ΚΥΡΙΑΚΗ 30.11.2025 06:04
28.11.2025 23:46

Περίεργη απουσία Ρούμπιο από τη σύνοδο του ΝΑΤΟ – Χαμηλόβαθμος συνεργάτης του στη θέση του στις Βρυξέλλες

28.11.2025 23:46
marco-rubio

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο δεν θα μεταβεί στη σύνοδο των υπουργών Εξωτερικών του ΝΑΤΟ την ερχόμενη εβδομάδα στις Βρυξέλλες, σύμφωνα με καλά ενημερωμένες πηγές, καθώς διαπραγματεύεται ένα σχέδιο τερματισμού του πολέμου στην Ουκρανία.

Στη θέση του επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας, θα παραστεί ο αναπληρωτής του, ο Κρίστοφερ Λαντάου, ο οποίος αναμένεται να εκπροσωπήσει τις Ηνωμένες Πολιτείες στις 2 και 3 Δεκεμβρίου σε αυτή τη σύνοδο της Ατλαντικής Συμμαχίας, δήλωσε η πηγή, η οποία γνωρίζει το πρόγραμμα των ταξιδιών του Ρούμπιο και ζήτησε να μην κατονομαστεί.

Είναι εξαιρετικά ασυνήθιστη η απουσία του κορυφαίου Αμερικανού διπλωμάτη από μια κρίσιμη διατλαντική συνάντηση. Δεν ήταν σαφές γιατί ακριβώς ο Ρούμπιο σχεδιάζει να μην συμμετάσχει στη σύνοδο της 3ης Δεκεμβρίου, παρότι τα σχέδιά του θα μπορούσαν να αλλάξουν την τελευταία στιγμή.

Ωστόσο η πιθανή απουσία του σημειώνεται την ώρα που Αμερικανοί και Ουκρανοί αξιωματούχοι προσπαθούν να μειώσουν το χάσμα ως προς το αμφιλεγόμενο σχέδιο του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για τον τερματισμό της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία, με ορισμένους Ευρωπαίους διπλωμάτες να διαμαρτύρονται ότι αποκλείονται από τη διαδικασία.

Συνήθως πραγματοποιούνται δύο επίσημες συναντήσεις υπουργών Εξωτερικών του ΝΑΤΟ κάθε χρόνο και είναι εξαιρετικά σπάνιο να απουσιάζει ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ.

Εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών αρνήθηκε να σχολιάσει την πιθανή απουσία του Ρούμπιο, αλλά δήλωσε ότι η συμμαχία του ΝΑΤΟ έχει “ανανεωθεί πλήρως” κατά τη διάρκεια της κυβέρνησης Τραμπ. “Τα ιστορικά επιτεύγματα στην εξωτερική πολιτική μέσα σε μόλις 10 μήνες αυτής της κυβέρνησης μιλούν από μόνα τους”, τόνισε.

