Το δίλημμα του Τραμπ για το Ιράν – Δύο δύσκολες επιλογές με βαθιά προβληματικές συνέπειες

Δύο εβδομάδες μετά την έναρξη ενός πολέμου εναντίον του Ιράν, τον οποίο επέλεξε να ξεκινήσει, ο Ντόναλντ Τραμπ αντιμετωπίζει μια σαφή επιλογή — να παραμείνει στη μάχη για να επιτύχει τους εξαιρετικά φιλόδοξους στόχους που έχει θέσει ή να προσπαθήσει να απεμπλακεί από μια σύγκρουση που επεκτείνεται και εντείνεται, δημιουργώντας επιζήμια στρατιωτικά, διπλωματικά και οικονομικά σοκ, γράφουν σε ανάλυσή τοους οι New York Times.

Έχει γρήγορα ανακαλύψει ότι και οι δύο επιλογές είναι βαθιά προβληματικές, γεμάτες συνέπειες που ο ίδιος και η ομάδα του υποβάθμισαν όταν βύθισαν τις Ηνωμένες Πολιτείες, μαζί με το Ισραήλ, στον μεγαλύτερο πόλεμο στη Μέση Ανατολή εδώ και σχεδόν ένα τέταρτο του αιώνα, εκτιμά η αμερικανική εφημερίδα.

My @nytimes colleagues report that MBS is urging President Trump to keep attacking Iran. This reflects the same sagacity with which MBS entered the Yemen war, kidnapped Lebanon's prime minister and started feuds first with Qatar and then with the UAE. https://t.co/Whlt4S4CoL — Nicholas Kristof (@NickKristof) March 16, 2026

Μπορεί να συνεχίσει να πολεμά έναν αποδυναμωμένο εχθρό που, παρ’ όλα αυτά, έχει αποδειχθεί ικανός να επιβάλλει ένα ταχέως αυξανόμενο οικονομικό κόστος στις Ηνωμένες Πολιτείες και στους συμμάχους τους, δημιουργώντας χάος στις παγκόσμιες αγορές ενέργειας και πλήττοντας μια δωδεκάδα χωρών σε ολόκληρη την περιοχή.

Η συνέχιση των μαχών θα έθετε περισσότερες αμερικανικές ζωές σε κίνδυνο, θα επιτάχυνε το οικονομικό κόστος και θα κινδύνευε να φθείρει περαιτέρω τις συμμαχίες. Υπάρχει ανησυχία στη πολιτική βάση του Τραμπ για την απότομη απόκλιση από την υπόσχεσή του να αποφύγει την εμπλοκή της χώρας σε περισσότερους πολέμους.

Ή μπορεί να αρχίσει να αποσύρεται, παρότι οι περισσότεροι από τους στόχους του — συμπεριλαμβανομένης της διασφάλισης ότι το Ιράν δεν θα αποκτήσει ποτέ ξανά τη δυνατότητα να παράγει πυρηνικό όπλο — δεν έχουν ακόμη επιτευχθεί. Τα μεγαλύτερα στρατιωτικά επιτεύγματα της κοινής δράσης ΗΠΑ-Ισραήλ μέχρι στιγμής, λένε αξιωματούχοι, ήταν η εξάλειψη μεγάλου μέρους του πυραυλικού οπλοστασίου και της αεράμυνας του Ιράν και η παράλυση του ναυτικού του. Ο αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, ο σκληρός ηγέτης της χώρας για σχεδόν 40 χρόνια, είναι νεκρός.

Αλλά η ενθαρρυμένη θεοκρατία εξακολουθεί να βρίσκεται στην εξουσία, προφανώς υπό τη διοίκηση του τραυματισμένου γιου του αγιατολάχ, ο οποίος έχει ήδη ορκιστεί να συνεχίσει να χρησιμοποιεί τις ασύμμετρες δυνατότητες του Ιράν, από κυβερνοεπιθέσεις μέχρι την τοποθέτηση θαλάσσιων ναρκών και την πραγματοποίηση πυραυλικών πληγμάτων σε στόχους στην περιοχή. Το ισχυρό παραστρατιωτικό σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης και οι πολιτοφυλακές που σκότωσαν χιλιάδες διαδηλωτές Ιρανούς στους δρόμους τον Ιανουάριο παραμένουν στη θέση τους.

Επιπλέον, αν ο Τραμπ αποχωρήσει τώρα, το απόθεμα πυρηνικού καυσίμου που βρίσκεται στον πυρήνα των φόβων ότι το Ιράν θα μπορούσε να κατασκευάσει 10 ή περισσότερα πυρηνικά όπλα θα παραμείνει εντός ιρανικού εδάφους, σε απόσταση πρόσβασης από μια τραυματισμένη ιρανική κυβέρνηση που ίσως έχει περισσότερο κίνητρο από ποτέ να μετατρέψει αυτό το καύσιμο σε όπλα. «Κάποιοι θα πρέπει να πάνε και να το πάρουν», δήλωσε ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο ακριβώς όταν άρχισε ο πόλεμος, υπαινισσόμενος μια χερσαία επιχείρηση για την ανάκτηση του υλικού από βαθιά υπόγεια αποθήκευση στην καρδιά του Ιράν, μια εξαιρετικά επικίνδυνη επιχείρηση που ο Τραμπ έχει πει ότι εξετάζει αλλά δεν είναι ακόμη έτοιμος να διατάξει.

Καθώς ο πόλεμος μπαίνει στην τρίτη εβδομάδα του, οι συνέπειες διευρύνονται. Δεκατρείς Αμερικανοί έχουν σκοτωθεί στη μάχη. Περισσότεροι από 2.100 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί από την αρχή του πολέμου, οι περισσότεροι στο Ιράν. Περισσότεροι από 1.348 άμαχοι εκεί είχαν σκοτωθεί μέχρι την Τετάρτη, σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του Ιράν στα Ηνωμένα Έθνη.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες αναπτύσσουν 2.500 πεζοναύτες στη Μέση Ανατολή, προσθέτοντάς τους στους 50.000 που βρίσκονται ήδη εκεί, αφού οι αμερικανικές δυνάμεις επιτέθηκαν στο νησί Χαργκ, το τεράστιο λιμάνι αποστολής για τη συντριπτική πλειονότητα των ιρανικών εξαγωγών πετρελαίου.

Παρά τον ισχυρισμό του υπουργού Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ ότι η επιτυχία του Ιράν να απειλεί τη ναυσιπλοΐα μέσω των Στενών του Ορμούζ δεν ήταν λόγος ανησυχίας, αυτή η ζωτικής σημασίας θαλάσσια οδός παραμένει σχεδόν κλειστή, πνίγοντας μεγάλο μέρος του παγκόσμιου εμπορίου, ιδίως του πετρελαίου. Μέχρι το Σάββατο, ο Τραμπ απηύθυνε έκκληση μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης προς την Κίνα, τη Γαλλία, την Ιαπωνία, τη Νότια Κορέα και τη Βρετανία να στείλουν ναυτικές δυνάμεις για να ασφαλίσουν τα στενά, η πρώτη δημόσια παραδοχή του ότι η διατήρηση αυτής της κρίσιμης θαλάσσιας οδού ανοικτής ίσως απαιτεί βοήθεια και περισσότερους πόρους από όσους διαθέτουν τώρα οι Ηνωμένες Πολιτείες στην περιοχή.

Μέχρι το Σάββατο, στήλες καπνού φαίνονταν να υψώνονται από ένα μεγάλο λιμάνι εμπορίας πετρελαίου στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα μετά από επίθεση με drone. Για να μετριαστούν οι αυξήσεις των τιμών, οι Ηνωμένες Πολιτείες ανέστειλαν ακόμη και κυρώσεις σε ορισμένες ρωσικές πωλήσεις πετρελαίου. Η αμερικανική πρεσβεία στο Ιράκ έχει δεχθεί επίθεση δύο φορές τις τελευταίες ημέρες.

Ο Τραμπ έχει παλέψει δημόσια με τις επιλογές του να παραμείνει ή να φύγει, μερικές φορές υπονοώντας ότι ο πόλεμος έχει σχεδόν κερδηθεί και άλλες φορές δείχνοντας να αναγνωρίζει ότι υπάρχουν ακόμη σκληρές μάχες μπροστά. ΟΑμερικανός πρόεδρος, ο οποίος είπε ότι διέταξε την επίθεση επειδή είχε ένα «καλό προαίσθημα» ότι το Ιράν ετοιμαζόταν να επιτεθεί προληπτικά στις αμερικανικές δυνάμεις στην περιοχή, δήλωσε τις προάλλες ότι θα βασιστεί επίσης στο ένστικτό του για το πότε θα αποχωρήσει. Είπε στο Fox News ότι θα το «νιώσει στα κόκαλά του».

Η δεύτερη εβδομάδα του πολέμου έφερε την αναγνώριση από την κυβέρνηση Τραμπ ότι η προθυμία και η ικανότητα του Ιράν να διαταράξει την παγκόσμια οικονομία κλείνοντας τα Στενά του Ορμούζ ήταν μεγαλύτερη από ό,τι είχαν προβλέψει οι αξιωματούχοι, όπως και η ικανότητα της Τεχεράνης να επεκτείνει τον πόλεμο σε ολόκληρη την περιοχή, σύμφωνα με συνεντεύξεις με αξιωματούχους στις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ, πολλοί από τους οποίους μίλησαν υπό τον όρο της ανωνυμίας για να συζητήσουν ζητήματα εθνικής ασφάλειας.

Ακόμη κι ενώ ο Τραμπ επανειλημμένα υπονοούσε ότι ο πόλεμος είχε σχεδόν κερδηθεί, οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ συνέχισαν να αυξάνουν τον ρυθμό των επιχειρήσεών τους και οι Ηνωμένες Πολιτείες συνέχισαν να μετακινούν περισσότερους στρατιωτικούς πόρους στην περιοχή. Υπήρχαν ενδείξεις ότι η σύμπραξη ΗΠΑ-Ισραήλ υφίσταται πιέσεις. Και ορισμένοι Ρεπουμπλικανοί ανησυχούσαν ότι η πολιτική βάση του Τραμπ — βαθιά καχύποπτη απέναντι σε ξένες επεμβάσεις — θα μπορούσε να διασπαστεί αν η αμερικανική δέσμευση αυξηθεί και τα αμερικανικά θύματα πολλαπλασιαστούν.

Οι σύμβουλοι του Ντόναλντ Τραμπ υποστηρίζουν ότι 14 ημέρες μέσα σε μια σύνθετη στρατιωτική επιχείρηση είναι πολύ νωρίς για να κριθούν τα αποτελέσματα. Και επιμένουν ότι ο Τραμπ είναι έτοιμος να αντέξει.

«Πήρε την απόφαση να αναλάβει τον βραχυπρόθεσμο κίνδυνο για τις τιμές του πετρελαίου για το μακροπρόθεσμο όφελος της εξάλειψης της απειλής που θέτει το Ιράν για τις Ηνωμένες Πολιτείες», δήλωσε το Σάββατο η Καρολάιν Λέβιτ, εκπρόσωπος Τύπου του προέδρου. «Είναι αρκετά σοφός ώστε να γνωρίζει ότι επιχειρήσεις όπως αυτές κρίνονται από τα αποτελέσματά τους. Και αν οι ΗΠΑ μπορέσουν να πουν ότι η ιρανική στρατιωτική ικανότητα έχει εξαλειφθεί, ο πρόεδρος γνωρίζει ότι αυτό θα είναι ένα από τα μεγαλύτερα επιτεύγματα οποιουδήποτε προέδρου στη σύγχρονη εποχή.»

Κατέληξε: «Ο πρόεδρος είναι αποφασισμένος να διασφαλίσει ότι οι στόχοι της Επιχείρησης Epic Fury θα επιτευχθούν πλήρως.»

Ακόμη κι αν ο Τραμπ έχει δίκιο, οι συνέπειες θα γίνουν αισθητές για χρόνια, ή δεκαετίες. Ο Χοσγιάρ Ζεμπάρι, πρώην υπουργός Εξωτερικών και αντιπρόεδρος της κυβέρνησης του Ιράκ, είπε ότι ενώ πιστεύει πως η δολοφονία του αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ ήταν το «τέλος μιας εποχής» για την περιοχή, δεν είναι πεπεισμένος ότι σημαίνει και το τέλος της θεοκρατικής Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν.

«Αντιστέκονται, έχουν αντοχή», είπε. «Αυτός είναι ένας πόλεμος μεταξύ τεχνολογίας και ιδεολογίας. Οι Ιρανοί πιέζονται και η κατάστασή τους είναι δύσκολη, αλλά για αυτούς πρόκειται για “να ζεις ή να μην ζεις”.»

Επαναλειτουργία των Στενών;

Σε μια συνάντηση στο Οβάλ Γραφείο την περασμένη εβδομάδα, ένας απογοητευμένος Τραμπ πίεσε τον στρατηγό Νταν Κέιν, πρόεδρο του Μικτού Επιτελείου Ενόπλων Δυνάμεων, για το γιατί οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν μπορούσαν να ανοίξουν αμέσως τα Στενά του Ορμούζ.

Η απάντηση ήταν απλή: ακόμη και ένας Ιρανός στρατιώτης ή μέλος πολιτοφυλακής που θα περνούσε με ταχύπλοο από τον στενό λαιμό των Στενών θα μπορούσε να εκτοξεύσει έναν κινητό πύραυλο κατευθείαν σε ένα αργοκίνητο υπερδεξαμενόπλοιο ή να τοποθετήσει μια μαγνητική νάρκη στο κύτος του.

Με το πετρέλαιο ήδη να κινείται γύρω στα 100 δολάρια το βαρέλι και τα ασφάλιστρα για τη διέλευση από τον Περσικό Κόλπο να εκτοξεύονται, η εικόνα περισσότερων δεξαμενόπλοιων να καίγονται θα έκανε τους Ιρανούς να φαίνονται ισχυρότεροι απ’ όσο πραγματικά είναι. Ήδη, αφού είδαν το Ιράν να επιτίθεται σε πλοία γύρω από τα Στενά, οι ιδιοκτήτες δεξαμενόπλοιων αρνούνται να αναλάβουν τον κίνδυνο, ακόμη και μετά τη δήλωση Τραμπ στο Fox την περασμένη Κυριακή ότι θα έπρεπε να «δείξουν λίγη τόλμη».

Με βάση τα κριτήρια του Πενταγώνου — «απόλυτη αεροπορική κυριαρχία», όπως το έθεσε ο Πιτ Χέγκσεθ, συν τη βύθιση μεγάλου μέρους του ιρανικού ναυτικού και την καταστροφή εκατοντάδων πυραύλων και εκτοξευτών — ο αμερικανικός στρατός βρίσκεται μπροστά από το χρονοδιάγραμμα.

«Το Ιράν δεν έχει αεράμυνα, το Ιράν δεν έχει αεροπορία, το Ιράν δεν έχει ναυτικό», είπε ο Χέγκσεθ σε δημοσιογράφους κατά τη διάρκεια ενημέρωσης στο Πεντάγωνο. Το Ιράν εκτοξεύει τώρα 90% λιγότερους πυραύλους από ό,τι στην αρχή του πολέμου, ανέφερε το Πεντάγωνο, και 95% λιγότερα drones επίθεσης μίας κατεύθυνσης.

«Ποτέ πριν ένας σύγχρονος ικανός στρατός, όπως ήταν το Ιράν, δεν έχει καταστραφεί τόσο γρήγορα και καταστεί ανίκανος για μάχη», είπε ο Χέγκσεθ στους δημοσιογράφους την Παρασκευή.

Το πρόβλημα όμως είναι ότι η καταστροφή των συμβατικών του δυνάμεων δεν έχει εξαλείψει την ικανότητα του Ιράν να σπέρνει χάος, ακόμη και στην αποδυναμωμένη του κατάσταση. Και, πέντε χρόνια μετά τη διαχείριση της σχέσης με τον Τραμπ, οι Ιρανοί φαίνεται να κατανοούν ότι οι εκτοξευόμενες τιμές του πετρελαίου και οι πτωτικές χρηματιστηριακές αγορές μπορούν να αποτελέσουν ισχυρά σημεία πίεσης πάνω του.

Τα στενά αποτέλεσαν το κατεξοχήν παράδειγμα της ικανότητας του Ιράν να αποκτά ασύμμετρο πλεονέκτημα. Παρά τα εντατικοποιημένα πλήγματα των τελευταίων ημερών εναντίον όσων έχουν απομείνει από το ιρανικό ναυτικό, η κίνηση μέσω των στενών έχει σχεδόν σταματήσει. Μια ανάλυση των New York Times κατέληξε ότι μέχρι την Πέμπτη τουλάχιστον 16 πετρελαιοφόρα, φορτηγά πλοία και άλλα εμπορικά σκάφη είχαν δεχθεί επίθεση στον Περσικό Κόλπο, συμπεριλαμβανομένων τριών στο στενότερο σημείο των στενών.

Η λύση που συζητείται περισσότερο είναι το αμερικανικό ναυτικό να συνοδεύει εμπορικά πλοία μέσω των Στενών του Ορμούζ — μια δαπανηρή και επικίνδυνη επιχείρηση, την οποία αξιωματούχοι της κυβέρνησης παραδέχθηκαν ότι πιθανότατα απέχει εβδομάδες. Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα χρειαστεί να συγκεντρώσουν ακόμη περισσότερα πλοία και αμυντικό εξοπλισμό και να πραγματοποιήσουν περαιτέρω επιθέσεις εναντίον των ιρανικών όπλων που απειλούν τα στενά.

Η έκκληση του Τραμπ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης το Σάββατο προς πέντε χώρες να «στείλουν πλοία στην περιοχή ώστε τα Στενά του Ορμούζ να μην αποτελούν πλέον απειλή από ένα έθνος που έχει αποκεφαλιστεί πλήρως» ήταν αξιοσημείωτη, επειδή ήταν η πρώτη φορά που φάνηκε πρόθυμος να δημιουργήσει μια ευρεία συμμαχία για να αντιμετωπίσει το Ιράν.

Ωστόσο, ζητούσε υποστήριξη από συμμάχους που σε μεγάλο βαθμό δεν είχαν ενημερωθεί για την απόφαση να εισέλθουν στον πόλεμο εξαρχής. (Μόλις πριν από μία εβδομάδα είχε πει στον πρωθυπουργό της Βρετανίας Κιρ Στάρμερ να μην μπει στον κόπο να στείλει δύο αεροπλανοφόρα στην περιοχή επειδή «δεν τα χρειαζόμαστε πια», προσθέτοντας ότι «δεν χρειαζόμαστε ανθρώπους που μπαίνουν σε πολέμους αφού έχουμε ήδη κερδίσει!»)

Ο ναύαρχος Μπραντ Κούπερ, επικεφαλής της Κεντρικής Διοίκησης των ΗΠΑ που διεξάγει την πολεμική προσπάθεια, πέταξε στην Ουάσιγκτον για μια δίωρη συνάντηση το βράδυ της Πέμπτης στο Πεντάγωνο με τον Χέγκσεθ και τον στρατηγό Κέιν για να συζητήσουν τη στρατηγική και επιπλέον δυνάμεις.

Την επόμενη ημέρα, Αμερικανοί αξιωματούχοι δήλωσαν ότι περίπου 2.500 πεζοναύτες που βρίσκονταν σε έως και τρία πολεμικά πλοία διέκοπταν μια αποστολή στον Ινδο-Ειρηνικό για να κατευθυνθούν επειγόντως προς τη Μέση Ανατολή. Στρατιωτικοί αξιωματούχοι αρνήθηκαν να πουν ποιες αποστολές θα ανατεθούν στους πεζοναύτες, αλλά είναι εξοπλισμένοι για να βοηθήσουν στην ασφάλεια των στενών ή ενδεχομένως να συμμετάσχουν σε επιχείρηση κατάληψης του νησιού Χαργκ, αν ο Τραμπ τους διατάξει να δράσουν.

Την Κυριακή, ανώτερος αξιωματούχος του αμερικανικού στρατού δήλωσε ότι θα υπάρξει διεθνής προσπάθεια για να διασφαλιστεί η ροή πετρελαίου και αγαθών μέσω των στενών.

Αλλά ενώ οι Αμερικανοί ηγέτες έφερναν ενισχύσεις, το ίδιο έκαναν και οι Ιρανοί — διαφορετικού είδους. Το Ιράν ανέπτυξε ένα ταλαντούχο σώμα κυβερνοπολέμου μετά από μια εξελιγμένη κυβερνοεπίθεση των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ισραήλ στους πυρηνικούς φυγοκεντρητές της χώρας πριν από περισσότερα από 16 χρόνια. Τώρα οι Ιρανοί χάκερ επιστρατεύονταν, στοχεύοντας στόχους τόσο στο Ισραήλ όσο και στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Ένα από τα πιο εμφανή θύματα ήταν η Stryker Corporation, κατασκευαστής προηγμένου ιατρικού εξοπλισμού στο Μίσιγκαν. Τα συστήματά της κατέρρευσαν την περασμένη εβδομάδα και μια οργάνωση χάκερ που ονομάζεται Handala ανέλαβε την ευθύνη, λέγοντας ότι επρόκειτο για αντίποινα για το πλήγμα σε ένα δημοτικό σχολείο έξω από στρατιωτική βάση στο νότιο Ιράν, όπου, σύμφωνα με Ιρανούς αξιωματούχους, σκοτώθηκαν τουλάχιστον 175 άνθρωποι, κυρίως παιδιά. (Οι Times έχουν αναφέρει ότι ένα προκαταρκτικό συμπέρασμα του αμερικανικού στρατού δείχνει ότι ένας πύραυλος Tomahawk, που εκτοξεύθηκε από αμερικανικές δυνάμεις, ήταν υπεύθυνος για το πλήγμα στο σχολείο.)

Και υπήρξε επίσης μια σειρά τρομοκρατικών επιθέσεων μέσα στις Ηνωμένες Πολιτείες που αποδόθηκαν σε άτομα τα οποία ίσως εμπνεύστηκαν από τις αμερικανικές και ισραηλινές επιθέσεις στο Ιράν και στον Λίβανο, αν και τα στοιχεία μέχρι στιγμής είναι ασαφή. Την Πέμπτη, ένας άνδρας φωνάζοντας «Allahu akbar» άνοιξε πυρ στο Old Dominion University στη Βιρτζίνια πριν σκοτωθεί, ενώ στο Μίσιγκαν ένας πολιτογραφημένος Αμερικανός πολίτης που γεννήθηκε στον Λίβανο έριξε το όχημά του σε μια μεταρρυθμιστική συναγωγή που στεγάζει σχολείο πριν αυτοκτονήσει.

Νέες εντάσεις με το Ισραήλ

Τις ημέρες που προηγήθηκαν του πολέμου στα τέλη Φεβρουαρίου, ανώτεροι Ισραηλινοί αξιωματούχοι είπαν στον πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου ότι, αν το αρχικό πλήγμα εναντίον του Ιράν πετύχαινε να σκοτώσει μεγάλο μέρος του ιρανικού μηχανισμού ασφαλείας, συμπεριλαμβανομένου του ανώτατου ηγέτη, υπήρχε μεγάλη πιθανότητα να ξεσπάσουν ξανά γρήγορα διαδηλώσεις κατά της κυβέρνησης.

Ο Νετανιάχου φάνηκε να μεταφέρει αυτή την ιδέα στον Τραμπ, ο οποίος την ενσωμάτωσε στο δικό του μήνυμα προς τον ιρανικό λαό το πρωί της έναρξης της επίθεσης. «Όταν τελειώσουμε, πάρτε την κυβέρνηση σας», είπε ο Τραμπ. «Θα είναι δική σας για να την πάρετε.»

Σε πολλούς τότε φαινόταν τραβηγμένο. Στις δύο εβδομάδες που πέρασαν από τότε, στις μεγάλες πλατείες της Τεχεράνης έχουν εμφανιστεί μόνο συγκεντρώσεις υπέρ της κυβέρνησης, τροφοδοτούμενες από την οργή για τον πόλεμο και από εμφανή λάθη του αμερικανικού στρατού, συμπεριλαμβανομένου του θανατηφόρου πλήγματος στο σχολείο. Τώρα ο ίδιος ο Τραμπ φαίνεται να έχει αμφιβολίες για το πόσο αποτελεσματικοί θα μπορούσαν να είναι οι διαδηλωτές.

Σε ραδιοφωνική συνέντευξη με τον Μπράιαν Κίλμιντ του Fox News, ο Τραμπ παραδέχθηκε ότι οι πολιτοφυλακές Basij που συνδέονται με το Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης πιθανότατα θα σκότωναν ανθρώπους που θα εξεγείρονταν.

«Λένε, “Όποιος διαμαρτύρεται, θα τον σκοτώσουμε στους δρόμους.” Οπότε πραγματικά πιστεύω ότι αυτό είναι ένα μεγάλο εμπόδιο για ανθρώπους που δεν έχουν όπλα», κατέληξε ο ΝτόναλντΤραμπ. «Νομίζω ότι είναι ένα πολύ μεγάλο εμπόδιο.»

Ήταν μόνο ένας από τους τομείς στους οποίους έγιναν εμφανείς διαφορετικές ατζέντες και εκτιμήσεις μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ισραήλ. Τόσο ο Τραμπ όσο και ο ναύαρχος Κούπερ της Κεντρικής Διοίκησης προειδοποίησαν τους Ισραηλινούς να μην πλήξουν τις μεγάλες δεξαμενές πετρελαίου έξω από την Τεχεράνη, φοβούμενοι ότι μια τέτοια επίθεση θα οδηγούσε τους Ιρανούς να πλήξουν περισσότερους ενεργειακούς στόχους σε ολόκληρη την περιοχή ως αντίποινα, σύμφωνα με πολλούς ανθρώπους που έχουν ενημερωθεί για την κατάσταση.

Ο Νετανιάχου αγνόησε τη συμβουλή και το Ισραήλ χτύπησε τις εγκαταστάσεις το προηγούμενο Σάββατο πριν από μία εβδομάδα, προκαλώντας τεράστιες πυρκαγιές και μια αρχική εκτίναξη των τιμών του πετρελαίου. Μέσα στον Λευκό Οίκο, αξιωματούχοι πείστηκαν ότι ο Ισραηλινός ηγέτης ήθελε δραματικές εικόνες της Τεχεράνης καλυμμένης από τον μαύρο καπνό της καταστροφής.

Η ισραηλινή άποψη, είπε ένας αξιωματούχος του Λευκού Οίκου, ήταν ότι οι φλεγόμενες δεξαμενές θα δημιουργούσαν εσωτερικό χάος στην ιρανική ηγεσία. Αυτό όμως που τελικά προκάλεσαν ήταν περισσότερα ιρανικά πλήγματα με drones εναντίον εγκαταστάσεων διύλισης και αποθήκευσης πετρελαίου στη Σαουδική Αραβία και στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Τα πλήγματα αυτά οδήγησαν το Σάββατο σε διακοπή της φόρτωσης πετρελαίου στο Φουτζάιρα, έναν από τους μεγαλύτερους εξαγωγικούς τερματικούς σταθμούς των ΗΑΕ.

Υπήρξε παρόμοια ένταση και για το δεύτερο μέτωπο του Ισραήλ στον Λίβανο, με ανανεωμένες επιθέσεις κατά της Χεζμπολάχ. Κατά την άποψη της κυβέρνησης Τραμπ, αυτές οι επιθέσεις απλώς αυξάνουν τον κίνδυνο από τη διεύρυνση της σύγκρουσης, ενώ αποσπούν πόρους και προσοχή από τον βασικό στόχο. Κατά την άποψη του Νετανιάχου, το Ιράν και η Χεζμπολάχ είναι αδιαχώριστα και η κατάλληλη στιγμή για να πληγεί η τρομοκρατική οργάνωση είναι όταν η ιρανική ηγεσία είναι υπερβολικά απασχολημένη με τις δικές της μάχες για να βοηθήσει.

Οι Ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις ανέφεραν σε ανακοίνωση την Κυριακή ότι το Ισραήλ και οι Ηνωμένες Πολιτείες διατηρούν «στενή και συνεχή συνεργασία σε θέματα ασφάλειας και στρατηγικής, βασισμένη σε επαγγελματικό διάλογο και στο υψηλότερο επίπεδο διαφάνειας».

«Ο ισχυρισμός ότι ο Ισραηλινός Στρατός άνοιξε σκόπιμα ένα επιπλέον μέτωπο με τον Λίβανο είναι λανθασμένος και παραπλανητικός», ανέφερε η ανακοίνωση, προσθέτοντας ότι «η Χεζμπολάχ πήρε συνειδητά την απόφαση να συμμετάσχει στον πόλεμο που διεξάγει το Ιράν εναντίον του Ισραήλ και εξαπέλυσε κύμα επιθέσεων, ενεργώντας υπό την καθοδήγηση του ιρανικού καθεστώτος».

Σε όλη αυτή τη διάρκεια, ο Τραμπ και ο Νετανιάχου μιλούν σχεδόν καθημερινά, είπε ο πρωθυπουργός σε συνέντευξη Τύπου την περασμένη εβδομάδα. Αξιωματούχοι του Λευκού Οίκου επιβεβαιώνουν τις συχνές συνομιλίες και λένε ότι ο Τραμπ μιλά επίσης τακτικά με Άραβες ηγέτες, ιδιαίτερα με τον Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν, τον διάδοχο του θρόνου της Σαουδικής Αραβίας.

Σύμφωνα με αρκετούς αξιωματούχους, η συμβουλή που λαμβάνει ο Τραμπ από τον πρίγκιπα είναι να συνεχίσει να πλήττει σκληρά τους Ιρανούς — ουσιαστικά επαναλαμβάνοντας τη συμβουλή που ο βασιλιάς Αμπντουλάχ της Σαουδικής Αραβίας, ο οποίος πέθανε το 2015, έδινε επανειλημμένα στην Ουάσιγκτον: «Κόψτε το κεφάλι του φιδιού.»

Οι επόμενες αποφάσεις του Τραμπ: Το νησί Χαργκ και η αποθήκη πυρηνικών

Ο Τραμπ είπε στην αρχή της σύγκρουσης ότι περίμενε πως θα μπορούσε να χρειαστούν τέσσερις έως έξι εβδομάδες μαχών, και αξιωματούχοι του Λευκού Οίκου λένε ότι αυτή παραμένει η εκτίμησή τους. Αυτό σημαίνει ότι ο πόλεμος είναι πιθανό να συνεχίζεται ακόμη όταν ο Τραμπ πραγματοποιήσει το πολυαναμενόμενο ταξίδι του στην Κίνα στα τέλη Μαρτίου, ένα ταξίδι που υποτίθεται ότι θα επικεντρωνόταν σε εμπορικά και ζητήματα ασφάλειας.

Τώρα υπάρχει ελάχιστη αμφιβολία ότι ο πόλεμος θα κυριαρχήσει στη σύνοδο του Πεκίνου. Πέρυσι, ο πρόεδρος της Κίνας Σι Τζινπίνγκ χρησιμοποίησε τον έλεγχο που ασκεί στα κρίσιμα σπάνια γαιώδη ορυκτά και στους μαγνήτες για να αναγκάσει τον Τραμπ να υποχωρήσει στους δασμούς· τώρα πρέπει να αντιμετωπίσει το ενδεχόμενο ότι φέτος ο Τραμπ θα μπορούσε να ελέγχει τις αποστολές πετρελαίου προς τα κινεζικά διυλιστήρια από τη Βενεζουέλα και, ανάλογα με την έκβαση του πολέμου, από το Ιράν.

Το 2025 η Κίνα αγόρασε περίπου 1,4 εκατομμύρια βαρέλια ιρανικού πετρελαίου την ημέρα, περισσότερο από το 13% του πετρελαίου που εισήγαγε δια θαλάσσης. (Για το Ιράν, η Κίνα είναι μακράν ο μεγαλύτερος πελάτης του.)

Ακόμη κι ενώ προετοιμάζεται για τη σύνοδο, ο Τραμπ θα πρέπει να αντιμετωπίσει δύο από τις μεγαλύτερες αποφάσεις του πολέμου: αν θα επιτεθεί, με χερσαία στρατεύματα, στο νησί Χαργκ και στις εγκαταστάσεις αποθήκευσης πυρηνικού υλικού όπου πιστεύεται ότι παραμένουν περίπου 970 λίβρες ουρανίου σχεδόν οπλικού βαθμού.

Κάθε μία από αυτές τις επιλογές θέτει πολύ διαφορετικές προκλήσεις. Το νησί είναι ένας εκτεθειμένος στόχος, προσβάσιμος στο αμερικανικό ναυτικό στο βόρειο άκρο του Περσικού Κόλπου. Αλλά η κατάληψή του σημαίνει προστασία μιας δύναμης κατοχής από τα υπολείμματα του Σώματος των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης, που θα μπορούσαν να εξαπολύσουν επιθέσεις από την ακτή ή από μικρά σκάφη, ή να ανατινάξουν τους αγωγούς που τροφοδοτούν τις λιμενικές εγκαταστάσεις του νησιού με ιρανικό πετρέλαιο. Αυτό θα μπορούσε να απαιτήσει μια συνεχιζόμενη στρατιωτική παρουσία ακριβώς του είδους που η πολιτική βάση του Τραμπ έχει προειδοποιήσει ότι πρέπει να αποφευχθεί και που ο ίδιος ο Τραμπ είχε πει ότι δεν θα επαναλάμβανε ποτέ.

Αν όμως πετύχει, ο Τραμπ θα έχει πλήρη έλεγχο του λιμανιού από το οποίο προέρχεται το μεγαλύτερο μέρος των ιρανικών εξαγωγών πετρελαίου — και έτσι μια ασφυκτική πίεση στην οικονομία της χώρας. Το νησί Χαργκ είναι ο κύριος τερματικός σταθμός εξαγωγών πετρελαίου του Ιράν, μέσω του οποίου περνά περίπου το 90% των εξαγωγών του.

Η κατάσχεση του πυρηνικού καυσίμου, από την άλλη πλευρά, θα ήταν μια επιχείρηση-έφοδος μίας φοράς, αλλά ακόμη πιο επικίνδυνη.

Το μεγαλύτερο μέρος του ουρανίου εμπλουτισμένου στο 60% — λίγο κάτω από το επίπεδο που απαιτείται για την παραγωγή πυρηνικών όπλων — αποθηκεύεται σε βαθιές σήραγγες στο Ισφαχάν, σύμφωνα με τον Διεθνή Οργανισμό Ατομικής Ενέργειας. Βρίσκεται σε αέρια μορφή, σε δοχεία που θα μπορούσαν το καθένα να χωρέσουν στο πορτμπαγκάζ ενός αυτοκινήτου.

Όμως οι σήραγγες είναι δύσκολο να προσεγγιστούν, ιδιαίτερα μετά τον βομβαρδισμό της εγκατάστασης από τις Ηνωμένες Πολιτείες τον περασμένο Ιούνιο, που κατέρρευσε πολλές από τις εισόδους. Αμερικανικές και ευρωπαϊκές υπηρεσίες πληροφοριών, οι οποίες παρακολουθούν το εργοστάσιο του Ισφαχάν μέσω δορυφόρου, λένε ότι ενώ κάποια πρόσβαση έχει αποκατασταθεί, δεν βλέπουν καμία ένδειξη ότι το καύσιμο έχει μεταφερθεί. Αυτό όμως δεν το κάνει ευκολότερο να αποκτηθεί.

Οι δυνάμεις Ειδικών Επιχειρήσεων θα έπρεπε είτε να εισέλθουν κρυφά, ελπίζοντας να αποκτήσουν γρήγορα πρόσβαση, είτε να μπουν με μια τεράστια δύναμη προστασίας και να περάσουν ημέρες ή εβδομάδες αφαιρώντας προσεκτικά τα δοχεία. Υπάρχει ελάχιστο περιθώριο λάθους: αν τα δοχεία τρυπηθούν και εισέλθει υγρασία, το αποτέλεσμα θα είναι τόσο εξαιρετικά τοξικό όσο και ραδιενεργό. Αν τοποθετηθούν πολύ κοντά το ένα στο άλλο, υπάρχει κίνδυνος να προκληθεί κρίσιμη πυρηνική αντίδραση.

Το ζήτημα είναι ακόμη πιο επείγον, λένε Αμερικανοί αξιωματούχοι, επειδή το Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης είναι πιο απελπισμένο από ποτέ — και μπορεί να θεωρεί τη διατήρηση του πυρηνικού καυσίμου στο Ιράν ως ένα είδος μοχλού πίεσης που θα μπορούσε να αναγκάσει τις Ηνωμένες Πολιτείες να υποχωρήσουν.

«Δεν έχουμε πάρει καμία απόφαση γι’ αυτό», είπε ο Τραμπ σχετικά με την κατάσχεση του υλικού. «Δεν είμαστε καν κοντά σε αυτό», είπε, κάτι που υποδηλώνει ότι ο πόλεμος μπορεί να έχει ακόμη πολύ δρόμο μπροστά του, καταλήγουν οι New York Times στην ανάλυσή τους.

