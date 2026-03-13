Axios: Ο Τραμπ απέρριψε πρόταση του Πούτιν για μεταφορά του εμπλουτισμένου ουρανίου του Ιράν στη Ρωσία

Ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, απέρριψε πρόταση του Ρώσου ομολόγου του, Βλαντιμίρ Πούτιν, που προέβλεπε τη μεταφορά του εμπλουτισμένου ουρανίου του Ιράν στη Ρωσία, στο πλαίσιο μιας πιθανής συμφωνίας για τον τερματισμό του πολέμου εναντίον της Τεχεράνης, σύμφωνα με δημοσίευμα του Axios.

Η πρόταση παρουσιάστηκε από τον Ρώσο πρόεδρο κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής επικοινωνίας που είχαν οι δύο ηγέτες μέσα στην εβδομάδα. Ωστόσο, σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα, ο Αμερικανός πρόεδρος δεν αποδέχθηκε την πρόταση.

Σε θεωρητικό επίπεδο, το σχέδιο που φέρεται να παρουσίασε ο Πούτιν θα μπορούσε να αποτελέσει έναν τρόπο απομάκρυνσης του πυρηνικού αποθέματος της Τεχεράνης χωρίς να χρειαστεί ανάπτυξη αμερικανικών ή ισραηλινών δυνάμεων στο έδαφος του Ιράν.

Η Ρωσία θεωρείται μία από τις ελάχιστες χώρες με την τεχνική δυνατότητα να διαχειριστεί ένα τέτοιο υλικό. Στο παρελθόν, άλλωστε, είχε αναλάβει την αποθήκευση χαμηλού εμπλουτισμού ουρανίου του Ιράν στο πλαίσιο της πυρηνικής συμφωνίας του 2015.

Το επίμαχο απόθεμα ουρανίου των 450 κιλών

Κεντρικός στόχος των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ισραήλ στον πόλεμο είναι η κατάσχεση περίπου 450 κιλών ουρανίου εμπλουτισμένου σε ποσοστό 60%. Το συγκεκριμένο υλικό, σύμφωνα με εκτιμήσεις, θα μπορούσε μέσα σε λίγες εβδομάδες να μετατραπεί σε υλικό κατάλληλο για την παραγωγή πυρηνικών όπλων και επαρκεί για την κατασκευή περισσότερων από δέκα πυρηνικών βομβών.

Το δημοσίευμα του Axios αναφέρει ακόμη ότι ο Πούτιν παρουσίασε σειρά ιδεών κατά τη διάρκεια της τηλεφωνικής συνομιλίας με τον Τραμπ σχετικά με πιθανές λύσεις για τον τερματισμό της σύγκρουσης μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν. Πηγές που επικαλείται το μέσο επισημαίνουν ότι η πρόταση για το ουράνιο δεν εμφανίζεται για πρώτη φορά στις σχετικές συζητήσεις.

Κατά τον τελευταίο γύρο διαπραγματεύσεων που είχε προηγηθεί της έναρξης του πολέμου, η Τεχεράνη είχε απορρίψει την προοπτική μεταφοράς του υλικού σε άλλη χώρα και είχε αντιπροτείνει την «αραίωση» (dilution) του ουρανίου εντός των δικών της πυρηνικών εγκαταστάσεων, υπό την εποπτεία του Διεθνής Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας. Παραμένει, ωστόσο, άγνωστο αν το Ιράν θα ήταν διατεθειμένο να εξετάσει εκ νέου μια τέτοια πρόταση υπό τις σημερινές συνθήκες.

