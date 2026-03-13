ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 13.03.2026 22:40
Το… κόλλημα του Τραμπ με τα… παπούτσια: Κάνει δώρο στους υπουργούς του ίδια ζευγάρια – «Δε θέλω να φορούν αθλητικά»

Μια μάλλον περίεργη συνήθεια ανέπτυξε ο Ντόναλντ Τραμπ για τους υπουργούς της κυβέρνησής του.

Ο Αμερικανός πρόεδρος επιβεβαίωσε ότι προσφέρει παπούτσια, όλα της ίδιας μάρκας και του ίδιου μοντέλου, στους υπουργούς του, προσθέτοντας πως αυτό «τον διασκεδάζει».

Σε μια συνέντευξη στο Fox Radio, ο Ρεπουμπλικανός πρόεδρος διαβεβαίωσε πως δεν υποχρεώνει τα μέλη της κυβέρνησής του να φοράνε αυτά τα παπούτσια, όμως εξήγησε πως τους τα δίνει με χαρά ως δώρο.

«Είναι ένα όμορφο παπούτσι», δήλωσε ο Ρεπουμπλικανός ηγέτης, αναφερόμενος σε αυτά τα δερμάτινα παπούτσια πόλης της αμερικανικής μάρκας Florsheim.

«Αυτό με διασκεδάζει», υπογράμμισε.

«Όταν μου λένε ότι έχουν ένα πρόβλημα, τους λέω «Επιτρέψτε μου να σας προσφέρω ένα ζευγάρι παπούτσια» και αυτό φαίνεται να λειτουργεί καλά. Πλέον, είναι όλοι τους όμορφοι και κομψοί».

«Δεν θέλω τα μέλη της κυβέρνησής μου να φορούν αθλητικά, επομένως τους προσφέρω παπούτσια. Είναι ένα δώρο του Ντόναλντ Τραμπ», σημείωσε ο 79χρονος δισεκατομμυριούχος.

Η αμερικανική εφημερίδα Wall Street Journal είχε γράψει σε ένα πρόσφατο άρθρο για το πάθος του Αμερικανού προέδρου για αυτά τα παπούτσια, σε σημείο που οι υπουργοί αλλά επίσης οι σύμβουλοι και ακόμα και οι επισκέπτες νιώθουν πλέον υποχρεωμένοι να τα φορούν για να τον ευχαριστήσουν.

Πολλοί χρήστες του διαδικτύου αναζήτησαν και δημοσίευσαν φωτογραφίες που δείχνουν υπουργούς να φοράνε αυτά τα παπούτσια.

Το μοντέλο, που μοιάζει περισσότερο με αυτές τις φωτογραφίες, στον ιστότοπο της εταιρείας, είναι ένα δερμάτινο παπούτσι κατασκευασμένο στην Κίνα, που πωλείται προς 145 δολάρια το ζευγάρι, σύμφωνα με το AFP.

Μια φωτογραφία του επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας Μάρκο Ρούμπιο να φοράει ένα παπούτσι που έμοιαζε πολύ μεγάλο αναδημοσιεύεται ιδιαίτερα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

