Οι ΗΠΑ βομβάρδισαν το νησί Χαργκ και στέλνουν 5.000 πεζοναύτες στη Μέση Ανατολή – «Το Ιράν εκλιπαρεί για συμφωνία», λέει ο Τραμπ, νέες απειλές από Τεχεράνη (LIVE)

Αεροπορικούς βομβαρδισμούς εναντίον «κάθε στρατιωτικού στόχου» στο νησί Χαργκ του Ιράν ανακοίνωσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ μέσω Truth Social, χαρακτηρίζοντας την επιχείρηση μία από τις ισχυρότερες αεροπορικές επιθέσεις στην ιστορία της Μέσης Ανατολής. Παράλληλα προειδοποίησε ότι θα επανεξετάσει την απόφασή του να μην πλήξει τις πετρελαϊκές εγκαταστάσεις του νησιού εάν το Ιράν ή άλλοι επιχειρήσουν να εμποδίσουν τη ναυσιπλοΐα στο Στενό του Ορμούζ.

Η Τεχεράνη «έχει ηττηθεί εντελώς» και εκλιπαρεί να κλειστεί «συμφωνία», αλλά εγώ δεν θέλω, υποστήριξε μεταξύ άλλων.

«Τα μέσα ενημέρωσης των ψευδών ειδήσεων απεχθάνονται να μεταδώσουν πόσο καλά τα έχει πάει ο αμερικανικός στρατός εναντίον του Ιράν, που είναι εντελώς ηττημένο και θέλει συμφωνία — αλλά όχι συμφωνία που θα αποδεχόμουν!», ανέφερε ο Τραμπ, ενώ η Μέση Ανατολή φλέγεται για 15η μέρα.

«Καταστράφηκαν όλοι οι στρατιωτικοί στόχοι στο νησί Χαργκ»

Ο Αμερικανός πρόεδρος ανακοίνωσε ότι οι ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ εξαπέλυσαν αεροπορικές επιθέσεις εναντίον στρατιωτικών στόχων στο νησί Χαργκ, έναν από τους σημαντικότερους εξαγωγικούς κόμβους πετρελαίου της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

«Μόλις τώρα, κατόπιν εντολής μου, η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ πραγματοποίησε μια από τις πιο ισχυρές αεροπορικές επιθέσεις στην ιστορία της Μέσης Ανατολής και κατέστρεψε ολοσχερώς κάθε στρατιωτικό στόχο στο “πολύτιμο κόσμημα” του Ιράν, το νησί Χαργκ», έγραψε ο Τραμπ.

“Moments ago, at my direction, the United States Central Command executed one of the most powerful bombing raids in the History of the Middle East, and totally obliterated every MILITARY target in Iran’s crown jewel, Kharg Island… Iran has NO ability to defend anything that we… pic.twitter.com/2iEzCOyA3P March 13, 2026

Ο ίδιος υποστήριξε ότι τα αμερικανικά οπλικά συστήματα είναι «τα πιο ισχυρά και προηγμένα που έχει γνωρίσει ποτέ ο κόσμος», προσθέτοντας πως για λόγους «ευπρέπειας» επέλεξε να μην καταστρέψει τις πετρελαϊκές υποδομές του νησιού, ενώ ανάρτησε και βίντεο από τον βομβαρδισμό της νήσου.

(TS: 13 Mar 21:22 ET) pic.twitter.com/MqjVf6pbI1 March 14, 2026

«Αν κλείσει το Στενό του Ορμούζ, θα πλήξουμε τις ενεργειακές εγκαταστάσεις»

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ προειδοποίησε ότι η στάση αυτή μπορεί να αλλάξει εάν το Ιράν επιχειρήσει να εμποδίσει την ελεύθερη διέλευση πλοίων από το Στενό του Ορμούζ.

«Αν το Ιράν ή οποιοσδήποτε άλλος επιχειρήσει να παρεμποδίσει την ελεύθερη και ασφαλή διέλευση πλοίων μέσω του Στενού του Ορμούζ, θα επανεξετάσω άμεσα αυτή την απόφαση», ανέφερε χαρακτηριστικά.

"When will the Navy start escorting tankers through the Strait of Hormuz?"@POTUS: "It'll happen soon — very soon." pic.twitter.com/IzEpZ8zznz — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) March 13, 2026

Παράλληλα, τόνισε ότι κατά την πρώτη του θητεία «αναδόμησε τον στρατό των ΗΠΑ στην πιο θανατηφόρα, ισχυρή και αποτελεσματική δύναμη στον κόσμο».

«Το Ιράν δεν έχει καμία δυνατότητα να αμυνθεί απέναντι σε ό,τι θέλουμε να επιτεθούμε — δεν υπάρχει τίποτα που να μπορούν να κάνουν γι’ αυτό», πρόσθεσε, επαναλαμβάνοντας ότι η Τεχεράνη «δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικό όπλο».

«Η ναυτική και η αεροπορική δύναμη του Ιράν έχουν ουσιαστικά εξαφανιστεί»

Σε δηλώσεις του πριν επιβιβαστεί στο Air Force One, ο Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε ότι η στρατιωτική ισχύς του Ιράν έχει αποδυναμωθεί σημαντικά.

«Η ναυτική τους δύναμη εξαφανίστηκε. Η αεροπορία τους εξαφανίστηκε. Τα περισσότερα από τα στρατεύματά τους έχουν χαθεί… Σχεδόν τα πάντα έχουν χαθεί, και θα το δείτε», δήλωσε.

"To me, it means very simply that we are in a position of dominance," says @POTUS on "unconditional surrender" by Iran.



"Their navy is gone. Their air force is gone. Most of their military is gone… Just about everything is gone, and you'll see that." pic.twitter.com/I4pyhEs4N9 — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) March 13, 2026

Παράλληλα ανέφερε ότι οι στόχοι των ΗΠΑ και του Ισραήλ στον πόλεμο με το Ιράν ενδέχεται να διαφέρουν σε κάποιο βαθμό.

«Νομίζω ότι μπορεί να είναι λίγο διαφορετικοί. Είναι μια διαφορετική χώρα από εμάς. Αλλά δεν υπήρξε ποτέ δύναμη σαν τη δύναμη των Ηνωμένων Πολιτειών», είπε.

Όταν ρωτήθηκε αν επικοινωνεί καθημερινά με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου, απάντησε: «Μιλώ μαζί του πολύ συχνά».

Συνοδεία αμερικανικών πολεμικών πλοίων στα τάνκερ στο Στενό του Ορμούζ

Ο Τραμπ ανακοίνωσε επίσης ότι το αμερικανικό πολεμικό ναυτικό θα αρχίσει «πολύ σύντομα» να συνοδεύει πετρελαιοφόρα δεξαμενόπλοια στο Στενό του Ορμούζ.

Το πέρασμα αυτό θεωρείται στρατηγικής σημασίας, καθώς υπό κανονικές συνθήκες από εκεί διέρχεται περίπου το 20% του πετρελαίου και του υγροποιημένου φυσικού αερίου που κατευθύνεται στις διεθνείς αγορές.

Η Τεχεράνη έχει ουσιαστικά κλείσει το στενό εξαιτίας του πολέμου που εξαπέλυσαν οι ΗΠΑ και το Ισραήλ εναντίον του Ιράν στις 28 Φεβρουαρίου, επιχειρώντας να πλήξει την παγκόσμια οικονομία και να ασκήσει πίεση στην Ουάσιγκτον.

Το νησί Χαργκ: ο βασικός κόμβος εξαγωγών πετρελαίου του Ιράν

Το νησί Χαργκ φιλοξενεί 55 δεξαμενές αποθήκευσης αργού πετρελαίου με συνολική χωρητικότητα άνω των 34 εκατομμυρίων βαρελιών.

Παρά τις επιθέσεις, οι δεξαμενές παραμένουν άθικτες και συνεχίζουν να χρησιμοποιούνται για τη φόρτωση τάνκερ. Μάλιστα, πρόσφατα υπερδεξαμενόπλοιο τύπου VLCC φόρτωσε 2 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου, ενώ και άλλα μικρότερα τάνκερ φορτώνονται ή έχουν ελλιμενιστεί στην ανατολική πλευρά του νησιού.

Από την αρχή του πολέμου πριν από δύο εβδομάδες, το Χαργκ συνεχίζει να φορτώνει τάνκερ με πετρέλαιο, γεγονός που υπογραμμίζει τη σημασία του για τις εξαγωγές του Ιράν.

Αν και στο νησί υπάρχει και θαλάσσια παραγωγή πετρελαίου, η πλειονότητα της παραγωγής προέρχεται από αγωγούς του ηπειρωτικού Ιράν που τροφοδοτούν τις δεξαμενές του.

Το Χαργκ αποτελεί κρίσιμο κόμβο για την ιρανική πετρελαϊκή παραγωγή από το 1960, όταν άρχισε να εξάγει πετρέλαιο. Οι εγκαταστάσεις του κατασκευάστηκαν για να υποστηρίζουν εξαγωγές έως και 7 εκατομμυρίων βαρελιών ημερησίως, ενώ το 1976 η παραγωγή του Ιράν έφτασε στο ιστορικό υψηλό των 6,6 εκατομμυρίων βαρελιών ημερησίως.

Το 2025, σύμφωνα με στοιχεία της TankerTrackers.com, το 96% των ιρανικών εξαγωγών αργού πετρελαίου προερχόταν από το Χαργκ: 1,538 εκατομμύρια βαρέλια ημερησίως από σύνολο 1,605 εκατομμυρίων.

Before everyone gets carried away with the bombing of Kharg Island, there are a few things to know:



– It's got a military presence like everything else in Iran. That's what was struck. They'll most likely get replaced ASAP from the mainland.



– It also has 55 crude oil storage… pic.twitter.com/0uajppHA1h — TankerTrackers.com, Inc. (@TankerTrackers) March 14, 2026

Ιρανική προειδοποίηση για πλήγματα σε ενεργειακές εγκαταστάσεις

Οι ιρανικές ένοπλες δυνάμεις προειδοποίησαν ότι οποιαδήποτε επίθεση εναντίον πετρελαϊκών ή ενεργειακών υποδομών του Ιράν θα οδηγήσει σε στοχοποίηση ενεργειακών εγκαταστάσεων σε όλη την περιοχή που ανήκουν σε εταιρείες συνεργαζόμενες με τις ΗΠΑ.

«Όλες οι πετρελαϊκές, οικονομικές και ενεργειακές εγκαταστάσεις που ανήκουν εν μέρει ή συνεργάζονται με τις ΗΠΑ θα καταστραφούν αμέσως και θα γίνουν στάχτες», ανέφερε εκπρόσωπος του κεντρικού γενικού επιτελείου της Χαράμ αλ Ανμπιγιά, το οποίο υπάγεται στους Φρουρούς της Επανάστασης, σύμφωνα με ιρανικά ΜΜΕ.

Ζημιές σε αμερικανικά αεροσκάφη από ιρανική πυραυλική επίθεση

Πέντε αεροσκάφη ανεφοδιασμού της Πολεμικής Αεροπορίας των ΗΠΑ υπέστησαν ζημιές από ιρανική πυραυλική επίθεση στην αεροπορική βάση Πρίγκιπας Σουλτάν στη Σαουδική Αραβία.

Σύμφωνα με δύο Αμερικανούς αξιωματούχους, δεν υπήρξαν θύματα, ενώ τα αεροσκάφη βρίσκονται υπό επισκευή και δεν καταστράφηκαν πλήρως.

Το περιστατικό αυξάνει σε τουλάχιστον επτά τον αριθμό των αεροσκαφών ανεφοδιασμού που έχουν πληγεί ή καταστραφεί, μετά και τη σύγκρουση δύο KC-135 την περασμένη Πέμπτη, η οποία προκάλεσε τη συντριβή ενός αεροσκάφους και τον θάνατο των έξι μελών του πληρώματος.

Πλήγμα drone στην πρεσβεία των ΗΠΑ στη Βαγδάτη

Επίθεση μη επανδρωμένου εναέριου οχήματος έβαλε στο στόχαστρο τις πρωινές ώρες την αμερικανική πρεσβεία στη Βαγδάτη, δήλωσε ιρακινός ανώτερος αξιωματικός, ενώ δημοσιογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου είδε μαύρο καπνό να υψώνεται από τη διπλωματική εγκατάσταση στην καρδιά της πρωτεύουσας του Ιράκ.

«Ένα drone έπληξε την πρεσβεία», είπε ο αξιωματικός στο AFP. Δεύτερο στέλεχος των ιρακινών δυνάμεων ασφαλείας επιβεβαίωσε την επίθεση εναντίον της εγκατάστασης.

🚨 US Embassy compound in Baghdad hit by a missile early Saturday.



A projectile struck the helipad inside the heavily fortified Green Zone complex. No US casualties reported so far, and the US Embassy has not yet issued an official statement.#USEmbassy #Baghdad #Iraq #IranWar pic.twitter.com/cLXwddp7Zd — Cicero’s Warnings (@RealistStrat) March 14, 2026

Η επίθεση ακολούθησε δυο αεροπορικά πλήγματα στη Βαγδάτη κατά τη διάρκεια της νύχτας -δεν είναι γνωστό από ποιους έγιναν- που σκότωσαν δυο στελέχη ιρακινής ένοπλης οργάνωσης προσκείμενης στο Ιράν, των Ταξιαρχιών της Χεζμπολάχ, κατά πηγές στις δυνάμεις ασφαλείας.

Νεκρός σε αεροπορικό πλήγμα εναντίον οχήματος στην ανατολική Βαγδάτη

Μέλος συμμαχίας που επισήμως δεν υπάρχει πλέον, των Χασντ ας Σάαμπι («μονάδων λαϊκής κινητοποίησης»), σκοτώθηκε τα ξημερώματα σε αεροπορικό πλήγμα που έβαλε στο στόχαστρο το αυτοκίνητό του στο ανατολικό τμήμα της ιρακινής πρωτεύουσας, της Βαγδάτης, ανέφεραν στο Γαλλικό Πρακτορείο πηγές του στις δυνάμεις ασφαλείας του Ιράκ.

Αξιωματικός είπε υπό τον όρο να μην κατονομαστεί πως αεροπορικό πλήγμα «στοχοποίησε το όχημα μέλους των Χασντ», πρώην συμμαχίας παραστρατιωτικών οργανώσεων προσκείμενων στο Ιράν, η οποία τυπικά είναι πλέον ενταγμένη στον ιρακινό στρατό.

Αξιωματούχος των πρώην παραστρατιωτικών είπε στο AFP πως το θύμα ανήκε στις Ταξιαρχίες της Χεζμπολάχ, ισχυρής ιρακινής οργάνωσης προσκείμενης στην Τεχεράνη.

Ισραηλινή επίθεση στο Λίβανο: Νεκροί 12 διασώστες, μαζικές εκκενώσεις

Τουλάχιστον 12 διασώστες, ανάμεσά τους γιατροί και νοσηλευτές, έχασαν τη ζωή τους στην πόλη Μπουργκ Καλαντίγια όταν το κέντρο πρωτοβάθμιας υγειονομικής περίθαλψης της πόλης δέχθηκε ισραηλινή αεροπορική επίθεση κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Οι ισραηλινές επιθέσεις έχουν επίσης πλήξει πολιτικές υποδομές, όπως δρόμους και γέφυρες. Η Ιερουσαλήμ διπλασίασε την αυτοανακηρυγμένη ζώνη εκκένωσης στον νότο, καλώντας εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους να μετακινηθούν προς τα βόρεια, όπου οργανώσεις και το λιβανέζικο κράτος προσπαθούν να διαχειριστούν τη ροή των εκτοπισμένων.

Η κατάσταση στο Λίβανο είναι τεταμένη, με αδιάλλακτη ρητορική τόσο από το Ισραήλ όσο και από τη Χεζμπολάχ. Οι φόβοι αυξάνονται ότι μια ευρύτερη σύρραξη μπορεί να είναι αναπόφευκτη.

Εκκενώσεις στο κέντρο της Ντόχα μετά από απειλές κατά αμερικανικών συμφερόντων

Το Υπουργείο Εσωτερικών του Κατάρ ανακοίνωσε νωρίτερα ότι εκκενώνει ορισμένες περιοχές προληπτικά.

Δεν είναι ακόμα σαφές τι ακριβώς απειλεί την περιοχή, όμως το Κατάρ κατάφερε να αναχαιτίσει δύο πυραυλικές επιθέσεις που εκτοξεύτηκαν κατά τη διάρκεια της νύχτας και το πρωί.

Φαίνεται ότι ο στόχος είναι να προστατευτούν χώροι που φιλοξενούν αμερικανικά οικονομικά συμφέροντα, μετά από δηλώσεις του Ιράν νωρίτερα αυτήν την εβδομάδα ότι τέτοιοι χώροι είναι «νόμιμοι στόχοι».

Οι κάτοικοι έλαβαν ειδοποιήσεις στα κινητά τους για άμεση εκκένωση της κεντρικής περιοχής Μουσεϊρέμπ της Ντόχα, όπου βρίσκονται γραφεία εταιρειών όπως η Google και η American Express. Μάρτυρες ανέφεραν ότι κάποιοι κατευθύνθηκαν σε υπόγειους χώρους στάθμευσης για καταφύγιο.

Φρουροί έχουν τοποθετηθεί και στα γραφεία της Microsoft στο Κατάρ, ενώ το Reuters αναφέρει ότι οι αρχές εκκένωσαν μέρος μιας περιοχής που φιλοξενεί παραρτήματα έξι αμερικανικών πανεπιστημίων.

Παράλληλα, οι αμερικανικές πρεσβείες παραμένουν σε κίνδυνο. Αξιωματούχοι ασφαλείας στη Βαγδάτη αναφέρουν ότι η αποστολή εκεί δέχθηκε επίθεση, ενώ το Υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ έχει δώσει εντολή στους μη απαραίτητους υπαλλήλους να εγκαταλείψουν το Ομάν.

Έκκληση της Χαμάς στο Ιράν να σταματήσει να βομβαρδίζει τις χώρες του Κόλπου

Το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα Χαμάς, το οποίο συνεχίζει να βρίσκεται στην εξουσία στη Λωρίδα της Γάζας, κάλεσε σήμερα το Ιράν, με το οποίο έχει συμμαχική σχέση, να σταματήσει να πλήττει κράτη του Κόλπου σε αντίποινα για τις επιθέσεις των ΗΠΑ και του Ισραήλ.

«Τονίζοντας το δικαίωμα της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν να ανταποδώσει την επίθεση με όλα τα διαθέσιμα μέσα, όπως προβλέπουν οι διεθνείς κανόνες και το διεθνές δίκαιο, το κίνημα καλεί τους αδελφούς του στο Ιράν να μη βάζουν στο στόχαστρο τους γείτονές τους», ανέφερε η Χαμάς μέσω Telegram.

Ο πόλεμος μπαίνει στην τρίτη εβδομάδα

Ο πόλεμος μεταξύ ΗΠΑ-Ισραήλ και Ιράν εισέρχεται πλέον στην τρίτη εβδομάδα, με τις συγκρούσεις να επηρεάζουν ευρύτερα τη Μέση Ανατολή και την παγκόσμια οικονομία.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι 5.000 επιπλέον Αμερικανοί στρατιώτες και περισσότερα πολεμικά πλοία θα αναπτυχθούν στην περιοχή, ενώ οι τιμές του πετρελαίου έχουν αυξηθεί περίπου κατά 20% από την αρχή της σύγκρουσης.

Παράλληλα, το αμερικανικό υπουργείο Εξωτερικών προσφέρει αμοιβή 10 εκατομμυρίων δολαρίων για πληροφορίες σχετικά με τον νέο ανώτατο ηγέτη του Ιράν και άλλους υψηλόβαθμους αξιωματούχους.

Στο εσωτερικό του Ιράν πραγματοποιήθηκαν διαδηλώσεις για την Ημέρα Αλ Κουντς, με διαδηλωτές να καίνε σημαίες των ΗΠΑ και του Ισραήλ, ενώ μία γυναίκα σκοτώθηκε από έκρηξη κοντά στις συγκεντρώσεις, σύμφωνα με κρατικά μέσα ενημέρωσης.

