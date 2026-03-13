ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 13.03.2026 17:23
13.03.2026 16:42

«Μεγάλη τιμή» για τον Τραμπ να σκοτώνει Ιρανούς – Παραδοχή ΗΠΑ ότι δεν μπορούν να προστατεύσουν τα πλοία στα Στενά του Ορμούζ – Live οι εξελίξεις

Κλιμακώνεται η σύρραξη στη Μέση Ανατολή, καθώς ο πόλεμος μεταξύ ΗΠΑ, Ισραήλ και Ιράν βρίσκεται στην 14η ημέρα, χωρίς «φως στο βάθος του τούνελ», αντιθέτως με σφοδρά πλήγματα εκατέρωθεν που ανεβάζουν επικίνδυνα το θερμόμετρο στην περιοχή.

Σφοδρά χτυπήματα εξαπολύουν οι ΗΠΑ και το Τελ Αβίβ εναντίον του Ιράν, ενώ η Τεχεράνη απαντά με πυραυλικές επιθέσεις στο Ισραήλ και στις χώρες του κόλπου.

Την ίδια ώρα, ο Ντόναλντ Τραμπ ισχυρίζεται ότι η Τεχεράνη βρίσκεται «στα πρόθυρα της παράδοσης», ενώ προειδοποίησε ότι την επόμενη βδομάδα οι ΗΠΑ θα χτυπήσουν πολύ σκληρά το Ιράν. Παράλληλα, το Πεντάγωνο υποστήριξε ότι ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ είναι τραυματισμένος και πιθανώς έχει παραμορφωθεί.

Για εκτόξευση τρίτου βαλλιστικού πυραύλου από το Ιράν με στόχο την αεροπορική βάση Ιντσιρλίκ κάνουν λόγο τουρκικά ΜΜΕ. Σύμφωνα με αναφορές, ο πύραυλος αναχαιτίστηκε από συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας του ΝΑΤΟ, ενώ σειρήνες ήχησαν στη βάση σύμφωνα με τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα ασφαλείας.

