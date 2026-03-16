Ποιες ευρωπαϊκές χώρες ρίχνουν «πόρτα» στον Τραμπ για τα Στενά του Ορμούζ

Η μία μετά την άλλη οι ευρωπαϊκές χώρες αποκρούουν τον εκβιασμό του Ντόναλντ Τραμπ να εμπλακούν στην αποστολή δυνάμεων στα Στενά του Ορμούζ προκειμένου να μην διαταραχθεί περαιτέρω η ροή πετρελαίου από το κρίσιμο θαλάσσιο πέρασμα.

Όπως αναφέρει ο Guardian, η Ιταλία είναι η τελευταία ευρωπαϊκή χώρα (μετά το Ηνωμένο Βασίλειο, τη Γερμανία και την Ελλάδα) που αντιδρά με προσοχή στο αίτημα του Ντόναλντ Τραμπ να βοηθήσουν οι σύμμαχοι στο άνοιγμα του στενού του Ορμούζ.

Ο υπουργός Εξωτερικών της Ιταλίας, Αντόνιο Ταγιάνι, δήλωσε σε δημοσιογράφους στις Βρυξέλλες ότι η Ιταλία υποστηρίζει την ενίσχυση των ναυτικών αποστολών της ΕΕ στην Ερυθρά Θάλασσα.

Πρόσθεσε όμως: «Ωστόσο, δεν νομίζω ότι αυτές οι αποστολές μπορούν να επεκταθούν ώστε να συμπεριλάβουν το στενό του Ορμούζ, ειδικά επειδή πρόκειται για αποστολές κατά της πειρατείας και αμυντικές αποστολές».

Από την πλευρά του ο αναπληρωτής πρωθυπουργός του Λουξεμβούργου, Ξαβιέ Μπετέλ, δήλωσε ότι η χώρα του δεν θα ενδώσει στον «εκβιασμό» των ΗΠΑ για να συμμετάσχει στον πόλεμο, λέγοντας: «Με δορυφόρους, με επικοινωνίες, είμαστε πολύ χαρούμενοι που είμαστε χρήσιμοι. Αλλά μην μας ζητάτε στρατεύματα και μηχανήματα».

Πιστή στη στάση που τηρεί έως τώρα, η Ισπανία δεν θα συμμετάσχει σε οποιαδήποτε στρατιωτική αποστολή στο Στενό του Ορμούζ, επειδή κρίνει παράνομο τον πόλεμο ΗΠΑ-Ισραήλ κατά του Ιράν, δήλωσαν σήμερα οι υπουργοί Άμυνας και Εξωτερικών της Ισπανίας.

Η αριστερή κυβέρνηση συνασπισμού με επικεφαλής τον πρωθυπουργό Πέδρο Σάντσεθ έχει κατακρίνει την αμερικανοϊσραηλινή επίθεση στο Ιράν και έχει απαγορεύσει σε αμερικανικά αεροσκάφη να χρησιμοποιούν κοινά λειτουργούμενες βάσεις στη νότια Ισπανία.

Η Ισπανίδα υπουργός Άμυνας Μαργαρίτα Ρόμπλες απέρριψε το αίτημα του Ντόναλντ Τραμπ για στρατιωτική υποστήριξη για την ασφάλεια του Στενού καθώς και τις απειλές του προέδρου των ΗΠΑ για ένα «πολύ κακό μέλλον» για τους συμμάχους του ΝΑΤΟ που δεν συμμετάσχουν σε αυτή τη στρατιωτική αποστολή.

«Η Ισπανία δεν θα δεχτεί ποτέ πρόχειρες λύσεις, επειδή ο στόχος πρέπει να είναι ο τερματισμός του πολέμου, και μάλιστα τώρα», τόνισε η Ρόμπλες.

Η κατάσταση στο Στενό προκαλεί σοβαρή ανησυχία στους Ευρωπαίους, αλλά η θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει να είναι ότι ο πόλεμος πρέπει να τερματιστεί ανεξάρτητα από οικονομικές παραμέτρους, δήλωσε ο υπουργός Εξωτερικών Χοσέ Μανουέλ Αλμπάρες.

«Δεν πρέπει να κάνουμε τίποτα που θα προσέθετε ακόμη μεγαλύτερη ένταση ή θα προκαλούσε περαιτέρω κλιμάκωση της κατάστασης», δήλωσε σε Ισπανός ΥΠΕΞ σε δημοσιογράφους στις Βρυξέλλες.

Οι απειλές του Ντόναλντ Τραμπ προς τους Συμμάχους, για το γεγονός ότι δεν στέλνουν πολεμικά πλοία στα Στενά του Ορμούζ, δεν ήχησαν καλά στην Γερμανία.

Ο υπουργός Εξωτερικών της χώρας, Μπόρις Πιστόριους, απάντησε σε έντονο ύφος μάλιστα προς τον Τραμπ, λέγοντας πως «αυτός ο πόλεμος δεν είναι ο δικός μας πόλεμος».

«Αυτός δεν είναι ο δικός μας πόλεμος. Τι περιμένει ο Τραμπ από μια χούφτα ευρωπαϊκές φρεγάτες που δεν μπορεί να κάνει το ισχυρό αμερικανικό ναυτικό; Αυτός δεν είναι ο δικός μας πόλεμος, δεν τον έχουμε ξεκινήσει εμείς».

Και πρόσθεσε: «Ως εταίροι στο ΝΑΤΟ, η πρώτη μας ευθύνη είναι το ΝΑΤΟ, και η ανατολική πτέρυγα του ΝΑΤΟ. Η Γερμανία δεν θα συμμετάσχει με τις ένοπλες δυνάμεις της σε επιχείρηση για την ασφάλεια του Στενού του Ορμούζ. Η ευρωπαϊκή στρατιωτική αποστολή Aspides εστιάζει στην Ερυθρά Θάλασσα, και για να επεκταθεί και να καλύψει το Στενό, θα χρειαζόταν νέα νομική βάση και γερμανική κοινοβουλευτική εντολή».

Τη διαβεβαίωση ότι «δεν υπάρχει ζήτημα εμπλοκής της Ελλάδας σε επιχείρηση στο Στενό του Ορμούζ» έδωσε στη διάρκεια του briefing ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, απαντώντας στο κάλεσμα Τραμπ για συμμετοχή κι άλλων χωρών στις επιχειρήσεις στη Μέση Ανατολή.

Η Ελλάδα, ανέφερε ο Π. Μαρινάκης συμμετέχει στην ευρωπαϊκή επιχείρηση «ASPIDES», η οποία είναι γεωγραφικά περιορισμένη στην Ερυθρά Θάλασσα και δεν αφορά σε καμία περίπτωση το Στενό του Ορμούζ.

Στην επιχείρηση μετέχουν πλοία από την Ελλάδα και την Ιταλία, με βασικό στόχο την προστασία των εμπορικών πλοίων και την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας στην περιοχή. «Αυτή είναι η εμπλοκή της Ελλάδας», ανέφερε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, σημειώνοντας ότι η Ελλάδα δεν έχει πρόθεση να εμπλακεί στον πόλεμο, καθώς μετέχει μόνο σε επιχειρήσεις όπως οι «ASPIDES», που είναι υπό την αιγίδα της ΕΕ.

Η Δανία δεν έχει λάβει ακόμη απόφαση.

Η έκκληση του Τραμπ προς χώρες, συμπεριλαμβανομένης της Γαλλίας και του Ηνωμένου Βασιλείου, να στείλουν πολεμικά πλοία για να βοηθήσουν στην αποδέσμευση του στενού, αντιμετωπίστηκε με ψυχρή αντίδραση, παρά το γεγονός ότι οι κυβερνήσεις σε όλο τον κόσμο πλήττονται από την αύξηση των τιμών της ενέργειας.

Οποιαδήποτε στρατιωτική εμπλοκή θα έβλεπε αυτές τις χώρες να παρασύρονται στον κλιμακούμενο πόλεμο, ο οποίος ξεκίνησε παράνομα από τις ΗΠΑ και το Ισραήλ, σύμφωνα με πολλούς νομικούς εμπειρογνώμονες, αναφέρει ο Guardian. Εκτός από το εκτεταμένο οικονομικό κόστος και τις σοβαρές συνέπειες για την περιφερειακή σταθερότητα, ο πόλεμος έχει ήδη ένα καταστροφικό ανθρώπινο κόστος με υψηλό αριθμό θανάτων αμάχων τόσο στο Ιράν όσο και στον Λίβανο από τις αεροπορικές επιδρομές ΗΠΑ-Ισραήλ.

Ο Τραμπ είχε προτείνει ότι οι σύμμαχοι θα μπορούσαν να συνεισφέρουν ναυτικά μέσα όπως ναρκαλιευτικά – πλοία που η Ευρώπη έχει περισσότερα από την Αμερική. Ωστόσο, οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις έχουν μέχρι στιγμής αντισταθεί στην πίεση του προέδρου, αν και πρόκειται για μια ταχέως εξελισσόμενη κατάσταση, επομένως θα μπορούσε να υπάρξει απόκλιση.

Εν τω μεταξύ, η επικεφαλής εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ Κάγια Κάλας ζήτησε διπλωματική προσπάθεια για να περάσει πετρέλαιο και φυσικό αέριο μέσω του στενού του Ορμούζ, με βάση μια πρωτοβουλία που επέτρεψε στην Ουκρανία να εξάγει τα σιτηρά της στον κόσμο.

