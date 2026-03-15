Μέση Ανατολή: Οι ΗΠΑ πιέζουν Συμμάχους και Κίνα να τις βοηθήσουν στρατιωτικά στα Στενά του Ορμούζ – Αρνήθηκαν Γαλλία και Γερμανία

Ο Ντόναλντ Τραμπ σε μια προσπάθεια να πάρει από τον έλεγχο του Ιράν τα Στενά του Ορμούζ, κάλεσε συμμαχικές -και όχι μόνο- δυνάμεις, να στείλουν πολεμικά πλοία.

Ο Αμερικανός πρόεδρος μάλιστα σε μια σειρά από μηνύματα στο Truth Social, ανέφερε ότι «ελπίζει» να στείλουν χώρες στρατεύματα, αναφέροντας την Βρετανία, ενώ νωρίτερα, όπως έγινε γνωστό, απέρριψε κάθε ενδεχόμενο να πάει σε διαπραγματεύσεις με τη Τεχεράνη, δείχνοντας πως θα ακολουθήσει τον «δρόμο» της κλιμάκωσης.

Το ενδεχόμενο διαπραγματεύσεων -που πρότειναν Ομάν και Αίγυπτος – απέρριψε και το Ιράν.

«Πολλές χώρες, ιδιαίτερα εκείνες που επηρεάζονται από την απόπειρα του Ιράν να κλείσει το Στενό του Ορμούζ, θα στείλουν πολεμικά πλοία, σε συνεργασία με τις Ηνωμένες Πολιτείες, για να κρατήσουν το στενό ανοιχτό και ασφαλές. Έχουμε ήδη καταστρέψει το 100% των στρατιωτικών δυνατοτήτων του Ιράν, αλλά είναι εύκολο γι’ αυτούς να στείλουν ένα-δυο drones, να ρίξουν μια νάρκη ή να εκτοξεύσουν έναν πύραυλο μικρής εμβέλειας κάπου κατά μήκος ή μέσα σε αυτή τη θαλάσσια οδό, όσο κι αν έχουν ηττηθεί.

Ελπίζουμε ότι η Κίνα, η Γαλλία, η Ιαπωνία, η Νότια Κορέα, το Ηνωμένο Βασίλειο και άλλες χώρες που επηρεάζονται από αυτόν τον τεχνητό περιορισμό θα στείλουν πλοία στην περιοχή ώστε το Στενό του Ορμούζ να μην αποτελεί πλέον απειλή από ένα έθνος που έχει αποκεφαλιστεί πλήρως.

Στο μεταξύ, οι Ηνωμένες Πολιτείες θα βομβαρδίζουν σφοδρά την ακτογραμμή και θα συνεχίσουν να βυθίζουν ιρανικά σκάφη και πλοία. Με τον έναν ή τον άλλο τρόπο, σύντομα θα κάνουμε το Στενό του Ορμούζ ΑΝΟΙΧΤΟ, ΑΣΦΑΛΕΣ και ΕΛΕΥΘΕΡΟ» έγραψε στην πρώτη του ανάρτηση ο Τραμπ.

«Οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής έχουν νικήσει και έχουν ολοκληρωτικά συντρίψει το Ιράν, τόσο στρατιωτικά όσο και οικονομικά, αλλά και με κάθε άλλο τρόπο. Ωστόσο, οι χώρες του κόσμου που λαμβάνουν πετρέλαιο μέσω του Στενό του Ορμούζ πρέπει να φροντίσουν για την ασφάλεια αυτού του περάσματος, και εμείς θα βοηθήσουμε – ΠΟΛΥ! Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα συντονιστούν επίσης με αυτές τις χώρες ώστε όλα να γίνουν γρήγορα, ομαλά και σωστά. Αυτό θα έπρεπε πάντα να ήταν μια ομαδική προσπάθεια, και τώρα θα είναι – κάτι που θα φέρει τον κόσμο πιο κοντά προς την αρμονία, την ασφάλεια και τη διαρκή ειρήνη» έγραψε στην δεύτερη ανάρτησή του.

Η Βρετανία έχει ανταποκριθεί σε πρώτο βαθμό, αλλά αντίθετα, Γαλλία και Γερμανία απέρριψαν αυτό το ενδεχόμενο το βράδυ του Σαββάτου.

Διαβάστε επίσης:

