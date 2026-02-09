Σκηνές πανικού εκτυλίχθηκαν σε δρόμο της Τζόρτζια το απόγευμα της Δευτέρας, όταν ένα μικρό αεροπλάνο έκανε αναγκαστική προσγείωση στη μέση του δρόμου και προσέκρουσε πάνω σε αρκετά οχήματα.

Ένα συγκλονιστικό βίντεο που κυκλοφόρησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνει την δραματική πτώση του αεροπλάνου στη μέση του δρόμου, ανάμεσα σε άλλα οχήματα.

Video footage of the emergency landing in Gainesville, Georgia today. pic.twitter.com/F4crAzDpX3 — Everything Georgia (@GAFollowers) February 9, 2026

Eικόνες μετά την πτώση έδειξαν το αεροπλάνο -ένα Beechcraft Hawker G-36 του 2010 που πετούσε από το Τενεσί- σταθμευμένο στον δρόμο, με αυτοκίνητα και εμβρόντητους περαστικούς σε κοντινή απόσταση.

Το μονοκινητήριο αεροσκάφος πραγματοποίησε τη δραματική προσγείωση στην οδό Browns Bridge στο Γκέινσβιλ της Τζόρτζια, χτυπώντας τουλάχιστον δύο αυτοκίνητα μέχρι να ακινητοποιηθεί.

A small plane made an emergency landing on busy Browns Bridge Rd & Pearl Nix Pkwy in Gainesville, Georgia, crashing into multiple vehicles near Golden Corral.



Minor injuries reported; intersection closed for investigation. #plane_crash pic.twitter.com/ZZmuZmU8Qb February 9, 2026

Αναφέρθηκαν μόνο ελαφροί τραυματισμοί, δήλωσε το αστυνομικό τμήμα του Γκέινσβιλ, χωρίς να διευκρινίσει ακριβώς ποιοι τραυματίστηκαν ή υπό ποιες συνθήκες.

