Συναγερμός στο Μίσιγκαν: Ένοπλος εισέβαλε με αυτοκίνητο σε συναγωγή και άνοιξε πυρ (Video)

Έναν ένοπλο που πυροβολούσε σε συναγωγή κλήθηκε να αντιμετωπίσει η αστυνομία στο Γουέστ Μπλούμφιλντ του Μίσιγκαν.

Active Shooting:

03/12 at 12:30 p m

Location:

5725 Walnut Lake Road (Temple Israel)

Synopsis:

The Michigan State Police is aware of an active shooting incident that is ongoing in West Bloomfield.



We are asking for community members to stay away from the area to allow for police… pic.twitter.com/u0FB6ijT3c March 12, 2026



Δεν είναι σαφές για την ώρα αν υπάρχουν θύματα.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες ένα φορτηγό έπεσε στη συναγωγή Temple Israel, μία από τις μεγαλύτερες στις ΗΠΑ που φιλοξενεί και σχολείο.

🚨 BREAKING: The K-12 school at Temple Israel was NOT IN SESSION today, where an assailant just rammed their car into the building before shots rang out, per Fox News



Thank GOD! 🙏🏻



That doesn't mean nobody was in the synagogue, but children were mostly absent today at the… pic.twitter.com/I5jINaRdX3 — Nick Sortor (@nicksortor) March 12, 2026

Πλάνα από το σημείο δείχνουν δεκάδες αστυνομικά οχήματα να περικυκλώνουν το κτίριο, το οποίο εκκενώθηκε.

Περίπου δώδεκα γονείς έσπευσαν για να πάρουν τα παιδιά τους από ένα κέντρο προσχολικής αγωγής που βρίσκεται μέσα στο κτήριο, αφού έλαβαν έγκριση από την αστυνομία.

Police are currently responding to an active shooter at Temple Israel Synagogue in Michigan.



All nearby schools and houses of worship have been told to shelter in place while police respond.



The mainstream media has confirmed this is not a false flag. pic.twitter.com/oEwhY8enWl March 12, 2026

Πληροφορίες μιλούν για ένα αυτοκίνητο που χτύπησε στο κτίριο και πήρε φωτιά. Αμέσως μετά ακούστηκαν πυροβολισμοί.

🚨Breaking: Authorities are responding to reports of an active shooter at Temple Israel synagogue in West Bloomfield, Michigan. Police are on scene, and officials have not yet confirmed any victims.pic.twitter.com/SwTjPEuXdH — Red Line News (@RedLineNewsUSA) March 12, 2026

Η Εβραϊκή Ομοσπονδία του Ντιτρόιτ προέτρεψε τα εβραϊκά ιδρύματα να κλειδώσουν τις εγκαταστάσεις τους ώστε κανένας να μην εισέρχεται ή εξέρχεται στα κτίρια.

🇺🇸 Reports of an active shooter at Temple Israel in West Bloomfield, Michigan. A car also drove into the building and caught fire. pic.twitter.com/d1qJ2FDHXB March 12, 2026

Το Temple Israel αυτοαποκαλείται η μεγαλύτερη Μεταρρυθμιστική συναγωγή της χώρας, με 12.000 μέλη, σύμφωνα με την ιστοσελίδα του. Διαθέτει κέντρο προσχολικής αγωγής και προσφέρει εκπαιδευτικά προγράμματα για οικογένειες και ενήλικες.

Επί τόπου βρίσκονται και στελέχη του FBI έγραψε στο X ο επικεφαλής της υπηρεσίας, Κας Πάτελ. Επιβεβαίωσε δε ότι το αυτοκίνητο προσέκρουσε σκόπιμα στο κτίριο, αλλά και είναι σε εξέλιξη περιστατικό με πυροβολισμούς. «Το προσωπικό του FBI βρίσκεται επί τόπου με συνεργάτες στο Μίσιγκαν και ανταποκρίνεται στον εμβολισμό οχήματος και την παρουσία ενεργού σκοπευτή έξω από τη Συναγωγή Temple Israel στο Γουέστ Μπούμφιλντ Τάουνσιπ του Μίσιγκαν».

FBI personnel are on the scene with partners in Michigan and responding to the apparent vehicle ramming and active shooter situation out of Temple Israel Synagogue in West Bloomfield Township, Michigan. @FBIDetroit — FBI Director Kash Patel (@FBIDirectorKash) March 12, 2026

