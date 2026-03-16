ΔΕΥΤΕΡΑ 16.03.2026 19:58
16.03.2026 19:40

«Nein»… ξανά από τον Μερτς: «Δεν τίθεται θέμα στρατιωτικής συμμετοχής της Γερμανίας σε επιχειρήσεις στην περιοχή του Κόλπου»

mertz 6654- new

Απέκλεισε εκ νέου με κατηγορηματικό τρόπο το ενδεχόμενο στρατιωτικής συμμετοχής της Γερμανίας στις επιχειρήσεις γύρω από τον Κόλπο ο Φρίντριχ Μερτς. «Δεν τίθεται θέμα», τόνισε ο Γερμανός καγκελάριος, ενώ προειδοποίησε ότι μια αλλαγή καθεστώτος μέσω βομβαρδισμών «πιθανότατα δεν θα επιτύχει».

«Δεν πρέπει να επιτραπεί να διολισθήσει η περιοχή σε έναν επ’ αόριστον πόλεμο με απροσδιόριστους στόχους, μια περαιτέρω διεύρυνση της σύγκρουσης εγκυμονεί μεγάλους κινδύνους για τους εταίρους μας στην περιοχή», δήλωσε ο καγκελάριος και πρόσθεσε ότι και η Γερμανία επιθυμεί τον τερματισμό του πυρηνικού προγράμματος της Τεχεράνης, «αλλά δεν συμμετέχουμε σε αυτόν τον πόλεμο ούτε σε στρατιωτική επιχείρηση στα Στενά του Ορμούζ».

Ο κ. Μερτς δήλωσε ακόμη ευθέως ότι μέχρι σήμερα «κανείς δεν μας έχει ενημερώσει κανείς σχετικά με το πώς θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί μια τέτοια αποστολή» και διευκρίνισε ότι θα απαιτείτο εντολή των Ηνωμένων Εθνών και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αναφερόμενος στο ΝΑΤΟ, υπογράμμισε ότι «από την πρώτη στιγμή ήταν σαφές ότι αυτός ο πόλεμος δεν αφορά τη Συμμαχία. «Το Ισραήλ και οι ΗΠΑ δεν διαβουλεύθηκαν μαζί μας πριν από τον πόλεμο», ανέφερε ο καγκελάριος και επανέλαβε ότι «για την Γερμανία δεν τέθηκε ποτέ θέμα στρατιωτικής συμμετοχής – δεν θα το κάνουμε».

Νωρίτερα, και ο Γερμανός ΥΠΕΞ Μπόρις Πιστόριους φρόντισε να διαμηνύσει στον Τραμπ ότι η Γερμανία δεν επιθυμεί να συμμετέχει σε έναν «πόλεμο που δεν είναι δικός μας».

tileorasi

SEISMOGRAFOS
mertz 6654- new
kalamaria-20xronos
Kalamaria
venzini-new
boridis xristodoylidis androulakis tsipras
xristos pappous dimarxow fylis – new
cassandra-kulukundis_1603_1920-1080_new
panagopoulos
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

tileorasi

SEISMOGRAFOS
mertz 6654- new
