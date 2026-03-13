Ζελένσκι: Οι ΗΠΑ ζήτησαν να αναβληθεί ο επόμενος γύρος των συνομιλιών για το τέλος του πολέμου με τη Ρωσία

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, είπε σε ουκρανικά Μέσα Ενημέρωσης ότι οι ΗΠΑ ζήτησαν να αναβληθεί ο επόμενος γύρος των τριμερών συνομιλιών για τη διευθέτηση του πολέμου με τη Ρωσία, που έχει μπει στον πέμπτο χρόνο του.
Ο Ζελένσκι, οι δηλώσεις του οποίου μεταδόθηκαν από πολλά ουκρανικά ΜΜΕ αφού ολοκληρώθηκε η επίσκεψή του στη Γαλλία, είπε ότι οι Αμερικανοί διαπραγματευτές δεν επιτρέπεται να φύγουν από τις ΗΠΑ, λόγω των συνθηκών στη Μέση Ανατολή.
Από την άλλη πλευρά, η Ρωσία δεν ήθελε να γίνουν οι συνομιλίες στις Ηνωμένες Πολιτείες και πρότεινε ως εναλλακτικές λύσεις την Ελβετία ή την Τουρκία.
Νορβηγία: Χειροπέδες σε 3 αδέλφια και τη μητέρα τους για τη βομβιστική επίθεση στην πρεσβεία των ΗΠΑ
Το… κόλλημα του Τραμπ με τα… παπούτσια: Κάνει δώρο στους υπουργούς του ίδια ζευγάρια – «Δε θέλω να φορούν αθλητικά»
Reuters: Παρασυρμένοι από το κέρδος οι εφοπλιστές παίζουν με τις ζωές των ναυτικών
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
