Reuters: Αποκαλύφθηκε η ταυτότητα του Banksy – Ποιος είναι ο διάσημος ανώνυμος καλλιτέχνης

Ύστερα από σχεδόν 25 χρόνια μυστηρίου γύρω από την ταυτότητά του, ο διάσημος street artist Banksy φαίνεται πως αποκαλύφθηκε.

Σύμφωνα με εκτενή έρευνα του Reuters με τίτλο «Αναζητώντας τον Banksy», ο καλλιτέχνης πίσω από τα πολιτικά φορτισμένα γκράφιτι είναι ο Ρόμπιν Γκάνινχαμ, ένα πρόσωπο που συνδέεται και με την εταιρεία Pest Control, η οποία διαχειρίζεται νομικά το έργο του.

Έρευνα ενός έτους: «Ο Banksy είναι ο Ρόμπιν Γκάνινχαμ»

Ο Banksy υπήρξε για περισσότερο από ένα τέταρτο του αιώνα ένας από τους πιο μυστηριώδεις και ανώνυμους καλλιτέχνες γκράφιτι στον κόσμο, αποκτώντας τεράστια φήμη για τα προκλητικά και πολιτικά φορτισμένα έργα του.

Η δημοσιογραφική έρευνα του Reuters, στην οποία συμμετείχαν τουλάχιστον 12 δημοσιογράφοι και διήρκεσε έναν χρόνο, κατέληξε στο συμπέρασμα ότι ο δημιουργός είναι ο Ρόμπιν Γκάνινχαμ. Σύμφωνα με το πρακτορείο, ο ίδιος φέρεται να άλλαξε το όνομά του σε Ντέιβιντ Τζόουνς πριν από μερικά χρόνια.

Η έρευνα ενισχύει παλαιότερο δημοσίευμα του 2008 από τη Mail on Sunday, το οποίο επίσης υποστήριζε ότι ο Γκάνινχαμ είναι ο Banksy.

Banksy's identity has been debated, and closely guarded, for decades. A quest to solve the riddle took Reuters from a bombed-out Ukrainian village to London and downtown Manhattan — and uncovered much more than a name.



Διαψεύδονται οι φήμες για τον frontman των Massive Attack

Τα ευρήματα της έρευνας διαψεύδουν τις θεωρίες που κυκλοφορούσαν επί χρόνια ότι ο Banksy είναι ο Ρόμπερτ Ντελ Νάια, frontman του trip-hop συγκροτήματος Massive Attack.

Οι φήμες είχαν ενισχυθεί λόγω των πολιτικών θέσεων του μουσικού και της σχέσης του με την κουλτούρα του γκράφιτι. Επιπλέον, το γεγονός ότι ο Ντελ Νάια βρισκόταν στην Ουκρανία το 2022 είχε τροφοδοτήσει περαιτέρω εικασίες.

Σύμφωνα όμως με το Reuters, ο μουσικός βρισκόταν τότε μαζί με έναν ακόμη άνδρα, τον οποίο οι δημοσιογράφοι της έρευνας ταυτοποίησαν ως τον Banksy, δηλαδή τον Ρόμπιν Γκάνινχαμ.

Ο ίδιος αρνείται – «Παραβίαση της ιδιωτικότητας», λέει ο δικηγόρος του

Ο Γκάνινχαμ αρνείται ότι έχει οποιαδήποτε σχέση με την ταυτότητα του Banksy. Ο δικηγόρος του καλλιτέχνη, Μαρκ Στίβενς, δήλωσε στο Reuters ότι ο πελάτης του «δεν αποδέχεται ότι πολλές από τις λεπτομέρειες της έρευνας είναι σωστές».

Παράλληλα προειδοποίησε ότι η δημοσίευση των ευρημάτων «θα παραβίαζε την ιδιωτικότητα του καλλιτέχνη, θα παρενέβαινε στο έργο του και θα τον έθετε σε κίνδυνο».

Όπως τόνισε, η ανωνυμία των δημιουργών έχει ευρύτερη κοινωνική σημασία:

«Η εργασία ανώνυμα ή με ψευδώνυμο εξυπηρετεί ζωτικά κοινωνικά συμφέροντα. Προστατεύει την ελευθερία της έκφρασης, επιτρέποντας στους δημιουργούς να λένε την αλήθεια στην εξουσία χωρίς φόβο αντιποίνων, λογοκρισίας ή διώξεων».

Το Reuters ωστόσο επέμεινε στη δημοσίευση, υποστηρίζοντας ότι «το κοινό έχει βαθύ ενδιαφέρον να γνωρίζει την ταυτότητα και την πορεία μιας προσωπικότητας με τόσο μεγάλη και διαρκή επιρροή στον πολιτισμό, τη βιομηχανία της τέχνης και τον διεθνή πολιτικό διάλογο».

Τα πιο διάσημα έργα και το viral περιστατικό στη δημοπρασία

Μεταξύ των πιο γνωστών έργων του Banksy είναι το Girl With Balloon, το οποίο έγινε παγκόσμιο θέμα όταν αυτοκαταστράφηκε αμέσως μετά την πώλησή του σε δημοπρασία.

Το έργο πέρασε μέσα από μηχανισμό καταστροφής και μετονομάστηκε σε Love Is in the Bin, καταφέρνοντας τελικά να πουληθεί για περίπου 25 εκατομμύρια δολάρια.

Σύμφωνα με την έρευνα του Reuters, ένας άνδρας που έμοιαζε με τον Γκάνινχαμ βρισκόταν εκείνη τη στιγμή στον χώρο της Sotheby’s στο Λονδίνο, παρακολουθώντας τις αντιδράσεις του κοινού.

Το τελευταίο έργο και οι πολιτικές παρεμβάσεις

Ένα από τα πιο πρόσφατα έργα του Banksy εμφανίστηκε τον Σεπτέμβριο του περασμένου έτους. Το γκράφιτι απεικόνιζε έναν δικαστή να επιτίθεται με τη σφύρα του σε έναν άοπλο διαδηλωτή.

Ο ίδιος το είχε τιτλοφορήσει Royal Courts of Justice, ενώ πολλοί θεώρησαν ότι αποτελούσε σχόλιο για την αυστηροποίηση των μέτρων κατά των φιλοπαλαιστινιακών διαδηλώσεων στην Αγγλία. Το έργο αφαιρέθηκε γρήγορα.

Οι κατηγορίες για παραβίαση του νόμου

Κατά τη διάρκεια της έρευνας, ορισμένοι καλλιτέχνες της street art δήλωσαν στο Reuters ότι θεωρούν πως ο Banksy αποφεύγει άδικα τις συνέπειες του νόμου.

Στο Ηνωμένο Βασίλειο, η δημιουργία γκράφιτι θεωρείται παράνομη όταν γίνεται σε δημόσια ή ιδιωτική περιουσία χωρίς την άδεια του ιδιοκτήτη.

