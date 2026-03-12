Το Ισραήλ αποσύρει τις κατηγορίες κατά στρατιωτών για βασανισμό Παλαιστίνιου κρατούμενου

Ο ισραηλινός στρατός την Πέμπτη, 12/3, απέσυρε τις κατηγορίες κατά πέντε στρατιωτών που κατηγορούνταν για βασανισμό Παλαιστίνιου κρατούμενου που συνελήφθη στη διάρκεια του πολέμου στη Γάζα, σε μια υπόθεση που αποκάλυψε διχασμούς στο Ισραήλ σχετικά με το αν οι στρατιώτες μπορούν να κακοποιούν αιχμαλώτους χωρίς συνέπειες.

Ο στρατός ανακοίνωσε την απόφαση σε μια περίοδο κατά την οποία μεγάλο μέρος της προσοχής της χώρας επικεντρώνεται στον πόλεμο με το Ιράν.

Όπως αναφέρει το Reuters, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός, Μπενιαμίν Νετανιάχου, επαίνεσε την απόφαση. «Το Κράτος του Ισραήλ πρέπει να κυνηγά τους εχθρούς του, όχι τους δικούς του ηρωικούς μαχητές», δήλωσε σε ανακοίνωσή του.

Η υπόθεση προσέλκυσε διεθνή προσοχή μετά την εισβολή δεξιών διαδηλωτών – μεταξύ των οποίων μέλη του υπουργικού συμβουλίου του Νετανιάχου –, σε στρατιωτικές εγκαταστάσεις, σε ένδειξη διαμαρτυρίας για την έρευνα κατά των στρατιωτών.

Στη συνέχεια, το περιστατικό έλαβε περαιτέρω προσοχή όταν η επικεφαλής νομικός αξιωματούχος του στρατού διέρρευσε βίντεο με τη φερόμενη κακοποίηση σε τοπικά Μέσα Ενημέρωσης.

Η γενική εισαγγελέας του στρατού, Yifat Tomer-Yerushalmi, παραιτήθηκε τον Οκτώβριο και αργότερα συνελήφθη για τη διαρροή, μια ενέργεια που δήλωσε ότι έκανε για να αποκρούσει προπαγάνδα κατά του νομικού τμήματος του στρατού που είναι υπεύθυνο για την τήρηση του κράτους δικαίου.

Ο διάδοχός της, υποστράτηγος Ιτάι Όφιρ, απέσυρε τις κατηγορίες κατά των στρατιωτών εν μέρει λόγω «εξαιρετικών συνθηκών που επηρέασαν αρνητικά τη δυνατότητα δίωξης της υπόθεσης, διατηρώντας, παράλληλα, το δικαίωμα για δίκαιη δίκη των κατηγορουμένων», όπως ανέφερε ο στρατός σε ανακοίνωσή του.

Αυτές οι συνθήκες περιλαμβάνουν το γεγονός ότι ο Παλαιστίνιος που υπέστη τη φερόμενη κακοποίηση «βρίσκεται αυτή τη στιγμή στη Λωρίδα της Γάζας και οι επιπτώσεις που έχει αυτό στη βάση των αποδεικτικών στοιχείων», ανέφερε η ανακοίνωση.

Τι είχε καταγραφεί από τις κάμερες ασφαλείας

Το υλικό από τις κάμερες ασφαλείας του στρατοπέδου κράτησης Σντε Τεϊμάν για Παλαιστίνιους που συνελήφθησαν κατά τη διάρκεια του πολέμου στη Γάζα, δείχνει στρατιώτες να απομονώνουν έναν κρατούμενο, να τον περιβάλλουν ενώ κρατούν σκύλο και να αποκρύπτουν στη συνέχεια τις πράξεις τους με τον εξοπλισμό καταστολής ταραχών.

Οι στρατιώτες αντιμετώπιζαν κατηγορίες που σχετίζονταν με πρόκληση σοβαρής κακοποίησης και τραυματισμού. Η δίωξη κατά των στρατιωτών ανέφερε ότι ένας από αυτούς μαχαίρωσε τον κρατούμενο με αιχμηρό αντικείμενο, προκαλώντας σχίσιμο κοντά στο ορθό του.

Ούτε ο Παλαιστίνιος κρατούμενος, που απελευθερώθηκε και επέστρεψε στη Γάζα στο πλαίσιο της συμφωνίας κατάπαυσης πυρός Ισραήλ-Χαμάς τον Οκτώβριο, ούτε οι Ισραηλινοί στρατιώτες που εμπλέκονται, έχουν ταυτοποιηθεί ονομαστικά.

Όπως σημειώνεται στο σχετικό δημοσίευμα του Reuters, δεν υπήρξε άμεση δήλωση από Παλαιστίνιους ηγέτες σχετικά με την απόφαση.

Η Ένωση για τα Πολιτικά Δικαιώματα στο Ισραήλ (ACRI) είχε προηγουμένως καταθέσει αίτηση για το κλείσιμο του Σντε Τεϊμάν λόγω καταγγελιών για κακοποίηση Παλαιστίνιων κρατουμένων.

Ο ισραηλινός στρατός ξεκίνησε τη σταδιακή μείωση της χρήσης της εγκατάστασης τον Ιούνιο του 2024, αν και οι κατηγορίες από οργανώσεις δικαιωμάτων και Παλαιστίνιους πρώην κρατούμενους για βασανιστήρια και κακοποίηση στις ισραηλινές φυλακές παραμένουν ευρέως διαδεδομένες.

