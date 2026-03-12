ΗΠΑ: Ένοπλος άνοιξε πυρ και τραυμάτισε δύο πριν πέσει νεκρός σε πανεπιστήμιο στη Βιρτζίνια (Photos/Video)

Νέο αιματηρό περιστατικό με πυροβολισμούς σε πανεπιστήμιο στη Βιρτζίνια των ΗΠΑ.

Ένοπλος άνοιξε πυρ στο πανεπιστήμιο Old Dominion (ODU) στο Νόρφολκ, στη Βιρτζίνια των ΗΠΑ, τραυματίζοντας δύο ανθρώπους προτού τον πυροβολήσουν και πέσει νεκρός, όπως ανακοίνωσε το εκπαιδευτικό ίδρυμα.

#BREAKING: Two people are injured and a gunman is dead after a shooting at Old Dominion University in Norfolk, Virginia on Thursday morning.



An active threat was reported at Constant Hall at 10:48 a.m., asking students and faculty to "follow run-hide-right protocols."… pic.twitter.com/ZxcSCA9hD3 — The National Desk (@TND) March 12, 2026

Σύμφωνα με την ενημέρωση από το πανεπιστήμιο, ο ένοπλος άνοιξε πυρ στις 10:49 το πρωί (τοπική ώρα, 16:49 στην Ελλάδα) στο κτίριο Constant Hall του ODU.

BREAKING: 🇺🇸 Gunman shot dead by police after opening fire at Old Dominion University in Virginia, leaving 2 people injured.pic.twitter.com/y5Ob6fUxcs — Global Affairs 24 (@GlobalAffair24) March 12, 2026

Οι τραυματίες διακομίστηκαν σε νοσοκομείο, ενώ ανεστάλη κάθε δραστηριότητα στην πανεπιστημιούπολη. Στο ODU οι εγγεγραμμένοι φοιτητές ανέρχονται σε 24.000, σύμφωνα με τον ιστότοπο του πανεπιστημίου.

#BREAKING : Two people were injured and the suspected gunman is dead following a shooting inside an academic building at Old Dominion University, according to university officials.#Virginia #ActiveShooter #USA #Shooter #UnitedStates pic.twitter.com/tgk6oZ5H4B — upuknews (@upuknews1) March 12, 2026

Η περιοχή αποκλείστηκε από δυνάμεις της αστυνομίας. Μέχρι στιγμής τα κίνητρα και η ταυτότητα του δράστη παραμένουν άγνωστα.

“There was a shooting at Old Dominion University in Virginia. Police are on the scene.



The shooter is dead, and 2 people were hurt.



Please pray for their recovery. 🙏🏻” pic.twitter.com/PhXQuAqPXV March 12, 2026

