ΔΕΥΤΕΡΑ 16.03.2026 16:33
16.03.2026 14:42

Σκληρή απάντηση Πιστόριους για την απαίτηση Τραμπ να στείλουν οι σύμμαχοι πολεμικά πλοία στο Ορμούζ: «Δεν είναι δικός μας πόλεμος»

16.03.2026 14:42
Οι απειλές του Ντόναλντ Τραμπ προς τους Συμμάχους, για το γεγονός ότι δεν στέλνουν πολεμικά πλοία στα Στενά του Ορμούζ, δεν ήχησαν καλά στην Γερμανία.

Ο υπουργός Εξωτερικών της χώρας, Μπόρις Πιστόριους, απάντησε σε έντονο ύφος μάλιστα προς τον Τραμπ, λέγοντας πως «αυτός ο πόλεμος δεν είναι ο δικός μας πόλεμος».

Ο Τραμπ σε συνέντευξή του στο μέλλον, προειδοποίησε ότι το ΝΑΤΟ θα αντιμετωπίσει «πολύ άσχημο μέλλον» εάν οι σύμμαχοι δεν βοηθήσουν τις ΗΠΑ στο άνοιγμα του Στενού του Ορμούζ.

«Έχουμε κάτι που ονομάζεται ΝΑΤΟ», δήλωσε δηκτικά ο Τραμπ για να απαντήσει ως εξής ο Πιστόριους: «Αυτός δεν είναι ο δικός μας πόλεμος. Τι περιμένει ο Τραμπ από μια χούφτα ευρωπαϊκές φρεγάτες που δεν μπορεί να κάνει το ισχυρό αμερικανικό ναυτικό; Αυτός δεν είναι ο δικός μας πόλεμος, δεν τον έχουμε ξεκινήσει εμείς». 

Και πρόσθεσε: «Ως εταίροι στο ΝΑΤΟ, η πρώτη μας ευθύνη είναι το ΝΑΤΟ, και η ανατολική πτέρυγα του ΝΑΤΟ. Η Γερμανία δεν θα συμμετάσχει με τις ένοπλες δυνάμεις της σε επιχείρηση για την ασφάλεια του Στενού του Ορμούζ. Η ευρωπαϊκή στρατιωτική αποστολή Aspides εστιάζει στην Ερυθρά Θάλασσα, και για να επεκταθεί και να καλύψει το Στενό, θα χρειαζόταν νέα νομική βάση και γερμανική κοινοβουλευτική εντολή».

COSMOTE TV_Μάντσεστερ Σίτι-Ρεάλ Μαδρίτης
ADVERTORIAL

Η φάση των 16 του UEFA Champions League ολοκληρώνεται στην COMSOTE TV

ΔΕΥΤΕΡΑ 16.03.2026 16:31
COSMOTE TV_Μάντσεστερ Σίτι-Ρεάλ Μαδρίτης
ADVERTORIAL

Η φάση των 16 του UEFA Champions League ολοκληρώνεται στην COMSOTE TV

vaggelis-marinakis_1603_1920-1080_new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Βαγγέλης Μαρινάκης: Προστατέψτε τα πλοία και τους ναυτικούς μας και θα συμβάλουμε στο να ανοίξουν ξανά τα Στενά του Ορμούζ

odysseas_konstantinopoulos_new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Ο Κωνσταντινόπουλος σάρωσε στις κάλπες της Αρκαδίας παρά την… απουσία του

