερικές πηγές και δεν ήταν τόσο ενθουσιώδεις. Και το επίπεδο ενθουσιασμού έχει σημασία για μένα».

Αρκετοί σύμμαχοι των ΗΠΑ δήλωσαν τη Δευτέρα ότι δεν έχουν άμεσα σχέδια να στείλουν πολεμικά πλοία για να ξεμπλοκάρουν τα Στενά του Ορμούζ.

Ο Ρούμπιο θα ανακοινώσει τις «πρόθυμες» χώρες

Ο Ντόναλντ Τραμπ είπε πάντως ότι ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο θα ανακοινώσει τις χώρες που δηλώνουν πρόθυμες να βοηθήσουν τις ΗΠΑ. Ανέφερε ως παράδειγμα τη Γαλλία, λέγοντας ότι μίλησε με τον πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν την Κυριακή και «νομίζει ότι θα βοηθήσει», αλλά εξέφρασε δυσαρέσκεια και «έκπληξη» για τη στάση που τηρεί η βρετανική κυβέρνηση αν και πιστεύει ότι τελικά θα «εμπλακεί» στην αποστολή ασφάλειας του Ορμούζ.

Ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ είχε δηλώσει νωρίτερα ότι το Ηνωμένο Βασίλειο συνεργάζεται με συμμάχους «σε ένα βιώσιμο, συλλογικό σχέδιο» για το άνοιγμα του στενού.

Η Γερμανία, η Ισπανία και η Ιταλία είναι από τις συμμάχους που αποκλείουν την πιθανότητα, τουλάχιστον προς το παρόν, να εμπλακούν σε μια αποστολή στον Κόλπο. Βρετανία και Δανία δηλώνουν ότι θα σκεφτούν με ποιον τρόπο θα μπορούσαν να βοηθήσουν , υπογραμμίζοντας όμως ότι είναι αναγκαία η αποκλιμάκωση.

«Πλήξαμε πάνω από 7.000 στόχους στο Ιράν»

Η στρατιωτική μας εκστρατεία για τον τερματισμό της απειλής που θέτει το ιρανικό καθεστώς συνεχίστηκε με πλήρη ισχύ τις τελευταίες ημέρες. «Έχουμε κυριολεκτικά εξαλείψει» τον στρατό τους, δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος, υποστηρίζοντας ότι η Ουάσιγκτον έχει πλήξει περισσότερους από 7.000 στόχους σε όλη την Ισλαμική Δημοκρατία.

Trump also said, after calling on other nations to help protect the Strait of Hormuz, that “numerous countries have told me they’re on the way.” https://t.co/LMNtQGiNnr — ABC News (@ABC) March 16, 2026

Όπως είπε, έχουν πληγεί κυρίως εμπορικοί και στρατιωτικοί στόχοι. «Μόνο σήμερα βομβαρδίστηκαν τρεις μονάδες κατασκευής πυραύλων και μη επανδρωμένων αεροσκαφών».

Στα Στενά του Ορμούζ οι αμερικανικές δυνάμεις κατέστρεψαν 30 ναρκοθέτες, ωστόσο ο Τραμπ δήλωσε ότι «δεν είναι σίγουρος» αν έχουν ποντιστεί νάρκες στην περιοχή του Κόλπου.

-Πρόσθετα χτυπήματα συνεχίζονται από όλες τις κατευθύνσεις κάθε ώρα στο Ιράν.

-Καταστρέψαμε τα πάντα στο νησί Χαργκ εκτός από την περιοχή όπου βρίσκεται το πετρέλαιο – αφήσαμε τους αγωγούς.

-Για τους σκοπούς της ανοικοδόμησης αυτής της χώρας κάποια μέρα, υποθέτω ότι κάναμε το σωστό, αλλά μπορεί να μην παραμείνει έτσι.

-Περισσότερα από 30 ιρανικά πλοία ναρκοθέτησης έχουν καταστραφεί.

-Έχουμε επιτύχει μείωση κατά 90% στις εκτοξεύσεις βαλλιστικών πυραύλων και μείωση κατά 95% στις επιθέσεις με μη επανδρωμένα αεροσκάφη.

-Επιτεθήκαμε επίσης σε εργοστάσια κατασκευής πυραύλων και μη επανδρωμένων αεροσκαφών – μόλις τρία χτυπήσαμε σήμερα.

-Περισσότερα από 100 ιρανικά πολεμικά πλοία έχουν βυθιστεί ή καταστραφεί τις τελευταίες δυόμισι εβδομάδες.

Ο Τραμπ λέει ότι οι ΗΠΑ «σφυροκοπούν» την ικανότητα του Ιράν να απειλήσει την εμπορική ναυτιλία στο στενό του Ορμούζ.

Χτυπήσαμε, όλα τα πλοία ναρκοθέτησής τους… αλλά δεν γνωρίζουμε αν έχουν ριφθεί καν νάρκες, δεν είμαστε σίγουροι ότι έχουν ριφθεί.

Δεν γνωρίζουμε αν έχουν ρίξει κάποια, αλλά έχουμε χτυπήσει και τα 30 πλοία τους.

Τι είπε για τον νέο ηγέτη του Ιράν

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ πιστεύει ότι το Ιράν θέλει να κάνει μια συμφωνία για να τερματιστεί ο πόλεμος, σημειώνοντας όμως ότι είναι ασαφές το ποιος μιλά εξ ονόματος της Τεχεράνης.

«Δεν γνωρίζουμε τους ηγέτες τους», είπε. «Δεν ξέρουμε αν ο ανώτατος ηγέτης είναι νεκρός ή ζωντανός», πρόσθεσε. Οι Ιρανοί «διαπραγματεύονται» αλλά «δεν ξέρω αν είναι έτοιμοι ακόμη», επανέλαβε.

Σχετικά με τον νέο ανώτατο ηγέτη του Ιράν, Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, ο Τραμπ λέει ότι έχει ακούσει ότι ο Χαμενεΐ έχει «παραμορφωθεί» ως αποτέλεσμα της αμερικανοϊσραηλινής επίθεσης στις 28 Φεβρουαρίου ή πιθανώς έχει χάσει ένα πόδι.

«Δεν ξέρουμε αν είναι νεκρός ή όχι. Κανείς δεν τον έχει δει, κάτι που είναι ασυνήθιστο».

President Trump said "we don't know" the condition of Iran's new supreme leader, Mojtaba Khamenei, who is the son of the former leader Ali Khamenei. "Nobody's saying he's 100% healthy," Trump said. "I will say this, nobody's seen him, which is unusual."

Ο Τραμπ περιέγραψε ως «σκληρές» τις συνθήκες για την ιρανική αντιπολίτευση, τονίζοντας ότι η κυβέρνηση «σκοτώνει διαδηλωτές».

«Είναι δύσκολο για το αντιπολιτευόμενο κίνημα, δεν έχουν όπλα. Μπορεί να είναι θαρραλέοι, αλλά δεν είναι ανόητοι».

Ο Τραμπ διαβεβαίωσε ότι «οι ΗΠΑ δεν χρειάζονται πετρέλαιο» και ότι «όταν τελειώσει (ο πόλεμος) οι τιμές του πετρελαίου και ο πληθωρισμός «θα υποχωρήσουν γρήγορα».

