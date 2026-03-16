Τραμπ πιέζει συμμάχους για τα Στενά του Ορμούζ: «Θα είναι πολύ κακό το μέλλον του ΝΑΤΟ αν δεν βοηθήσουν»

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε ότι το ΝΑΤΟ κινδυνεύει να έχει «πολύ κακό» μέλλον αν τα κράτη μέλη του δεν συμβάλουν στην επαναλειτουργία και την ασφάλεια των Στενών του Ορμούζ, που παραμένουν σχεδόν πλήρως κλειστά.

Την ίδια ώρα, αποκάλυψε ότι η Ουάσιγκτον έχει ήδη επικοινωνήσει με διάφορες χώρες ζητώντας βοήθεια για την προστασία της στρατηγικής θαλάσσιας οδού, σημειώνοντας ότι ορισμένες ανταποκρίθηκαν θετικά, ενώ άλλες προτιμούν να μην εμπλακούν.

Προειδοποίηση Τραμπ για το μέλλον του ΝΑΤΟ

Ο οργανισμός του Συμφώνου του Βόρειου Ατλαντικού κινδυνεύει να έχει «πολύ κακό» μέλλον εάν τα κράτη μέλη του δεν βοηθήσουν να ανοίξει εκ νέου το Στενό του Ορμούζ, διεμήνυσε την Κυριακή ο Ντόναλντ Τραμπ σε συνέντευξή του στους Financial Times.

Το στρατηγικό πέρασμα στον Περσικό Κόλπο παραμένει σχεδόν εντελώς κλειστό.

«Είναι απόλυτα προσήκον αυτοί που επωφελούνται από αυτό το στενό να συμβάλλουν ώστε να εγγυηθούμε πως δεν θα συμβεί τίποτα άσχημο εκεί κάτω», δήλωσε ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος στην εφημερίδα.

Όπως σημείωσε, η Ευρώπη και η Κίνα εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από το πετρέλαιο που εξάγεται από τον Κόλπο, σε αντίθεση με τις Ηνωμένες Πολιτείες.

«Αν δεν υπάρξει ανταπόκριση στην αξίωσή μου να στείλουν άλλες χώρες πολεμικά πλοία εκεί – ή αν η απάντηση είναι αρνητική – νομίζω ότι αυτό θα έχει πολύ κακές συνέπειες για το μέλλον του ΝΑΤΟ», πρόσθεσε.

Παράλληλα ο Αμερικανός πρόεδρος προειδοποίησε ότι η επίσημη επίσκεψή του στην Κίνα, όπου είναι προγραμματισμένο να συναντηθεί και να έχει συνομιλίες με τον ομόλογό του Σι Τζινπίνγκ, από την 31η Μαρτίου ως τη 2η Απριλίου, θα μπορούσε να αναβληθεί αν το Πεκίνο δεν βοηθήσει τις ΗΠΑ να ανοίξουν το στενό του Ορμούζ, κατά τη διάρκεια συνέντευξης που παραχώρησε στους Financial Times.

«Νομίζω ότι η Κίνα πρέπει επίσης να βοηθήσει, διότι η Κίνα εισάγει το 90% του πετρελαίου της από τα στενά [sic]», έκρινε ο Τραμπ. «Θα θέλαμε να ξέρουμε πριν από τότε. Είναι (σ.σ. οι δύο εβδομάδες) πολύς καιρός», δήλωσε και πρόσθεσε «θα μπορούσαμε να αναβάλουμε» την επίσκεψη, χωρίς να διευκρινίσει για πόσο μεγάλο διάστημα.

«Κάποιες χώρες ανταποκρίθηκαν θετικά»

Λίγο αργότερα, μιλώντας σε δημοσιογράφους στο προεδρικό αεροσκάφος Air Force One, ο Τραμπ δήλωσε ότι οι ΗΠΑ έχουν ήδη απευθυνθεί σε διάφορες χώρες ζητώντας τη συνδρομή τους για την ασφάλεια των Στενών του Ορμούζ.

Ωστόσο, αρνήθηκε να αποκαλύψει ποιες είναι αυτές οι χώρες.

«Επικοινωνήσαμε μαζί τους σήμερα και χθες το βράδυ, αλλά είχαμε κάποιες θετικές απαντήσεις. Είχαμε και μερικούς που θα προτιμούσαν να μην εμπλακούν», είπε.

Τα στρατιωτικά μέσα που ζητούν οι ΗΠΑ

Ο Αμερικανός πρόεδρος ανέφερε ότι αρκετές χώρες διαθέτουν μέσα που θα μπορούσαν να συμβάλουν στις επιχειρήσεις ασφάλειας στην περιοχή.

«Ορισμένες χώρες έχουν ναρκαλιευτικά. Αυτό είναι καλό. Ορισμένες χώρες έχουν έναν συγκεκριμένο τύπο πλοίου που θα μπορούσε να μας βοηθήσει. Ορισμένες χώρες θα μπορούσαν να είναι χρήσιμες», δήλωσε.

«Να προστατεύσουν τη δική τους ενεργειακή οδό»

Ο Τραμπ υπογράμμισε ότι τα κράτη που επωφελούνται από τη διέλευση πετρελαίου μέσω των Στενών του Ορμούζ οφείλουν να συμβάλουν στην προστασία τους.

«Απαιτώ πραγματικά από αυτές τις χώρες να έρθουν και να προστατεύσουν τη δική τους περιοχή, γιατί είναι δική τους περιοχή», τόνισε.

«Είναι το μέρος από το οποίο παίρνουν την ενέργειά τους. Και θα πρέπει να έρθουν και να μας βοηθήσουν να το προστατεύσουμε», πρόσθεσε.

