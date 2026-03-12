ΗΠΑ: Ένοπλος άνοιξε πυρ και τραυμάτισε δύο πριν πέσει νεκρός σε πανεπιστήμιο στη Βιρτζίνια (Photos/Video)

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Νέο αιματηρό περιστατικό με πυροβολισμούς σε πανεπιστήμιο στη Βιρτζίνια των ΗΠΑ.
Ένοπλος άνοιξε πυρ στο πανεπιστήμιο Old Dominion (ODU) στο Νόρφολκ, στη Βιρτζίνια των ΗΠΑ, τραυματίζοντας δύο ανθρώπους προτού τον πυροβολήσουν και πέσει νεκρός, όπως ανακοίνωσε το εκπαιδευτικό ίδρυμα.
Σύμφωνα με την ενημέρωση από το πανεπιστήμιο, ο ένοπλος άνοιξε πυρ στις 10:49 το πρωί (τοπική ώρα, 16:49 στην Ελλάδα) στο κτίριο Constant Hall του ODU.
Οι τραυματίες διακομίστηκαν σε νοσοκομείο, ενώ ανεστάλη κάθε δραστηριότητα στην πανεπιστημιούπολη. Στο ODU οι εγγεγραμμένοι φοιτητές ανέρχονται σε 24.000, σύμφωνα με τον ιστότοπο του πανεπιστημίου.
Η περιοχή αποκλείστηκε από δυνάμεις της αστυνομίας. Μέχρι στιγμής τα κίνητρα και η ταυτότητα του δράστη παραμένουν άγνωστα.
