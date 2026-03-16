Μέση Ανατολή: Οι ΗΠΑ ανακοινώνουν συνασπισμό χωρών για συνοδεία πλοίων στα Στενά του Ορμούζ – Ο ΙDF θέλει ακόμη τρεις εβδομάδες πολέμου (Live)

Η αμερικανική κυβέρνηση του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ σκοπεύει, ενδεχομένως ακόμη και μέσα στις επόμενες ημέρες, να ανακοινώσει ότι αρκετές χώρες συμφώνησαν να σχηματίσουν έναν διεθνή συνασπισμό για τη συνοδεία πλοίων στο Στενό του Ορμούζ, σύμφωνα με δημοσίευμα της Wall Street Journal που επικαλείται Αμερικανούς αξιωματούχους.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, ο υπό διαμόρφωση συνασπισμός θα αναλάβει την αποστολή να συνοδεύει εμπορικά πλοία που διέρχονται από το Στενό του Ορμούζ, το οποίο εκτείνεται κατά μήκος των ακτών του Ιράν και αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα περάσματα για τη διεθνή ναυσιπλοΐα και το παγκόσμιο εμπόριο ενέργειας.

Αμερικανοί αξιωματούχοι ανέφεραν ότι η ανακοίνωση της πρωτοβουλίας μπορεί να γίνει ακόμη και στις αρχές αυτής της εβδομάδας. Ωστόσο, εξακολουθούν να βρίσκονται σε εξέλιξη συζητήσεις σχετικά με το πότε θα ξεκινήσουν οι επιχειρήσεις συνοδείας.

«Σε εξέλιξη οι συζητήσεις για τον χρόνο έναρξης των επιχειρήσεων»

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, παραμένει ανοιχτό το ενδεχόμενο οι επιχειρήσεις να ξεκινήσουν είτε πριν είτε μετά το τέλος των εχθροπραξιών στην περιοχή, καθώς οι αρμόδιες πλευρές εξετάζουν τα επιχειρησιακά και πολιτικά δεδομένα.

Από την πλευρά του, ο Λευκός Οίκος αρνήθηκε να σχολιάσει τις πληροφορίες για την επικείμενη ανακοίνωση, σημειώνοντας ότι οι εξελίξεις ενδέχεται να μεταβληθούν ανάλογα με τις συνθήκες στο πεδίο των συγκρούσεων.

«Επιφυλακτικές πολλές χώρες λόγω των κινδύνων»

Την ίδια στιγμή, αρκετές χώρες εμφανίζονται δημοσίως επιφυλακτικές απέναντι στη συμμετοχή σε μια αποστολή συνοδείας πλοίων, τουλάχιστον έως ότου τερματιστούν οι εχθροπραξίες, δεδομένων των κινδύνων που συνεπάγεται μια τέτοια στρατιωτική επιχείρηση στην ευρύτερη περιοχή.

Ο Κίρ Στάρμερ είχε τηλεφωνική συνομιλία με τον Ντόναλντ Τραμπ για να συζητήσουν την «τρέχουσα κατάσταση στη Μέση Ανατολή», όπως ανέφερε η εκπρόσωπος της Ντάουνινγκ Στριτ.

Συζήτησαν επίσης τη «σημασία της επαναλειτουργίας των Στενών του Ορμούζ, προκειμένου να τερματιστεί η διακοπή της παγκόσμιας ναυτιλίας, η οποία οδηγεί σε αύξηση του κόστους σε παγκόσμιο επίπεδο».

Ο Στάρμερ μίλησε επίσης με τον Καναδό πρωθυπουργό Μαρκ Κάρνεϊ για τον αντίκτυπο του συνεχιζόμενου κλεισίματος των Στενών στη διεθνή ναυτιλία.

Η εκπρόσωπος της Ντάουνινγκ Στριτ ανέφερε ότι οι Στάρμερ και Κάρνεϊ συμφώνησαν να συνεχίσουν τις συνομιλίες για τη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή σε συνάντηση που θα πραγματοποιηθεί αύριο, Δευτέρα (16/3).

Η Βρετανία ήταν η πρώτη χώρα που ανταποκρίθηκε στο κάλεσμα του Ντόναλντ Τραμπ στις συμμαχικές χώρες να στείλουν πολεμικά πλοία στα Στενά του Ορμούζ ώστε να βοηθήσουν στο άνοιγμα της περιοχής που το Ιράν έχει μπλοκάρει την διέλευση πετρελαίου.

Ιράν: Ανοιχτά τα Στενά του Ορμούζ μόνο για την Ινδία

Το Ιράν επέτρεψε τη διέλευση ινδικών πλοίων από τα Στενά του Ορμούζ , που παραμένουν κλειστά για το υπόλοιπο παγκόσμιο εμπόριο πετρελαίου.

Τις απευθείας συνομιλίες με το Ιράν ως τον πιο αποτελεσματικό τρόπο για την επανεκκίνηση της ναυσιπλοΐας μέσω του Στενού του Ορμούζ, χαιρέτισε ο Ινδός υπουργός Εξωτερικών Σουμπραμανιάμ Τζαϊσάνκαρ.

«Αυτή τη στιγμή βρίσκομαι σε συνομιλίες μαζί τους και οι συνομιλίες μου έχουν αποφέρει κάποια αποτελέσματα», δήλωσε ο Τζαϊσανκάρ σε συνέντευξη που παραχώρησε στους Financial Times, προσθέτοντας ότι οι συνομιλίες βρίσκονται σε εξέλιξη.

«Αν αποφέρουν αποτελέσματα για μένα, φυσικά θα συνεχίσω να το εξετάζω», συμπλήρωσε.

Το Ιράν θέλει να αναθεωρήσει τη σχέση του με τις χώρες του Κόλπου

Οι σχέσεις του Ιράν με τα αραβικά κράτη του Κόλπου θα απαιτήσουν μια «σοβαρή αναθεώρηση» υπό το πρίσμα του πολέμου ΗΠΑ-Ισραήλ κατά της Τεχεράνης, με περιορισμό της ισχύος εξωτερικών παραγόντων, ώστε η περιοχή να μπορέσει να ευημερήσει, δήλωσε σήμερα στο Reuters ο Ιρανός πρεσβευτής στη Σαουδική Αραβία.

Σε ερώτηση αν ανησυχεί ότι οι σχέσεις θα πληγούν από τον πόλεμο, ο Ιρανός πρεσβευτής Αλιρεζά Εναγιατί απάντησε: «Αυτό είναι ένα εύλογο ερώτημα και η απάντηση μπορεί να είναι απλή. Είμαστε γείτονες και δεν μπορούμε να τα καταφέρουμε ο ένας χωρίς τον άλλον · Θα χρειαστούμε μια σοβαρή αναθεώρηση». Αυτό που έχει βιώσει η περιοχή τις τελευταίες πέντε δεκαετίες είναι το αποτέλεσμα μιας προσέγγισης αποκλεισμών (εντός της περιοχής) και μιας υπερβολικής εξάρτησης από εξωτερικές δυνάμεις», τόνισε ο Ιρανός διπλωμάτης, ζητώντας βαθύτερους δεσμούς μεταξύ των έξι μελών του Συμβουλίου Συνεργασίας του Κόλπου, με το Ιράκ και το Ιράν.

Αραβικά κράτη του Κόλπου έχουν δεχθεί πάνω από 2.000 επιθέσεις με πυραύλους και drones από την έναρξη του πολέμου της 28ής Φεβρουαρίου, με στόχους να περιλαμβάνουν διπλωματικές αποστολές των ΗΠΑ και στρατιωτικές βάσεις των ΗΠΑ, αλλά και κρίσιμης σημασίας πετρελαϊκές υποδομές, λιμάνια, αεροδρόμια, ξενοδοχεία και κτίρια κατοικιών και γραφείων στον Κόλπο. Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, τα οποία εγκαθίδρυσαν σχέσεις με τον άσπονδο εχθρό του Ιράν, το Ισραήλ, το 2020, έχουν δεχθεί μεγάλο μέρος των επιθέσεων. Εντούτοις, όλα τα αραβικά κράτη του Κόλπου έχουν επηρεαστεί και όλα έχουν καταδικάσει το Ιράν.

Δυσφορία κατά των ΗΠΑ στις χώρες του Κόλπου

Στο παρασκήνιο, αναλυτές και περιφερειακές πηγές λένε ότι στις χώρες του Κόλπου υπάρχει παράλληλα και μια αυξανόμενη δυσφορία για τις ΗΠΑ, που για χρόνια εγγυώνταν την ασφάλειά τους, και βλέπουν τώρα τις ΗΠΑ να τις σέρνουν σε έναν πόλεμο που δεν στηρίζουν, αλλά για τον οποίο πληρώνουν βαρύ τίμημα.

Στη Σαουδική Αραβία, οι επιθέσεις έχουν επικεντρωθεί στο ανατολικό τμήμα της χώρας, όπου παράγεται το μεγαλύτερο μέρος του πετρελαίου του σουνιτικού βασιλείου, καθώς και στην αεροπορική βάση Πρίγκιπας Σουλτάν που φιλοξενεί αμερικανικές δυνάμεις ανατολικά του Ριάντ, και στην Διπλωματική Συνοικία στο δυτικό άκρο της πρωτεύουσας, σύμφωνα με ανακοινώσεις του υπουργείου Άμυνας της χώρας.

«Το Ιράν δεν είναι το μέρος που ευθύνεται για αυτές τις επιθέσεις και αν το Ιράν τις είχε πραγματοποιήσει, θα το είχε ανακοινώσει», τόνισε ο Ιρανός πρεσβευτής στο Ριάντ.

Δεν ανέφερε ποιος πραγματοποίησε τις επιθέσεις. Στις ανακοινώσεις του το υπουργείο Άμυνας της Σαουδικής Αραβίας δεν απέδωσε ευθύνες για τα μεμονωμένα περιστατικά. Ο Εναγιατί τόνισε ότι το Ιράν επιτίθεται μόνο σε στόχους και συμφέροντα των ΗΠΑ και του Ισραήλ.

Πρόσθεσε ότι προσωπικά βρίσκεται σε συνεχή επαφή με Σαουδάραβες αξιωματούχους, με τις σχέσεις «να προχωρούν κανονικά» σε πολλούς τομείς.

Παράλληλα το μήνυμά του προς τα κράτη του Κόλπου ήταν ότι ο πόλεμος «επιβλήθηκε σε μας και στην περιοχή».

Για την επίλυση της σύγκρουσης, οι ΗΠΑ και το Ισραήλ πρέπει να σταματήσουν τις επιθέσεις τους και οι χώρες της περιοχής δεν πρέπει να εμπλακούν, ενώ πρέπει να εξασφαλιστούν διεθνείς εγγυήσεις για να αποτραπεί η επανάληψή τους, ανέφερε. «Μόνο τότε μπορούμε να επικεντρωθούμε στην οικοδόμηση μιας ευημερούσας περιοχής», κατέληξε.

Το Ισραήλ βλέπει συνέχεια στον πόλεμο για 3 με 6 εβδομάδες

Σε κατάσταση γενικευμένου συναγερμού βρίσκεται το Ισραήλ, ενώ κλιμακώνεται επικίνδυνα η πολεμική σύρραξη στη Μέση Ανατολή που μαίνεται για 16η ημέρα.

Λίγες ώρες μετά το «χτύπημα» των ΗΠΑ στο νησί Χαρκ, εκπρόσωπος του IDF δήλωσε στο CNN ότι ο ισραηλινός στρατός σχεδιάζει τουλάχιστον τρεις ακόμη εβδομάδες επιχειρήσεων εναντίον του Ιράν, σημειώνοντας ότι απομένουν «χιλιάδες στόχοι».

«Είμαστε έτοιμοι, σε συντονισμό με τους Αμερικανούς συμμάχους μας, με σχέδια που εκτείνονται τουλάχιστον μέχρι την εβραϊκή γιορτή του Πάσχα, σε περίπου τρεις εβδομάδες από τώρα. Και έχουμε ακόμη πιο εκτεταμένα σχέδια για τρεις επιπλέον εβδομάδες μετά από αυτό», ανέφερε.

Μάλιστα, όπως έγινε γνωστό, η ισραηλινή κυβέρνηση ενέκρινε ποσό ύψους 827 εκατομμυρίων δολαρίων για «έκτακτες» στρατιωτικές αγορές, έγραψε σήμερα ο ισραηλινός Τύπος, δύο και πλέον εβδομάδες μετά την έναρξη του πολέμου Ισραήλ-ΗΠΑ εναντίον του Ιράν.

Το κονδύλι των 2,6 δισεκατομμυρίων σεκέλ αποφασίστηκε τη νύχτα της Παρασκευής προς Σάββατο από το υπουργικό συμβούλιο, κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής συνεδρίασης. Σύμφωνα με την εφημερίδα Haaretz, θα χρησιμοποιηθεί για «αγορές ασφαλείας» και θα καλύψει «επείγουσες ανάγκες».

Χτυπήθηκε και το Τελ Αβίβ

Tην ώρα που ΗΠΑ και Ισραήλ συνεχίζουν τις επιθέσεις τους εναντίον του Ιράν, χτυπώντας πολλές τοποθεσίες στην κεντρική επαρχία του Ισφαχάν, οι ισραηλινές δυνάμεις καλούν εκ νέου τους πολίτες να καταφύγουν στα καταφύγια για να προστατευτούν από το νέο πυραυλικό «σφυροκόπημα» της Τεχεράνης.

Heavy strikes on Iranian Revolutionary Guard’s Central Command headquarters in Shahin Shahr, Isfahan Province today. pic.twitter.com/SCJetyk9Lu — Open Source Intel (@Osint613) March 14, 2026

Η κατάσταση παραμένει εξαιρετικά ρευστή, με τα συστήματα αεράμυνας να βρίσκονται σε διαρκή ετοιμότητα για την αναχαίτιση των απειλών που προέρχονται από τα βόρεια και ανατολικά σύνορα της χώρας. Μάλιστα, ο ισραηλινός ΥΠΕΞ, Γκίντεον Σάαρ, έσπευσε να επισημάνει πως η χώρα του δεν έχει έλλειψη αντιαεροπορικών πυρομαχικών για την αναχαίτιση πυραύλων.

«Χτυπήσαμε κέντρο δορυφορικών επικοινωνιών»

Ο ιρανικός στρατός ανακοίνωσε σήμερα πως πραγματοποίησε πλήγματα με μη επανδρωμένα αεροσκάφη που στόχευσαν κυρίως μια σημαντική αστυνομική μονάδα και ένα κέντρο δορυφορικών επικοινωνιών στο Ισραήλ.

Σε ανακοίνωση που μετέδωσε το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων του Ιράν Irna, ο στρατός επιβεβαίωσε πως «στοχοθέτησε τα κέντρα ασφαλείας και αρχηγεία της αστυνομίας του σιωνιστικού καθεστώτος», μεταξύ άλλων την ειδική μονάδα Lahav 433, το ισραηλινό FBI, και ένα κέντρο δορυφορικών επικοινωνιών, «με σφοδρές επιθέσεις με ντρόουν».

Footage published by the police shows one of the cluster bomb munitions from an Iranian ballistic missile striking central Israel. pic.twitter.com/qvnWIXlr4v — Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) March 15, 2026

Ένας πύραυλος έπεσε στις περιοχές Μπνέι Μπρακ και Ραμάτ Γκαν της ευρύτερης περιοχής του Τελ Αβίβ, σύμφωνα με το Al Jazzeera.

Η ισραηλινή αστυνομία δήλωσε ότι ερευνά αρκετές τοποθεσίες όπου έπεσαν θραύσματα ρουκετών και βλημάτων.

Από τα θραύσματα προκλήθηκαν ζημιές σε κτίριο που στεγάζει Αμερικανούς διπλωμάτες στο Ισραήλ.

Το Channel 12 μετέδωσε εικόνα που δείχνει ζημιές στην οροφή χώρου στάθμευσης, χωρίς ωστόσο να διευκρινίζεται η ακριβής τοποθεσία του κτιρίου.

תיעוד | רסיס מטיל איראני פגע בבניין מגוריו של קונסול ארה"ב בישראל https://t.co/8xGgXhqOSh | @inbartvizer pic.twitter.com/iIe9DUeYC5 — החדשות – N12 (@N12News) March 15, 2026

Η πρεσβεία των Ηνωμένων Πολιτειών στο Ισραήλ βρίσκεται στην Ιερουσαλήμ, ενώ σημαντικό παράρτημα λειτουργεί και στο Τελ Αβίβ, το οποίο στο παρελθόν φιλοξενούσε την αμερικανική πρεσβεία.

Τουλάχιστον τέσσερα άτομα τραυματίστηκαν από ιρανική επίθεση στο κεντρικό Ισραήλ.

Σύμφωνα με την εθνική υπηρεσία έκτακτης ανάγκης του Ισραήλ, τραυματίστηκαν τέσσερα άτομα:

ένας 60χρονος άνδρας που τραυματίστηκε από θραύσματα γυαλιού στο Μπνέι Μπρακ και νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση

ένας 70χρονος άνδρας, ο οποίος υπέστη χτύπημα στο κεφάλι στο Ραμάτ Γκαν

μια 46χρονη και μια 18χρονη γυναίκα, οι οποίες τραυματίστηκαν στο Πετάχ Τίκβα και φέρουν ελαφρά τραύματα.

Σφοδροί βομβαρδισμοί στον Λίβανο

Την ίδια στιγμή, οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις (IDF) εντείνουν τις επιχειρήσεις τους στο έδαφος του Λιβάνου, με σφοδρούς βομβαρδισμούς που προκαλούν τεράστια σύννεφα καπνού πάνω από την περιοχή.

Ο εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού εξέδωσε κατεπείγουσα προειδοποίηση προς τους κατοίκους επτά συνοικιών στα νότια προάστια της Βηρυτού, καλώντας τους να τις εκκενώσουν άμεσα. Η προειδοποίηση είναι σαφής και αυστηρή: οι δυνάμεις του Ισραήλ θα στοχοποιήσουν οποιονδήποτε βρίσκεται σε κοντινή απόσταση από υποδομές ή μέλη της Χεζμπολάχ, καθώς οι επιχειρήσεις εισέρχονται σε νέα, πιο επιθετική φάση.

Χεζμπολάχ: Εκτοξεύσαμε «προηγμένο πύραυλο» κατά αεροπορικής βάσης στο κεντρικό Ισραήλ

Η Χεζμπολάχ του Λιβάνου επιβεβαίωσε σήμερα πως στοχοθέτησε με έναν «προηγμένο πύραυλο» την αεροπορική βάση Παλματσίμ, στο κεντρικό Ισραήλ, από την οποία διεξάγεται μια ευρεία εκστρατεία αεροπορικών πληγμάτων εναντίον του Λιβάνου.

Σε ένα δελτίο Τύπου, η φιλοϊρανική οργάνωση διευκρινίζει πως η βάση, στο νότιο τμήμα του Τελ Αβίβ, «απέχει 140 χιλιόμετρα από τα σύνορα» μεταξύ του Λιβάνου και του Ισραήλ.

Η Χεζμπολάχ ανέλαβε επίσης την ευθύνη για επιθέσεις εναντίον στόχων στο βόρειο Ισραήλ και εναντίον ισραηλινών στρατευμάτων που εισέρχονται σε λιβανέζικο έδαφος, κοντά στα σύνορα.

Θρίλερ για την τύχη του Μοτζταμπά Χαμενεΐ

Στο μεταξύ, σε εξέλιξη βρίσκεται το θρίλερ βρίσκεται σε εξέλιξη σχετικά με την τύχη του Μοτζταμπά Χαμενεΐ. Ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών προέβη σε δηλώσεις καθησυχασμού, τονίζοντας ότι ο Χαμενεΐ είναι καλά στην υγεία του και διατηρεί τον πλήρη έλεγχο της κρατικής μηχανής.

Η παρέμβαση αυτή κρίθηκε αναγκαία μετά τις αμφιβολίες που εξέφρασε δημόσια ο Αμερικανός Πρόεδρος σε συνέντευξή του στο NBC, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο ο Ιρανός ηγέτης να μην είναι πλέον στη ζωή, δεδομένου ότι δεν έχει πραγματοποιήσει καμία δημόσια εμφάνιση το τελευταίο διάστημα.

Η Ουάσιγκτον παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις, με την αμερικανική πλευρά να στέλνει σαφές μήνυμα στην Τεχεράνη πως, εφόσον ο ηγέτης της παραμένει ενεργός, θα πρέπει να επιλέξει την οδό της σύνεσης και της υποχώρησης προκειμένου να προστατεύσει τη χώρα του από μια ολοκληρωτική καταστροφή. Η διεθνής κοινότητα παραμένει σε στάση αναμονής, καθώς η απουσία του Χαμενεΐ από το προσκήνιο τροφοδοτεί σενάρια διαδοχής ή κατάρρευσης της ιεραρχίας σε μια στιγμή που η περιφερειακή σύρραξη δείχνει να μην έχει επιστροφή.

Ιράν: Καλεί τις χώρες να αποφύγουν ενέργειες κλιμάκωσης του πολέμου

Ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν Αμπάς Αραγτσί δήλωσε στον Γάλλο ομόλογό του ότι οι χώρες πρέπει να απέχουν από οποιαδήποτε ενέργεια που θα μπορούσε να κλιμακώσει τη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή, σύμφωνα με ανάρτησή του ίδιου στον λογαριασμό του στο Telegram σήμερα Κυριακή.

Η δήλωση έρχεται μετά το κάλεσμα του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ προς διάφορα κράτη, συμπεριλαμβανομένης της Γαλλίας, να αναπτύξουν σκάφη για να βοηθήσουν στην ασφάλεια της ναυσιπλοΐας μέσω του Στενού του Ορμούζ, το οποίο έχει αποκλειστεί από το Ιράν μετά από αμερικανο-ισραηλινές επιθέσεις στο έδαφός του.

Περίπου το ένα πέμπτο του παγκόσμιου πετρελαίου και υγροποιημένου φυσικού αερίου διέρχεται κανονικά από το στενό, μεταξύ Ιράν και Ομάν.

«Δεν στοχοποιούμε αμάχους»

Ο Αραγτσί σε δηλώσεις του νωρίτερα αρνήθηκε ότι η χώρα του στοχοποιεί αμάχους και κατοικημένες περιοχές στη Μέση Ανατολή, δηλώνοντας ότι η Τεχεράνη είναι έτοιμη για την οργάνωση μιας επιτροπής με τους γείτονές της, προκειμένου να διερευνηθούν οι ευθύνες για τέτοιες επιθέσεις, ενώ δεν παρέλειψε να «δείξει» το Ισραήλ ως πιθανό ένοχο.

Οι χώρες του Κόλπου έχουν καλέσει το Ιράν να σταματήσει τις επιθέσεις του στις περιοχές τους όπου έχουν πληγεί αμερικανικές στρατιωτικές βάσεις, ενώ έχουν καταστραφεί ενεργειακές υποδομές και κατοικημένες περιοχές.

Η Τεχεράνη βρίσκεται σε επικοινωνία με διάφορες πρωτεύουσες χωρών του Κόλπου και θα καλωσόριζε οποιαδήποτε πρωτοβουλία που θα μπορούσε να εγγυηθεί τον συνολικό τερματισμό του πολέμου των ΗΠΑ και του Ισραήλ κατά του Ιράν.

Χτυπήθηκε ιταλική βάση στο Κουβέιτ

Μια ιταλική στρατιωτική βάση στο Κουβέιτ, η οποία χρησιμοποιείται από κοινού με τις Ηνωμένες Πολιτείες, χτυπήθηκε από ένα μη επανδρωμένο αεροσκάφος, σύμφωνα με τον ιταλικό στρατό.

Η Βρετανία ανέπτυξε μαχητικά πάνω από τη Κύπρο

Το υπουργείο Άμυνας της Βρετανίας ενημέρωσε εν τω μεταξύ ότι μαχητικά αεροσκάφη Typhoon και F-35 πραγματοποίησαν επιχειρήσεις «για την υπεράσπιση των βρετανικών συμφερόντων».

Πρόσθεσε ότι οι πτήσεις έγιναν σε όλο το Κατάρ, την Κύπρο, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, την Ιορδανία και το Μπαχρέιν.

An update on UK operations in the Middle East, 15 March 2026. pic.twitter.com/LG7zBKQGwL — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) March 15, 2026

Οι Φρουροί της Επανάστασης απειλούν ξανά τον Νετανιάχου

Οι Φρουροί της Επανάστασης, ο ιδεολογικός στρατός του Ιράν, ορκίστηκαν ότι θα «κυνηγήσουν και θα σκοτώσουν» τον ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου, τη 16η ημέρα του πολέμου ανάμεσα στην Ισλαμική Δημοκρατία, το Ισραήλ και τις ΗΠΑ.

Αν «αυτός ο εγκληματίας», ο «δολοφόνος παιδιών», ο «σιωνιστής πρωθυπουργός» βρίσκεται «ακόμη στη ζωή, θα συνεχίσουμε να τον κυνηγάμε και θα τον σκοτώσουμε», ανέφεραν οι Φρουροί της Επανάστασης μέσω του ιστοτόπου τους Sepah News.

«Οι ΗΠΑ πρέπει να αποχωρήσουν από τον Περσικό Κόλπο για να τελειώσει ο πόλεμος»

Την ώρα που όλα τα βλέμματα είναι στραμμένα στα Στενά του Ορμούζ, μετά το κάλεσμα Τραμπ σε άλλες χώρες, ο Μοχσέν Ρεζάι, μέλος του Συμβουλίου Ευκαιρίας του Ιράν και πρώην ανώτερος διοικητής των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης, έθεσε ανυποχώρητους όρους για τη σταθερότητα στην περιοχή.

Ο Ρεζάι συνέδεσε άμεσα την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας και τον τερματισμό των εχθροπραξιών με τον πλήρη γεωπολιτικό αποκλεισμό των Ηνωμένων Πολιτειών (ΗΠΑ) από τα στρατηγικά ύδατα του Περσικού Κόλπου, υπογραμμίζοντας πως η Τεχεράνη σκοπεύει να διατηρήσει τον απόλυτο έλεγχο των διεθνών περασμάτων.

«Το Στενό του Ορμούζ δεν θα ανοίξει στη ναυτιλία και κανένα αμερικανικό πολεμικό πλοίο δεν θα επιτραπεί να εισέλθει στον Περσικό Κόλπο, καθώς η παρουσία της Αμερικής στην περιοχή υπήρξε η κύρια αιτία της ανασφάλειας τα τελευταία 50 χρόνια. Δεν είναι δυνατόν να επιτευχθεί ασφάλεια χωρίς την αποχώρηση της Αμερικής και την ανάληψη του ελέγχου του Στενού του Ορμούζ από τις χώρες της περιοχής, συγκεκριμένα από το Ιράν και το Ομάν, που βρισκόμαστε στις δύο πλευρές του στενού. Το πώς θα τελειώσει αυτός ο πόλεμος είναι αποκλειστικά στο χέρι μας και θα εξετάσουμε το ενδεχόμενο τερματισμού του μόνο όταν, καταρχάς, λάβουμε πλήρη αποζημίωση από την Αμερική για την καταστροφή που προκάλεσε και ζητήσουμε 100% εγγύηση ασφάλειας για το μέλλον. Κάτι τέτοιο δεν είναι εφικτό χωρίς την αποχώρηση των Αμερικανών, επομένως, η δεύτερη προϋπόθεση για τον τερματισμό του πολέμου είναι η οριστική αποχώρηση της Αμερικής από την περιοχή του Περσικού Κόλπου», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Ράιτ: «Ο πόλεμος με το Ιράν θα τελειώσει εντός λίγων εβδομάδων»

Ο υπουργός Ενέργειας των ΗΠΑ, Κρις Ράιτ, δήλωσε σήμερα πως αναμένει ότι ο πόλεμος των ΗΠΑ με το Ιράν θα τελειώσει εντός «των επόμενων λίγων εβδομάδων».

«Πιστεύω πως αυτός ο πόλεμος θα τελειώσει σίγουρα τις επόμενες λίγες εβδομάδες, θα μπορούσε να γίνει συντομότερα από αυτό. Όμως, ο πόλεμος θα τελειώσει τις επόμενες λίγες εβδομάδες και εμείς θα δούμε μια ανάκαμψη στον εφοδιασμό και μια πτώση στις τιμές έπειτα από αυτό», δήλωσε στην εκπομπή «This Week» του ABC.

HΠΑ: Νέα αύξηση στην τιμή του φυσικού αερίου

Οι τιμές του φυσικού αερίου στις ΗΠΑ έφτασαν κατά μέσο όρο τα 3,70 δολάρια το γαλόνι σήμερα αύξηση σχεδόν 24% από την έναρξη του πολέμου.

Ιντερνετ για λίγους

Σε ανάρτηση στο Telegram, το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Fars τονίζει οι «σχολικές δραστηριότητες» θα είναι διαδικτυακές μέχρι τα τέλη Μαρτίου.

Στο μεταξύ, η χώρα εξακολουθεί να αντιμετωπίζει εκτεταμένα προβλήματα πρόσβασης στο διαδίκτυο. Σύμφωνα με τον οργανισμό παρακολούθησης διαδικτυακής δραστηριότητας NetBlocks, το Ιράν παραμένει σε μεγάλο βαθμό αποκομμένο από το ίντερνετ για περισσότερες από 360 ώρες.

«Η διακοπή πρόσβασης στο διαδίκτυο στο Ιράν έχει εισέλθει στην 16η ημέρα, καθώς το μέτρο συνεχίζεται για τρίτη εβδομάδα», ανέφερε ο οργανισμός σε ανάρτησή του.

Ωστόσο, η πρόσβαση δεν είναι ίδια για όλους. Όπως επισημαίνει η NetBlocks, ορισμένοι «επιλεγμένοι» που ασκούν επιρροή φαίνεται να εξακολουθούν να έχουν πρόσβαση στο διαδίκτυο, παρά τους περιορισμούς που έχουν επιβληθεί στο μεγαλύτερο μέρος των χρησ

Αναχαίτιση ιρανικών πυραύλων από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα

Το Υπουργείο Άμυνας των ΗΑΕ αναφέρει ότι αναχαίτισε αρκετούς βαλλιστικούς πυραύλους και drones που εκτοξεύτηκαν από το Ιράν.

«Η αεράμυνα των ΗΑΕ αναχαίτισε 4 βαλλιστικούς πυραύλους και 6 drones», ανέφερε σε ανακοίνωσή του που κοινοποιήθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Μπαχρέιν: Πέντε συλλήψεις υπόπτων για κατασκοπεία υπέρ του Ιράν

Το υπουργείο Εσωτερικών του Μπαχρέιν ανακοίνωσε τη σύλληψη πέντε ατόμων για τη συλλογή και διαβίβαση ευαίσθητων πληροφοριών στο Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης του Ιράν (IRGC).

Όπως έγινε γνωστό πρόκειται για πέντε άνδρες, ηλικίας 25 έως 39 ετών, εκ των οποίων ένας φέρεται να έχει «υποβληθεί σε εντατική εκπαίδευση σε στρατόπεδα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης του Ιράν».

«Αυτός και οι υπόλοιποι κρατούμενοι τράβηξαν φωτογραφίες και κατέγραψαν τις συντεταγμένες μιας σειράς ζωτικών και σημαντικών τοποθεσιών, καθώς και ορισμένων ξενοδοχείων στο Βασίλειο του Μπαχρέιν, και έστειλαν αυτές τις φωτογραφίες και τις συντεταγμένες στην Ιρανική Επαναστατική Φρουρά, γεγονός που βοήθησε στη διαδικασία στόχευσης αυτών των τοποθεσιών», αναφέρεται στην ανακοίνωση της κυβέρνησης.

