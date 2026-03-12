search
ΠΕΜΠΤΗ 12.03.2026 20:00
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

12.03.2026 18:56

ΗΠΑ: Ένοπλος άνοιξε πυρ και τραυμάτισε δύο πριν πέσει νεκρός σε πανεπιστήμιο στη Βιρτζίνια (Photos/Video)

12.03.2026 18:56
panepistimio virtzinia pyrovoplismoi – new
Photo: X Resist Wire

Νέο αιματηρό περιστατικό με πυροβολισμούς σε πανεπιστήμιο στη Βιρτζίνια των ΗΠΑ.

Ένοπλος άνοιξε πυρ στο πανεπιστήμιο Old Dominion (ODU) στο Νόρφολκ, στη Βιρτζίνια των ΗΠΑ, τραυματίζοντας δύο ανθρώπους προτού τον πυροβολήσουν και πέσει νεκρός, όπως ανακοίνωσε το εκπαιδευτικό ίδρυμα.

Σύμφωνα με την ενημέρωση από το πανεπιστήμιο, ο ένοπλος άνοιξε πυρ στις 10:49 το πρωί (τοπική ώρα, 16:49 στην Ελλάδα) στο κτίριο Constant Hall του ODU.

Οι τραυματίες διακομίστηκαν σε νοσοκομείο, ενώ ανεστάλη κάθε δραστηριότητα στην πανεπιστημιούπολη. Στο ODU οι εγγεγραμμένοι φοιτητές ανέρχονται σε 24.000, σύμφωνα με τον ιστότοπο του πανεπιστημίου.

Η περιοχή αποκλείστηκε από δυνάμεις της αστυνομίας. Μέχρι στιγμής τα κίνητρα και η ταυτότητα του δράστη παραμένουν άγνωστα.

Διαβάστε επίσης:

Δριμύ κατηγορώ του Ιράν κατά της ΕΕ: «Είστε συνένοχοι για τις θηριωδίες ΗΠΑ και Ισραήλ»

Νέο ισραηλινό σφυροκόπημα στη Βηρυτό, 6.000 στόχοι έχουν πληγεί στο Ιράν λένε οι ΗΠΑ – Εκδίκηση ορκίζεται η Τεχεράνη – Live οι εξελίξεις

Φωτιά στο αεροπλανοφόρο USS ​Gerald Ford, δύο στρατιώτες τραυματίες


google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
6889839
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Παναθηναϊκός – Μπέτις: Live ο αγώνας για τη φάση των «16» του Europa League

kifisias mpotiliarisma – new
ΕΛΛΑΔΑ

Τροχαίο με τραυματία μοτοσικλετιστή στη λεωφόρο Κηφισίας – Μεγάλες καθυστερήσεις

EYP
ΕΛΛΑΔΑ

Έκθεση της ΕΥΠ για την τρομοκρατία: Απετράπησαν 19 κυβερνοεπιθέσεις, στρατολογούν συνεργάτες από online παιχνίδια 

synagogi michigan 12- new
ΚΟΣΜΟΣ

Συναγερμός στο Μίσιγκαν: Ένοπλος εισέβαλε με αυτοκίνητο σε συναγωγή και άνοιξε πυρ (Video)

agrotes astynomia agrotica – new
ΕΛΛΑΔΑ

Ένταση στην Agrotica: Μπλόκο της ΕΛΑΣ σε αγρότες που προσπάθησαν να μπουν στο χώρο των εγκαινίων

Δείτε όλες τις ειδήσεις
idiotiko sxoleio douka – new
BUSINESS

Οι μεγάλες εκπαιδευτικές οικογένειες πουλάνε τα ιδιωτικά σχολεία σε ξένους - Οι συμφωνίες, η αγορά του 1,2 δισ. και τι αλλάζει μετά την εξαγορά

Vicky-Safra
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Βίκυ Σάφρα: Από τη Θεσσαλονίκη στη λίστα του Forbes – Ποια είναι η πλουσιότερη Ελληνίδα με περιουσία  27 δισ. δολαρίων

syntaxiouxoi new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πλασματικά Έτη: Ο «δρόμος» για σύνταξη έως και 7 χρόνια νωρίτερα

spanoulis
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Βασίλης Σπανούλης: Παραιτήθηκε από τη Μονακό - Στον τελικό του Κυπέλλου Γαλλίας με άλλο προπονητή η ομάδα του Πριγκιπάτου

komninou-new
LIFESTYLE

Φιλαρέτη Κομνηνού: «Η απιστία ήταν γερό χαστούκι, νόμιζα ότι αυτό δεν μπορεί να συμβεί στη δική μου ζωή» (Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΕΜΠΤΗ 12.03.2026 19:58
6889839
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Παναθηναϊκός – Μπέτις: Live ο αγώνας για τη φάση των «16» του Europa League

kifisias mpotiliarisma – new
ΕΛΛΑΔΑ

Τροχαίο με τραυματία μοτοσικλετιστή στη λεωφόρο Κηφισίας – Μεγάλες καθυστερήσεις

EYP
ΕΛΛΑΔΑ

Έκθεση της ΕΥΠ για την τρομοκρατία: Απετράπησαν 19 κυβερνοεπιθέσεις, στρατολογούν συνεργάτες από online παιχνίδια 

1 / 3