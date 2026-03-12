search
ΠΕΜΠΤΗ 12.03.2026 20:00
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web

12.03.2026 19:42

Συναγερμός στο Μίσιγκαν: Ένοπλος εισέβαλε με αυτοκίνητο σε συναγωγή και άνοιξε πυρ (Video)

12.03.2026 19:42
synagogi michigan 12- new

Έναν ένοπλο που πυροβολούσε σε συναγωγή κλήθηκε να αντιμετωπίσει η αστυνομία στο  Γουέστ Μπλούμφιλντ του Μίσιγκαν.


Δεν είναι σαφές για την ώρα αν υπάρχουν θύματα.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες ένα φορτηγό έπεσε στη συναγωγή Temple Israel, μία από τις μεγαλύτερες στις ΗΠΑ που φιλοξενεί και σχολείο.

Πλάνα από το σημείο δείχνουν δεκάδες αστυνομικά οχήματα να περικυκλώνουν το κτίριο, το οποίο εκκενώθηκε.

Περίπου δώδεκα γονείς έσπευσαν για να πάρουν τα παιδιά τους από ένα κέντρο προσχολικής αγωγής που βρίσκεται μέσα στο κτήριο, αφού έλαβαν έγκριση από την αστυνομία.

Πληροφορίες μιλούν για ένα αυτοκίνητο που χτύπησε στο κτίριο και πήρε φωτιά. Αμέσως μετά ακούστηκαν πυροβολισμοί.

Η Εβραϊκή Ομοσπονδία του Ντιτρόιτ προέτρεψε τα εβραϊκά ιδρύματα να κλειδώσουν τις εγκαταστάσεις τους ώστε κανένας να μην εισέρχεται ή εξέρχεται στα κτίρια.

Το Temple Israel αυτοαποκαλείται η μεγαλύτερη Μεταρρυθμιστική συναγωγή της χώρας, με 12.000 μέλη, σύμφωνα με την ιστοσελίδα του. Διαθέτει κέντρο προσχολικής αγωγής και προσφέρει εκπαιδευτικά προγράμματα για οικογένειες και ενήλικες.

Επί τόπου βρίσκονται και στελέχη του FBI έγραψε στο X ο επικεφαλής της υπηρεσίας, Κας Πάτελ. Επιβεβαίωσε δε ότι το αυτοκίνητο προσέκρουσε σκόπιμα στο κτίριο, αλλά και είναι σε εξέλιξη περιστατικό με πυροβολισμούς. «Το προσωπικό του FBI βρίσκεται επί τόπου με συνεργάτες στο Μίσιγκαν και ανταποκρίνεται στον εμβολισμό οχήματος και την παρουσία ενεργού σκοπευτή έξω από τη Συναγωγή Temple Israel στο Γουέστ Μπούμφιλντ Τάουνσιπ του Μίσιγκαν».

