Pickaxe Mountain: Το πυρηνικό οχηρό του Ιράν, 100 μέτρα κάτω από τη γη – Γιατί χρειάζονται  κομάντος στο έδαφος για να εξουδετερωθεί

Χερσαία επιχείρηση από κομάντος απαιτείται προκειμένου οι ΗΠΑ και το Ισραήλ να καταφέρουν να εξουδετερώσουν το βαθύτερο πυρηνικό οχηρό του Ιράν, κάτι που ενδέχεται να αποτελέσει τον καθοριστικό παράγοντα για τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή.

Οι δυτικές υπηρεσίες πληροφοριών εστιάζουν πλέον στο καταφύγιο με την κωδική ονομασία «PickaxeMountain» (Βουνό της Αξίνας), το οποίο βρίσκεται σε βάθος μεγαλύτερο των 100 μέτρων (330 πόδια) κάτω από ένα βουνό, όντας βαθύτερο ακόμη και από την εγκατάσταση εμπλουτισμού ουρανίου στο Φορντό.

Inside ‘Pickaxe Mountain’: Iran’s secret underground fortress — that may be stashing uranium stockpiles https://t.co/Ai8qmZ9ORE pic.twitter.com/7uK3WM1tEW — New York Post (@nypost) June 25, 2025

Σύμφωνα με αναλυτές, η Andrea Stricker, αναπληρώτρια διευθύντρια του προγράμματος μη διάδοσης πυρηνικών στο Foundation for Defense of Democracies (FDD), επισημαίνει ότι οι ΗΠΑ και το Ισραήλ δεν μπορούν να θεωρήσουν επιτυχημένους τους στρατιωτικούς τους στόχους χωρίς την εξασφάλιση του εν λόγω καταφυγίου. Η ίδια τονίζει την επείγουσα ανάγκη εξουδετέρωσης του PickaxeMountain και την κατάσχεση ή καταστροφή των αποθεμάτων υψηλά εμπλουτισμένου ουρανίου (HEU), ώστε να διασφαλιστεί ότι δεν θα περιέλθουν στα χέρια της ηγεσίας της Ισλαμικής Δημοκρατίας ή τρομοκρατικών οργανώσεων.

Μέσα στο οχηρό που πιθανώς αποθηκεύονται αποθέματα ουρανίου

Το καταφύγιο ενδεχομένως να φιλοξενεί τυχόν αποθέματα ουρανίου που η Τεχεράνη κατάφερε να βγάλει λαθραία πριν οι ΗΠΑ βομβαρδίσουν τις πυρηνικές της εγκαταστάσεις, γράφει η New York Post.

Η βαθιά θαμμένη εγκατάσταση, η οποία απέχει λίγα μόλις λεπτά από την πυρηνική εγκατάσταση Νατάνζ — μία από τις τρεις τοποθεσίες που επλήγησαν το Σαββατοκύριακο — έχει ενισχυθεί σιωπηλά τα τελευταία χρόνια.

Πολλαπλές αναφορές έχουν υποδείξει ότι η «Αξίνα» θα μπορούσε να είναι η τέλεια κρυψώνα για ουράνιο — καθώς αυξάνονται οι εικασίες ότι το Ιράν μπορεί να κατάφερε να αφαιρέσει την κρυψώνα του πριν από τις επιθέσεις του Σαββατοκύριακου.

Μια κάτοψη των πυρηνικών εγκαταστάσεων του Νατάνζ

Δορυφορικές εικόνες ανοιχτού κώδικα που ελήφθησαν την Πέμπτη και την Παρασκευή έδειξαν ουρές φορτηγών τύπου φορτίου έξω από το Φορτντό, εγείροντας υποψίες ότι το θεοκρατικό καθεστώς θα μπορούσε να έχει μετακινήσει το απόθεμα εμπλουτισμένου ουρανίου του. Σχεδόν 900 λίβρες ουρανίου εμπλουτισμένου σε καθαρότητα 60% δεν έχουν καταγραφεί από την έναρξη των ισραηλινών αεροπορικών επιδρομών στις 13 Ιουνίου.

Γραφικό της πυρηνικής εγκατάστασης του Νατάνζ

Εν τω μεταξύ, το Ιράν ήταν επιφυλακτικό σχετικά με την τοποθεσία στο όρος Πίκακς, μετά την εμφάνιση δορυφορικών εικόνων νωρίτερα φέτος που έδειχναν μια νέα βαθιά θαμμένη σήραγγα και περίμετρο ασφαλείας κοντά στην υπάρχουσα τοποθεσία Νατάνζ.

Ο γενικός διευθυντής του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας του ΟΗΕ ρώτησε την Τεχεράνη τον Απρίλιο για το τι συνέβαινε εκεί – αλλά δεν έλαβε μια άμεση απάντηση.

«Εφόσον είναι προφανές ότι βρίσκεται σε ένα μέρος όπου λαμβάνουν χώρα πολλές και σημαντικές δραστηριότητες που σχετίζονται με το πρόγραμμα, τους ρωτάμε, σε τι χρησιμεύει αυτό; Μας λένε, δεν είναι δική σας δουλειά», δήλωσε τότε ο γενικός διευθυντής Ραφαέλ Γκρόσι.

Πρόσθεσε ότι «δεν μπορεί να αποκλειστεί» ότι οι σήραγγες θα αποθήκευαν αδήλωτο υλικό, αλλά είπε ότι δεν ήθελε να κάνει εικασίες για τις προθέσεις.

«Έχω θέσει επανειλημμένα αυτό το ζήτημα και θα συνεχίσω να το κάνω», δήλωσε ο Γκρόσι.

Δεν ήταν άμεσα σαφές εάν το Pickaxe υπέστη κάποια ζημιά κατά τη διάρκεια των τελευταίων επιθέσεων που στόχευσαν τη Νατάνζ, καθώς και τις πυρηνικές εγκαταστάσεις Φορντό και Ισφαχάν.

Ο Πρόεδρος Τραμπ, από την πλευρά του, επέμεινε ότι το Ιράν δεν θα μπορούσε να απομακρύνει οποιοδήποτε ουράνιο εμπλουτιζόταν στις εγκαταστάσεις πριν από τις επιθέσεις.

«Δεν είχαν την ευκαιρία να βγάλουν τίποτα επειδή ενεργήσαμε γρήγορα», δήλωσε ο Τραμπ την Τετάρτη.

«Θα χρειάζονταν ίσως δύο εβδομάδες. Αλλά είναι πολύ δύσκολο να αφαιρέσεις αυτό το είδος υλικού, πολύ δύσκολο και πολύ επικίνδυνο για αυτούς να το αφαιρέσουν».

Ο Τραμπ επέμεινε επίσης ότι οι επιθέσεις του «εξαφάνισαν» το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, και ο Λευκός Οίκος απέρριψε μια διαρροή προκαταρκτικής εκτίμησης πληροφοριών που υποδηλώνει ότι η Τεχεράνη θα μπορούσε να το σώσει μέσα σε λίγους μήνες.

