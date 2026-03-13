Reuters: Παρασυρμένοι από το κέρδος οι εφοπλιστές παίζουν με τις ζωές των ναυτικών 

Με δέλεαρ τα χρυσά ναύλα ορισμένοι Έλληνες εφοπλιστές στέλνουν τα πλοία τους στα Στενά του Ορμούζ, παραγνωρίζοντας τις νάρκες, πυραύλους και drones, που θα συναντήσουν στον δρόμο.

Σύμφωνα με ό,τι έχει γίνει γνωστό τέσσερις Έλληνες εφοπλιστές έκλεισαν συμβόλαια για τη μεταφορά πετρελαίου από τη Μέση Ανατολή, με τα ναύλα κυμαίνονται στα 770.000-538.000 δολάρια ημερησίως.

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ εγγυήθηκε ότι η διέλευση από τα Στενά είναι ασφαλής, αλλά μέχρι στιγμής τουλάχιστον 16 πλοία έχουν δεχθεί επίθεση από το Ιράν.

Στη μπανιέρα του εχθρού

«Οι κίνδυνοι είναι τεράστιοι. Αλλά η ναυτιλία ήταν πάντα μια επικίνδυνη υπόθεση», δήλωσε στο Reuters Έλληνας εφοπλιστής, του οποίου πλοία κάνουν το ταξίδι.

Από τις 28 Φεβρουαρίου που οι ΗΠΑ άρχισαν να βομβαρδίζουν το Ιράν τουλάχιστον 10 πλοία ελληνικών συμφερόντων και δύο κινεζικών έχουν περάσει από τα Στενά.

Ελληνική ναυτιλιακή πηγή περιέγραψε τη διέλευση από τα Στενά του Ορμούζ «σαν να μπαίνεις στην μπανιέρα ενός εχθρού».

Τα κέρδη, όμως, είναι κάτι παραπάνω από ικανοποιητικά. Τα μέσα ημερήσια έσοδα έχουν εκτοξευθεί στο υψηλότερο επίπεδο εδώ και 6 χρόνια. Οι πλοιοκτήτες μπορεί να κερδίσουν 500.000 δολάρια ημερησίως από μία ναύλωση.

Τα έξοδα ασφάλισης και οι μισθοί των πληρωμάτων έχουν, επίσης, αυξηθεί, λόγω του πολέμου, όμως σύμφωνα με πηγές του κλάδου, και πάλι το κέρδος ανέρχεται σε εκατομμύρια ανά ταξίδι.

Ο Ντόναλντ Τραμπ, που επιθυμεί διακαώς να αρχίσουν να αποκλιμακώνονται οι τιμές των καυσίμων, δεσμεύτηκε ότι στις περιπτώσεις που κρίνεται αναγκαίο το αμερικανικό πολεμικό ναυτικό θα συνοδεύει τα δεξαμενόπλοια.

«Τα πλοία πρέπει να περάσουν από τά Στενά του Ορμούζ. Να δείξουν λίγο θάρρος, δεν υπάρχει τίποτα να φοβηθούν», είπε χαρακτηριστικά.

Στις τακτικές ενημερώσεις το αμερικανικό ναυτικό έχει ξεκαθαρίσει ότι οι κίνδυνοι είναι υπερβολικά υψηλοί για να επιχειρηθεί συνοδεία.

Οι ζωές των ναυτικών κορώνα γράμματα

Ο Στίβεν Κότον, Γενικός Γραμματέας, της Διεθνούς Ομοσπονδίας Εργαζομένων στις Μεταφορές (ITF) χαρακτήρισε κακή ιδέα τη διέλευση από τα Στενά του Ορμούζ. «Το να στέλνουμε ναυτικούς στα Στενά αυτή τη στιγμή σημαίνει ότι τους στέλνουμε στη ζώνη του πολέμου», τόνισε.

Τα πλοία προκειμένου να μην τα εντοπίσουν οι Ιρανοί, μόλις πλησιάζουν στα Στενά απενεργοποιούν το Αυτόματο Σύστημα Ενημέρωσης (AIS) τους και επιλέγουν να ταξιδεύουν βράδυ.

«Οι αναφορές ότι ορισμένοι πλοιοκτήτες απενεργοποιούν το AIS για να αποφύγουν τα πλοία τους τις επιθέσεις είναι εξαιρετικά ανησυχητικές. Είναι σαν να παίζουν με τις ζωές των ναυτικών», δήλωσε ο Κόταν.

Παρά τους ανυπέρβλητους κινδύνους ο πόλεμος δημιουργεί τεράστιες ευκαιρίες για τους εφοπλιστές. Τη δεκαετία του 80 ο Νορβηγός δισεκατομμυριούχος Τζον Φρέντρικσεν έφτιαξε την περιουσία του στους «πολέμους των δεξαμενόπλοιων» κατά τη διάρκεια της σύγκρουσης μεταξύ Ιράν και Ιράκ.

