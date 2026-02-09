ΗΠΑ: Πυροβολισμοί σε λύκειο στο Μέριλαντ – Τραυματίστηκε μαθητής, υπό κράτηση ένας ύποπτος

Ένα σοκαριστικό περιστατικό σημειώθηκε τη Δευτέρα, 9/2, στο Thomas S. Wootton High School, στο Ρόκβιλ του Μέριλαντ στις ΗΠΑ, όταν ένας μαθητής τραυματίστηκε μέσα στο σχολικό συγκρότημα, μετά από πυροβολισμούς.

Η αστυνομία της κομητείας Μοντγκόμερι ανακοίνωσε ότι ένας ύποπτος τέθηκε υπό κράτηση και το σχολείο τέθηκε αμέσως σε lockdown, ώστε να διασφαλιστεί η ασφάλεια των μαθητών και του προσωπικού.

Άμεση κινητοποίηση της αστυνομίας και μέτρα ασφαλείας

Οι πρώτες αναφορές για πυροβολισμούς έφτασαν στις αρχές στις 14:15 τοπική ώρα, με αποτέλεσμα δυνάμεις της αστυνομίας να σπεύσουν στο σχολείο. Η διοίκηση ανακοίνωσε ότι όλοι οι μαθητές παραμένουν στις τάξεις τους και ότι η αστυνομία βρίσκεται μέσα στο κτίριο, ελέγχοντας την κατάσταση και αποκλείοντας οποιαδήποτε πιθανή απειλή.

Η Ταμπίθα Ντέιβις, διοικητικό στέλεχος του σχολείου, δήλωσε ότι η σχολική κοινότητα παραμένει σε συναγερμό, ενώ το θύμα μεταφέρθηκε άμεσα σε νοσοκομείο για τις πρώτες βοήθειες. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες από τις Αρχές, το θύμα δεν διατρέχει κίνδυνο για τη ζωή του, ωστόσο παραμένει υπό παρακολούθηση.

JUST IN: Student is shot in the stomach inside Thomas S. Wootton High School in Montgomery County, Maryland, with one person in custody



Police said one person is in custody in connection with the shooting but investigators have not confirmed if that person is the shooter… pic.twitter.com/ybsWopWDey — Unlimited L's (@unlimited_ls) February 9, 2026

Η αστυνομία διερευνά αν ο δράστης ενήργησε μόνος του ή υπήρχαν συνεργοί, ενώ εξετάζονται οι συνθήκες που οδήγησαν στο περιστατικό. Οι Αρχές έχουν ζητήσει από τους κατοίκους να αποφύγουν την περιοχή μέχρι να ολοκληρωθεί η έρευνα και να διασφαλιστεί ότι δεν υπάρχει περαιτέρω κίνδυνος.

Η κοινότητα σε κατάσταση συναγερμού

Το Ρόκβιλ αποτελεί την έδρα της κομητείας Μοντγκόμερι, της πιο πυκνοκατοικημένης στο Μέριλαντ, γεγονός που καθιστά το περιστατικό ιδιαίτερα ανησυχητικό για τους κατοίκους και τους γονείς των μαθητών. Η σχολική κοινότητα παραμένει συγκλονισμένη και οι Αρχές έχουν ενισχύσει την παρουσία τους γύρω από το σχολείο για την αποτροπή οποιουδήποτε νέου περιστατικού.

Η είδηση καλύφθηκε διεθνώς από μεγάλα πρακτορεία ειδήσεων όπως το Associated Press και η Washington Post, τα οποία επιβεβαιώνουν το γεγονός, παρέχοντας λεπτομέρειες για τον τρόπο που η αστυνομία αντέδρασε, τον χρόνο των πυροβολισμών και τη διαδικασία ασφαλείας που εφαρμόστηκε. Σύμφωνα με τις πηγές αυτές, ο ύποπτος έχει τεθεί υπό κράτηση και η κατάσταση στο σχολείο παραμένει υπό έλεγχο.

Την ίδια ώρα, οι Αρχές συνεχίζουν να συλλέγουν πληροφορίες για την υπόθεση. Η έρευνα επικεντρώνεται στην ασφάλεια του σχολικού συγκροτήματος, στα κίνητρα του δράστη και σε τυχόν πιθανούς συνεργούς.

