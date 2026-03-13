ΣΑΒΒΑΤΟ 14.03.2026 00:21
13.03.2026 23:37

Μίσιγκαν: Ο δράστης της επίθεσης στη συναγωγή είχε καταγραφεί για διασυνδέσεις με τη Χεζμπολάχ

Ο Αϊμάν Μοχάμαντ Γκαζάλ, ο 41χρονος άντρας που εισέβαλε με όχημα γεμάτο εκρηκτικά στη συναγωγή Temple Israel στο Μίσιγκαν, είχε καταγραφεί σε βάσεις δεδομένων της αμερικανικής κυβέρνησης για διασυνδέσεις με άτομα που συνδέονται με τη Χεζμπολάχ στον Λίβανο. Ωστόσο, σύμφωνα με αξιωματούχους της επιβολής του νόμου, δεν θεωρείται μέλος της οργάνωσης. Η επίθεση χαρακτηρίστηκε από το FBI ως «στοχευμένη πράξη βίας κατά της εβραϊκής κοινότητας».

«Καταγεγραμμένος για επαφές με υπόπτους της Χεζμπολάχ»

Όπως αναφέρει το CNN, ο Γκαζάλ είχε ταυτοποιηθεί ως ο δράστης της επίθεσης στη συναγωγή Temple Israel στο Μίσιγκαν. Σύμφωνα με αξιωματούχους της αμερικανικής αστυνομίας, το όνομά του υπήρχε σε βάσεις δεδομένων της κυβέρνησης των ΗΠΑ λόγω επαφών με γνωστούς ή ύποπτους τρομοκράτες που συνδέονται με τη Χεζμπολάχ στον Λίβανο.

Παρά τις καταγεγραμμένες αυτές επαφές, δεν είχε χαρακτηριστεί μέλος της οργάνωσης στις κυβερνητικές βάσεις δεδομένων.

Η επίθεση στη συναγωγή και η εξουδετέρωση του δράστη

Η επίθεση σημειώθηκε όταν ο Γκαζάλ οδήγησε ένα όχημα γεμάτο εκρηκτικά μέσα στη συναγωγή, με αποτέλεσμα το όχημα να πάρει φωτιά. Το FBI χαρακτήρισε το περιστατικό «στοχευμένη πράξη βίας κατά της εβραϊκής κοινότητας».

Σύμφωνα με την αστυνομία, ο δράστης σκοτώθηκε από αξιωματικούς ασφαλείας του ναού, οι οποίοι κατάφεραν να εξουδετερώσουν την απειλή. Ένας αξιωματικός ασφαλείας τραυματίστηκε, ενώ τουλάχιστον 30 αξιωματικοί δέχθηκαν τις Πρώτες Βοήθειες για εισπνοή καπνού.

Ταξίδι στο εξωτερικό και έρευνα από τις αμερικανικές αρχές

Ο Γκαζάλ, Αμερικανός πολίτης με καταγωγή από τον Λίβανο, είχε ταξιδέψει στο εξωτερικό το 2019. Το ταξίδι του είχε ελεγχθεί από το Υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας των ΗΠΑ, καθώς είχε χαρακτηριστεί ως άτομο «στόχος» λόγω προηγούμενων επαφών του με υπόπτους της Χεζμπολάχ.

Κατά την επιστροφή του στις Ηνωμένες Πολιτείες μέσω Ατλάντα, οι αρχές προχώρησαν σε έρευνα του τηλεφώνου του, όπου εντοπίστηκαν επαφές με άτομα που ήταν γνωστά ή ύποπτα μέλη της Χεζμπολάχ.

Η τραγωδία στον Λίβανο πριν από την επίθεση

Μία εβδομάδα πριν από την επίθεση στη συναγωγή, δύο αδέλφια του Γκαζάλ και δύο από τα παιδιά τους σκοτώθηκαν σε αεροπορική επιδρομή του Ισραήλ στον Λίβανο.

Η δήμαρχος του χωριού Μασγκάρα, όπου ζούσαν, επιβεβαίωσε το περιστατικό, σημειώνοντας ότι οι επιθέσεις είχαν στόχο και χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς που συνδέονται με τη Χεζμπολάχ.

Έγινε Αμερικανός πολίτης το 2016

Ο Γκαζάλ είχε μεταβεί στις ΗΠΑ το 2011 με βίζα ως σύζυγος Αμερικανής πολίτη και απέκτησε αμερικανική υπηκοότητα το 2016.

Εργαζόταν σε μεσανατολικό εστιατόριο, ενώ η σύζυγός του υπέβαλε αίτηση διαζυγίου το 2024. Το διαζύγιο οριστικοποιήθηκε τον Μάρτιο του 2025.

Η επίθεση έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις τόσο από την εβραϊκή κοινότητα όσο και από τις αρχές, οι οποίες συνεχίζουν να διερευνούν τα κίνητρα του δράστη και τις πιθανές διασυνδέσεις του με τρομοκρατικές οργανώσεις.

