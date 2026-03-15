Το Ισραήλ κλιμακώνει τη χερσαία εισβολή στον Λίβανο – Στους 850 οι νεκροί

Σε σημαντική κλιμάκωση των επιχειρήσεών του στον Λίβανο, προχωρά το Ισραήλ ενισχύοντας τη συγκέντρωση χερσαίων δυνάμεων στα σύνορα και εντός του νοτίου τμήματος της χώρας, στο πλαίσιο του σχεδιασμού του για την αποδυνάμωση της Χεζμπολάχ.

Σύμφωνα με αμερικανούς και ισραηλινούς αξιωματούχους, που επικαλούνται διεθνή Μέσα, ο σχεδιασμός αφορά την ανάληψη ελέγχου σε ολόκληρη την περιοχή νότια του ποταμού Λιτάνι, στη μεγαλύτερη ισραηλινή χερσαία επιχείρηση στον Λίβανο από το 2006.

Από τις αρχές Μαρτίου, ο ισραηλινός στρατός έχει αναπτύξει τρεις τεθωρακισμένες και μηχανοκίνητες μεραρχίες κατά μήκος των συνόρων, ενώ την Παρασκευή ανακοίνωσε την περαιτέρω ενίσχυση των δυνάμεων και την κινητοποίηση πρόσθετων εφέδρων, τροφοδοτώντας τις εκτιμήσεις για επικείμενη διεύρυνση των χερσαίων επιχειρήσεων.

Ανοικτές πηγές παρακολούθησης συγκρούσεων καταγράφουν σταδιακή επέκταση των ισραηλινών χερσαίων επιχειρήσεων πέρα από τις μεθοριακές ζώνες. Σύμφωνα με ανάλυση του Centre for Information Resilience, ισραηλινές δυνάμεις – μεταξύ άλλων η 36η Μεραρχία – επιχειρούν σε βάθος στον νότιο Λίβανο, με αποστολή τον εντοπισμό και την καταστροφή υποδομών της Χεζμπολάχ και την εξουδετέρωση ενόπλων ομάδων.​

Αεροπορικές επιδρομές χωρίς τέλος

Η κλιμάκωση συνοδεύεται από συνεχείς αεροπορικές επιδρομές σε ολόκληρο τον Λίβανο, από τα χωριά του νότου έως τα πυκνοκατοικημένα προάστια της Βηρυτού.

Η λιβανέζικη κυβέρνηση και διεθνείς οργανισμοί κάνουν λόγο για εκατοντάδες νεκρούς και χιλιάδες τραυματίες, ενώ εκτεταμένες διαταγές εκκένωσης από τον ισραηλινό στρατό έχουν οδηγήσει σε μαζικό εκτοπισμό αμάχων από τον νότιο Λίβανο και τα νότια προάστια της Βηρυτού.

Δώδεκα άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, μετά από ισραηλινό χτύπημα σε νοσοκομείο, κοντά στην Τύρο του Λιβάνου.

Το νοσοκομείο, που σύμφωνα με το Ισραήλ, αποτελούσε κάλυψε της Χεζμπολάχ έχει σχεδόν ισοπεδωθεί.

Την ίδια στιγμή, η Χεζμπολάχ δηλώνει ότι αντιμετωπίζει τις ισραηλινές χερσαίες κινήσεις με πυραυλικά και αντιαρματικά πλήγματα, κυρίως κατά συγκεντρώσεων στρατευμάτων και θωρακισμένων μονάδων σε μεθοριακές πόλεις όπως η Χιάν και η Αΐτα αλ-Σαάμπ.

Η οργάνωση προειδοποιεί ότι μια ευρεία εισβολή θα μετατρέψει το νότιο Λίβανο σε «παγίδα» για τις ισραηλινές δυνάμεις, την ώρα που ο ΟΗΕ και ευρωπαϊκές κυβερνήσεις εντείνουν τις εκκλήσεις για αποκλιμάκωση και διπλωματική λύση.

Στους 850 οι νεκροί στο Λίβανο

Το Υπουργείο Υγείας του Λιβάνου αναφέρει ότι τουλάχιστον 850 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί και 2.105 έχουν τραυματιστεί από τότε που το Ισραήλ κλιμάκωσε τις επιθέσεις του στη χώρα στις 2 Μαρτίου, σχεδόν πριν από δύο εβδομάδες.

