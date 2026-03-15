Μέση Ανατολή: Νέο κύμα επιθέσεων από το Ιράν στο Ισραήλ – «Να αποχωρήσουν οι ΗΠΑ από τον Περσικό Κόλπο για να τελειώσει ο πόλεμος» διαμηνύει πρώην διοικητής των Φρουρών της Επανάστασης

Σε κατάσταση γενικευμένου συναγερμού βρίσκεται το Ισραήλ, ενώ κλιμακώνεται επικίνδυνα η πολεμική σύρραξη στη Μέση Ανατολή που μαίνεται για 16η ημέρα, λίγες ώρες μετά το «χτύπημα» των ΗΠΑ στο νησί Χαρκ.

Tην ώρα που ΗΠΑ και Ισραήλ συνεχίζουν τις επιθέσεις τους εναντίον του Ιράν, με πυραύλους να πλήττουν και πολλές τοποθεσίες στην κεντρική επαρχία του Ισφαχάν, οι ισραηλινές δυνάμεις καλούν εκ νέου τους πολίτες να καταφύγουν στα καταφύγια για να προστατευτούν από το νέο πυραυλικό «σφυροκόπημα» της Τεχεράνης.

Heavy strikes on Iranian Revolutionary Guard’s Central Command headquarters in Shahin Shahr, Isfahan Province today. pic.twitter.com/SCJetyk9Lu — Open Source Intel (@Osint613) March 14, 2026

Η κατάσταση παραμένει εξαιρετικά ρευστή, με τα συστήματα αεράμυνας να βρίσκονται σε διαρκή ετοιμότητα για την αναχαίτιση των απειλών που προέρχονται από τα βόρεια και ανατολικά σύνορα της χώρας. Μάλιστα, ο ισραηλινός ΥΠΕΞ, Γκίντεον Σάαρ, έσπευσε να επισημάνει πως η χώρα του δεν έχει έλλειψη αντιαεροπορικών πυρομαχικών για την αναχαίτιση πυραύλων.

«Χτυπήσαμε κέντρο δορυφορικών επικοινωνιών»

Ο ιρανικός στρατός ανακοίνωσε σήμερα πως πραγματοποίησε πλήγματα με μη επανδρωμένα αεροσκάφη που στόχευσαν κυρίως μια σημαντική αστυνομική μονάδα και ένα κέντρο δορυφορικών επικοινωνιών στο Ισραήλ.

Σε ανακοίνωση που μετέδωσε το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων του Ιράν Irna, ο στρατός επιβεβαίωσε πως «στοχοθέτησε τα κέντρα ασφαλείας και αρχηγεία της αστυνομίας του σιωνιστικού καθεστώτος», μεταξύ άλλων την ειδική μονάδα Lahav 433, το ισραηλινό FBI, και ένα κέντρο δορυφορικών επικοινωνιών, «με σφοδρές επιθέσεις με ντρόουν».

Σφοδροί βομβαρδισμοί στον Λίβανο

Την ίδια στιγμή, οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις (IDF) εντείνουν τις επιχειρήσεις τους στο έδαφος του Λιβάνου, με σφοδρούς βομβαρδισμούς που προκαλούν τεράστια σύννεφα καπνού πάνω από την περιοχή.

Ο εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού εξέδωσε κατεπείγουσα προειδοποίηση προς τους κατοίκους επτά συνοικιών στα νότια προάστια της Βηρυτού, καλώντας τους να τις εκκενώσουν άμεσα. Η προειδοποίηση είναι σαφής και αυστηρή: οι δυνάμεις του Ισραήλ θα στοχοποιήσουν οποιονδήποτε βρίσκεται σε κοντινή απόσταση από υποδομές ή μέλη της Χεζμπολάχ, καθώς οι επιχειρήσεις εισέρχονται σε νέα, πιο επιθετική φάση.

Θρίλερ για την τύχη του Μοτζταμπά Χαμενεΐ

Στο μεταξύ, σε εξέλιξη βρίσκεται το θρίλερ βρίσκεται σε εξέλιξη σχετικά με την τύχη του Μοτζταμπά Χαμενεΐ. Ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών προέβη σε δηλώσεις καθησυχασμού, τονίζοντας ότι ο Χαμενεΐ είναι καλά στην υγεία του και διατηρεί τον πλήρη έλεγχο της κρατικής μηχανής.

Η παρέμβαση αυτή κρίθηκε αναγκαία μετά τις αμφιβολίες που εξέφρασε δημόσια ο Αμερικανός Πρόεδρος σε συνέντευξή του στο NBC, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο ο Ιρανός ηγέτης να μην είναι πλέον στη ζωή, δεδομένου ότι δεν έχει πραγματοποιήσει καμία δημόσια εμφάνιση το τελευταίο διάστημα.

Η Ουάσιγκτον παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις, με την αμερικανική πλευρά να στέλνει σαφές μήνυμα στην Τεχεράνη πως, εφόσον ο ηγέτης της παραμένει ενεργός, θα πρέπει να επιλέξει την οδό της σύνεσης και της υποχώρησης προκειμένου να προστατεύσει τη χώρα του από μια ολοκληρωτική καταστροφή. Η διεθνής κοινότητα παραμένει σε στάση αναμονής, καθώς η απουσία του Χαμενεΐ από το προσκήνιο τροφοδοτεί σενάρια διαδοχής ή κατάρρευσης της ιεραρχίας σε μια στιγμή που η περιφερειακή σύρραξη δείχνει να μην έχει επιστροφή.

Ιράν: Καλεί τις χώρες να αποφύγουν ενέργειες κλιμάκωσης του πολέμου

Ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν Αμπάς Αραγτσί δήλωσε στον Γάλλο ομόλογό του ότι οι χώρες πρέπει να απέχουν από οποιαδήποτε ενέργεια που θα μπορούσε να κλιμακώσει τη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή, σύμφωνα με ανάρτησή του ίδιου στον λογαριασμό του στο Telegram σήμερα Κυριακή.

Η δήλωση έρχεται μετά το κάλεσμα του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ προς διάφορα κράτη, συμπεριλαμβανομένης της Γαλλίας, να αναπτύξουν σκάφη για να βοηθήσουν στην ασφάλεια της ναυσιπλοΐας μέσω του Στενού του Ορμούζ, το οποίο έχει αποκλειστεί από το Ιράν μετά από αμερικανο-ισραηλινές επιθέσεις στο έδαφός του.

Περίπου το ένα πέμπτο του παγκόσμιου πετρελαίου και υγροποιημένου φυσικού αερίου διέρχεται κανονικά από το στενό, ένα στενό πέρασμα νερού μεταξύ Ιράν και Ομάν.

«Δεν στοχοποιούμε αμάχους»

Ο Αραγτσί σε δηλώσεις του νωρίτερα αρνήθηκε ότι η χώρα του στοχοποιεί αμάχους και κατοικημένες περιοχές στη Μέση Ανατολή, δηλώνοντας ότι η Τεχεράνη είναι έτοιμη για την οργάνωση μιας επιτροπής με τους γείτονές της, προκειμένου να διερευνηθούν οι ευθύνες για τέτοιες επιθέσεις, ενώ δεν παρέλειψε να «δείξει» το Ισραήλ ως πιθανό ένοχο.

Οι χώρες του Κόλπου έχουν καλέσει το Ιράν να σταματήσει τις επιθέσεις του στις περιοχές τους όπου έχουν πληγεί αμερικανικές στρατιωτικές βάσεις, ενώ έχουν καταστραφεί ενεργειακές υποδομές και κατοικημένες περιοχές.

Μία ανάρτηση του Αμπάς Αραγτσί στο κανάλι του στην εφαρμογή ανταλλαγής μηνυμάτων Telegram επικαλείται συνέντευξή του στην ιστοσελίδα Al-Araby al-Jadeed, σύμφωνα με την οποία, η Τεχεράνη βρίσκεται σε επικοινωνία με διάφορες πρωτεύουσες χωρών του Κόλπου και θα καλωσόριζε οποιαδήποτε πρωτοβουλία που θα μπορούσε να εγγυηθεί τον συνολικό τερματισμό του πολέμου των ΗΠΑ και του Ισραήλ κατά του Ιράν.

Οι Φρουροί της Επανάστασης απειλούν ξανά τον Νετανιάχου

Οι Φρουροί της Επανάστασης, ο ιδεολογικός στρατός του Ιράν, ορκίστηκαν ότι θα «κυνηγήσουν και θα σκοτώσουν» τον ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου, τη 16η ημέρα του πολέμου ανάμεσα στην Ισλαμική Δημοκρατία, το Ισραήλ και τις ΗΠΑ.

Αν «αυτός ο εγκληματίας», ο «δολοφόνος παιδιών», ο «σιωνιστής πρωθυπουργός» βρίσκεται «ακόμη στη ζωή, θα συνεχίσουμε να τον κυνηγάμε και θα τον σκοτώσουμε», ανέφεραν οι Φρουροί της Επανάστασης μέσω του ιστοτόπου τους Sepah News.

«Οι ΗΠΑ πρέπει να αποχωρήσουν από τον Περσικό Κόλπο για να τελειώσει ο πόλεμος»

Την ώρα που όλα τα βλέμματα είναι στραμμένα στα Στενά του Ορμούζ, μετά το κάλεσμα Τραμπ σε άλλες χώρες, ο Μοχσέν Ρεζάι, μέλος του Συμβουλίου Ευκαιρίας του Ιράν και πρώην ανώτερος διοικητής των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης, έθεσε ανυποχώρητους όρους για τη σταθερότητα στην περιοχή.

Ο Ρεζάι συνέδεσε άμεσα την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας και τον τερματισμό των εχθροπραξιών με τον πλήρη γεωπολιτικό αποκλεισμό των Ηνωμένων Πολιτειών (ΗΠΑ) από τα στρατηγικά ύδατα του Περσικού Κόλπου, υπογραμμίζοντας πως η Τεχεράνη σκοπεύει να διατηρήσει τον απόλυτο έλεγχο των διεθνών περασμάτων.

«Το Στενό του Ορμούζ δεν θα ανοίξει στη ναυτιλία και κανένα αμερικανικό πολεμικό πλοίο δεν θα επιτραπεί να εισέλθει στον Περσικό Κόλπο, καθώς η παρουσία της Αμερικής στην περιοχή υπήρξε η κύρια αιτία της ανασφάλειας τα τελευταία 50 χρόνια. Δεν είναι δυνατόν να επιτευχθεί ασφάλεια χωρίς την αποχώρηση της Αμερικής και την ανάληψη του ελέγχου του Στενού του Ορμούζ από τις χώρες της περιοχής, συγκεκριμένα από το Ιράν και το Ομάν, που βρισκόμαστε στις δύο πλευρές του στενού. Το πώς θα τελειώσει αυτός ο πόλεμος είναι αποκλειστικά στο χέρι μας και θα εξετάσουμε το ενδεχόμενο τερματισμού του μόνο όταν, καταρχάς, λάβουμε πλήρη αποζημίωση από την Αμερική για την καταστροφή που προκάλεσε και ζητήσουμε 100% εγγύηση ασφάλειας για το μέλλον. Κάτι τέτοιο δεν είναι εφικτό χωρίς την αποχώρηση των Αμερικανών, επομένως, η δεύτερη προϋπόθεση για τον τερματισμό του πολέμου είναι η οριστική αποχώρηση της Αμερικής από την περιοχή του Περσικού Κόλπου», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Στο Κατάρ ο Αιγύπτιος ΥΠΕΞ

Ο Αιγύπτιος υπουργός των Εξωτερικών, Μπαντρ Αμπντελάτι, θα ταξιδέψει σήμερα στο Κατάρ, στο πλαίσιο μιας περιοδείας του στον Κόλπο για να συζητήσει τις εξελίξεις σε περιφερειακό επίπεδο, με δεδομένο τον πόλεμο του Ισραήλ και των ΗΠΑ κατά του Ιράν, ανακοίνωσε το υπουργείο Εξωτερικών της Αιγύπτου.

Δεν έγινε γνωστό αν ο Αμπντελάτι θα επισκεφτεί και άλλες χώρες του Κόλπου.

