Νορβηγία: Χειροπέδες σε 3 αδέλφια και τη μητέρα τους για τη βομβιστική επίθεση στην πρεσβεία των ΗΠΑ

Υπό κράτηση τέθηκαν τρία αδέλφια μαζί με τη μητέρα τους για έως και τέσσερις εβδομάδες, καθώς θεωρούνται ύποπτοι για συμμετοχή στη βομβιστική επίθεση που σημειώθηκε την περασμένη εβδομάδα στην πρεσβεία των Ηνωμένων Πολιτειών στο Όσλο της Νορβηγίας.

Το περιστατικό έλαβε χώρα την Κυριακή, 8/3. Λίγες ώρες αργότερα, η αστυνομία ανακοίνωσε ότι προχώρησε στη σύλληψη των τεσσάρων υπόπτων, αποδίδοντάς τους κατηγορίες για «τρομοκρατική βομβιστική επίθεση» με στόχο να σκοτώσουν ή να προκαλέσουν σοβαρές ζημιές.

Η ισχυρή έκρηξη, που προήλθε από αυτοσχέδιο εκρηκτικό μηχανισμό και σημειώθηκε νωρίς το πρωί, προκάλεσε ζημιές στην είσοδο του προξενικού τμήματος της πρεσβείας, χωρίς, ευτυχώς, να σημειωθούν τραυματισμοί.

Σύμφωνα με όσα ανέφεραν οι συνήγοροι υπεράσπισης των υπόπτων, ένας από τους κατηγορούμενους ομολόγησε ότι τοποθέτησε τον εκρηκτικό μηχανισμό, ενώ οι υπόλοιποι τρεις αρνήθηκαν κάθε εμπλοκή στην υπόθεση.

