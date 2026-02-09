search
ΤΡΙΤΗ 10.02.2026
ΚΟΣΜΟΣ

09.02.2026 21:49

ΗΠΑ: Τρόμος στην Τζόρτζια – Αναγκαστική προσγείωση αεροπλάνου στη μέση του δρόμου (Video)

09.02.2026 21:49
Photo: youtube screenshot

Σκηνές πανικού εκτυλίχθηκαν σε δρόμο της Τζόρτζια το απόγευμα της Δευτέρας, όταν ένα μικρό αεροπλάνο έκανε αναγκαστική προσγείωση στη μέση του δρόμου και προσέκρουσε πάνω σε αρκετά οχήματα.

Ένα συγκλονιστικό βίντεο που κυκλοφόρησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνει την δραματική πτώση του αεροπλάνου στη μέση του δρόμου, ανάμεσα σε άλλα οχήματα.

Eικόνες μετά την πτώση έδειξαν το αεροπλάνο -ένα Beechcraft Hawker G-36 του 2010 που πετούσε από το Τενεσί- σταθμευμένο στον δρόμο, με αυτοκίνητα και εμβρόντητους περαστικούς σε κοντινή απόσταση.

Το μονοκινητήριο αεροσκάφος πραγματοποίησε τη δραματική προσγείωση στην οδό Browns Bridge στο Γκέινσβιλ της Τζόρτζια, χτυπώντας τουλάχιστον δύο αυτοκίνητα μέχρι να ακινητοποιηθεί.

Αναφέρθηκαν μόνο ελαφροί τραυματισμοί, δήλωσε το αστυνομικό τμήμα του Γκέινσβιλ, χωρίς να διευκρινίσει ακριβώς ποιοι τραυματίστηκαν ή υπό ποιες συνθήκες.

