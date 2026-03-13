ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 13.03.2026 22:41
Ρωσικό τάνκερ πλέει ακυβέρνητο στη Μεσόγειο μετά από επίθεση – Σε επιφυλακή Ιταλία και Μάλτα, «ωρολογιακή βόμβα γεμάτη LNG»

russian-tanker

Συναγερμός έχει σημάνει στις ιταλικές Αρχές για ρωσικό δεξαμενόπλοιο μεταφοράς LNG που πλέει ακυβέρνητο στη Μεσόγειο, έπειτα από επίθεση με ουκρανικό drone. Η υπόθεση, σύμφωνα με πηγές που επικαλείται το Reuters, έχει κινητοποιήσει τις αρμόδιες υπηρεσίες λόγω του ενδεχόμενου κινδύνου.

Το ρωσικό υπουργείο Μεταφορών ανακοίνωσε ότι το πλοίο Arctic Metagaz, το οποίο μετέφερε υγροποιημένο φυσικό αέριο από το λιμάνι του Μούρμανσκ στην Αρκτική, δέχθηκε επίθεση την περασμένη εβδομάδα από ουκρανικά ναυτικά drones που εκτοξεύτηκαν από τις ακτές της Λιβύης. Από την πλευρά του, το Κίεβο δεν έχει αναλάβει την ευθύνη για το συμβάν.

Αρχικά, η υπηρεσία θαλάσσιας διάσωσης της Λιβύης είχε αναφέρει ότι το δεξαμενόπλοιο είχε βυθιστεί. Ωστόσο, το πλοίο παρέμεινε στην επιφάνεια και πλέον πλέει μεταξύ Ιταλίας και Μάλτας, περίπου 30 ναυτικά μίλια ανοιχτά του ιταλικού νησιού Λινόζα, σύμφωνα με το ιταλικό ναυτικό.

Ο δήμαρχος της Λαμπεντούζα –στην οποία διοικητικά υπάγεται και η Λινόζα–, Φιλίπο Μανίνο, δήλωσε: «Η κατάσταση είναι υπό έλεγχο. Το πλοίο βρίσκεται σε διεθνή ύδατα και το ναυτικό, ένα ρυμουλκό και ένα σκάφος περιβαλλοντικής αντιμετώπισης το συνοδεύουν».

Εκκένωση πληρώματος και ανησυχίες

Σύμφωνα με δύο ιταλικές πηγές, παραμένει ασαφές πόση ποσότητα LNG και καυσίμου βρίσκεται ακόμη στο δεξαμενόπλοιο. Τα 30 μέλη του πληρώματος απομακρύνθηκαν μετά την επίθεση, η οποία, όπως αναφέρουν οι ίδιες πηγές, σημειώθηκε νότια της Μάλτας.

Μία από τις πηγές ανέφερε ότι εξετάζονται όλα τα πιθανά σενάρια, ωστόσο η προτιμώμενη λύση είναι ο διαχειριστής του πλοίου, η ρωσική εταιρεία LLC SMP Techmanagement, να αναθέσει σε εξειδικευμένη εταιρεία τη διαδικασία ρυμούλκησης, ώστε να διασφαλιστεί η ασφαλής μεταφορά του.

Παράλληλα, η ίδια πηγή σημείωσε ότι η Ιταλία δεν επιθυμεί τον κατάπλου του δεξαμενόπλοιου σε κάποιο από τα λιμάνια της, χαρακτηρίζοντάς το ως «ωρολογιακή βόμβα γεμάτη με αέριο».

Όπως πρόσθεσε, το drone φαίνεται να έπληξε το πλοίο πάνω από την ίσαλο γραμμή. Το κύτος παρέμενε σε λειτουργική κατάσταση, ωστόσο φωτογραφικό υλικό δείχνει μεγάλη τρύπα στην αριστερή πλευρά, με την πρύμνη να έχει μεγαλύτερη καθίζηση στο νερό σε σύγκριση με το υπόλοιπο πλοίο.

Εκπρόσωπος της ιταλικής υπηρεσίας πολιτικής προστασίας δήλωσε ότι το πλοίο παρακολουθείται στενά και δεν κατευθύνεται προς τα ιταλικά χωρικά ύδατα.

Το Arctic Metagaz είχε προσεγγίσει σε απόσταση 22 ναυτικών μιλίων από τις ακτές της Μάλτας νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα, όμως στη συνέχεια απομακρύνθηκε, με αναφορές να το τοποθετούν περίπου 61 ναυτικά μίλια ανοιχτά μέχρι την Πέμπτη.

Η αρμόδια αρχή μεταφορών της Μάλτας εξέδωσε προειδοποίηση προς τα υπόλοιπα πλοία να διατηρούν απόσταση τουλάχιστον πέντε ναυτικών μιλίων από το δεξαμενόπλοιο, ενώ ο πρωθυπουργός, Ρόμπερτ Αμπέλα, δήλωσε ότι η κυβέρνηση της Μάλτας είναι έτοιμη να παρέμβει εφόσον χρειαστεί, χωρίς να δώσει περαιτέρω λεπτομέρειες.

Από την έναρξη της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο του 2022, το Κίεβο έχει επανειλημμένα στοχοποιήσει ρωσικά διυλιστήρια και άλλες ενεργειακές εγκαταστάσεις, στο πλαίσιο προσπαθειών να αποδυναμώσει τη χρηματοδότηση της πολεμικής δραστηριότητας της Μόσχας.

google_news_icon

norway-police
giannakouras-235
mixani_elas_dias
18xronos-purgos
tramp papoutsia 88- new
Vicky-Safra
flat-hunters
idiotiko sxoleio douka – new
tramp matzouranis- diamantopoulou – skandalidis- new
odysseas_konstantinopoulos_new
norway-police
giannakouras-235
mixani_elas_dias
