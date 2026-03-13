Το… κόλλημα του Τραμπ με τα… παπούτσια: Κάνει δώρο στους υπουργούς του ίδια ζευγάρια – «Δε θέλω να φορούν αθλητικά»

Μια μάλλον περίεργη συνήθεια ανέπτυξε ο Ντόναλντ Τραμπ για τους υπουργούς της κυβέρνησής του.

Ο Αμερικανός πρόεδρος επιβεβαίωσε ότι προσφέρει παπούτσια, όλα της ίδιας μάρκας και του ίδιου μοντέλου, στους υπουργούς του, προσθέτοντας πως αυτό «τον διασκεδάζει».

Σε μια συνέντευξη στο Fox Radio, ο Ρεπουμπλικανός πρόεδρος διαβεβαίωσε πως δεν υποχρεώνει τα μέλη της κυβέρνησής του να φοράνε αυτά τα παπούτσια, όμως εξήγησε πως τους τα δίνει με χαρά ως δώρο.

Trump says of cabinet shoes: "I have fun with it. I say, 'Let me get you a pair of shoes.'"pic.twitter.com/hrtbcPbtkv https://t.co/MXGikZIndb — U.S.A.I. 🇺🇸 (@researchUSAI) March 13, 2026

«Είναι ένα όμορφο παπούτσι», δήλωσε ο Ρεπουμπλικανός ηγέτης, αναφερόμενος σε αυτά τα δερμάτινα παπούτσια πόλης της αμερικανικής μάρκας Florsheim.

«Αυτό με διασκεδάζει», υπογράμμισε.

«Όταν μου λένε ότι έχουν ένα πρόβλημα, τους λέω «Επιτρέψτε μου να σας προσφέρω ένα ζευγάρι παπούτσια» και αυτό φαίνεται να λειτουργεί καλά. Πλέον, είναι όλοι τους όμορφοι και κομψοί».

«Δεν θέλω τα μέλη της κυβέρνησής μου να φορούν αθλητικά, επομένως τους προσφέρω παπούτσια. Είναι ένα δώρο του Ντόναλντ Τραμπ», σημείωσε ο 79χρονος δισεκατομμυριούχος.

President Donald Trump says he cares about his Cabinet's kicks, confirming reports that he's giving administration officials "spiffy" dress shoes. https://t.co/Z6qXE7aGzl pic.twitter.com/CHLKUs2sob March 13, 2026

Η αμερικανική εφημερίδα Wall Street Journal είχε γράψει σε ένα πρόσφατο άρθρο για το πάθος του Αμερικανού προέδρου για αυτά τα παπούτσια, σε σημείο που οι υπουργοί αλλά επίσης οι σύμβουλοι και ακόμα και οι επισκέπτες νιώθουν πλέον υποχρεωμένοι να τα φορούν για να τον ευχαριστήσουν.

Πολλοί χρήστες του διαδικτύου αναζήτησαν και δημοσίευσαν φωτογραφίες που δείχνουν υπουργούς να φοράνε αυτά τα παπούτσια.

President Trump confirms giving officials dress shoes: ‘I don’t want my Cabinet members wearing sneakers’https://t.co/ee8rfX9tPW March 13, 2026

Το μοντέλο, που μοιάζει περισσότερο με αυτές τις φωτογραφίες, στον ιστότοπο της εταιρείας, είναι ένα δερμάτινο παπούτσι κατασκευασμένο στην Κίνα, που πωλείται προς 145 δολάρια το ζευγάρι, σύμφωνα με το AFP.

Μια φωτογραφία του επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας Μάρκο Ρούμπιο να φοράει ένα παπούτσι που έμοιαζε πολύ μεγάλο αναδημοσιεύεται ιδιαίτερα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Who buys shoes for other people

Trump buying shoes for his cabinet is a way of belittling them and humiliating them Rubio even has such a lack of dignity and self respect before Trump that he's willing to humiliate himself by shuffling around in shoes that are too big for him pic.twitter.com/9XbwoXSnyv — Rochelle Bush (@BushRochel76191) March 13, 2026

