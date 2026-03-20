Tο σπίτι που… κινείται, οι… σφύριξαν κι έληξε «Βίλατζ Λιμπερταδόρες», οι Σούπερ Ήρωες, η Βίκυ Φλέσσα, τα Όσκαρ και τα βραβευμένα ντοκιμαντέρ της ΕΡΤ

«Το’ χουμε» και το… «πριονίζουμε»

Με αφορμή τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή το τελευταίο διάστημα η εκπομπή «Το’ χουμε» στον ΣΚΑΪ από τις 15.30 μετακινήθηκε στις 15.40, στη συνέχεια στις 15.50. Εν τέλει η εκπομπή με τον Κώστα Τσουρό έφθασε να αρχίζει στις 16.00 και ολοκληρώνεται περίπου στις 17.20. Κι εκείνος το ‘ριξε στις διασκεδαστικές σπόντες.

Δεν είναι βέβαιο αν η σχέση Κώστα Τσουρού και ΣΚΑΪ, με τις συνεχείς αλλαγές στην ώρα έναρξης της εκπομπής του, είναι τεταμένη. Ίσως. Στην προκειμένη περίπτωση η λέξη «αλλαγή» έχει εφαρμοστεί σε όλες τις πτώσεις της, αλλά και σε άλλες εκπομπές. Για παράδειγμα το «Όπου υπάρχει Ελλάδα» αρχίζει στις 15.00 και , αλλά και το «Weekend live» μετακινήθηκε κατά 25 λεπτά και αρχίζει στις 14.55.

Σπίτι μεν που… κινείται δε

Αυτό που συμβαίνει φέτος με τις αλλαγές σε ημέρες και ώρες μετάδοσης προγραμμάτων δεν έχει προηγούμενο. Σε «επεισόδιο» του ιδιότυπου σίριαλ προγραμματικών αλλαγών αυτή τη φορά… πρωταγωνιστεί η σειρά «Το σπίτι δίπλα στο ποτάμι». Στις αρχές του μήνα μεταδόθηκαν επεισόδια Παρασκευή και Σάββατο στις 22.00. Μια εβδομάδα μετά επεισόδιο «έπαιξε» Παρασκευή στις 23.30. Την επόμενη-αυτή που εκπνέει- μεταδόθηκαν επεισόδια μεσοβδομαδα, Τετάρτη, Πέμπτη στις 22.00 και την ερχόμενη εβδομάδα, παραδόξως, τις ίδιες ημέρες και ώρα (αν στο μεταξύ δεν αλλάξει κάτι). Με τόσες αλλαγές, μέσα σε μόλις τέσσερις εβδομάδες, πιο αντιπροσωπευτικός θα ήταν για τη σειρά ο τίτλος «Το τροχόσπιτο δίπλα στο ποτάμι», έτσι όπως μετακινείται κάθε λίγο στο πρόγραμμα του Alpha.

«Κούρεμα»

«Ψαλίδι» στις απολαβές των παρουσιαστριών «Real View» του Open θρυλείται ότι έπεσε- σε ποσοστό 30% κατά μια εκδοχή-, η οποία για να μην τη φάει η μαρμάγκα, από την αρχή της βδομάδας μετακόμισε στην μεσημεριανή ζώνη, από τη βραδινή, μπας και γλιτώσει τη μετάβαση στην τηλεοπτική ιστορία… Από την Παιανία ως τώρα δεν έχει διαψευστεί, αλλά ούτε επιβεβαιωθεί κάτι για το «κούρεμα».

Σφύριξαν κι έληξε;

Με αθόρυβο τρόπο η εκπληκτική καλτ σειρά ντοκιμαντέρ «Βιλατζ Λιμπερταδόρες» του Mega για το ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο στην Περιφέρεια, αναδεικνύοντας τη ζωή και τους ανθρώπους σε άγνωστα, όμορφα, χωριά του χάρτη, φαίνεται να κατευθύνεται στο περιθώριο του προγράμματος του σταθμού. Το πιθανότερο να οφείλεται στις τηλεθεαματικότητες που σημείωσε στα ελάχιστα επεισόδια που μεταδόθηκαν τα οποία από την πρεμιέρα και ύστερα έμοιαζαν με… κινητή εορτή με τις διαδοχικές αλλαγές σε ημέρες και ώρες μετάδοσης. Πώς όμως να την «πετύχει» ο τηλεθεατής και να έχει την ευκαιρία να το αξιολογήσει και να συνδεθεί μαζί του, ώστε να αναπτυχθεί συνήθεια τηλεθέασης; Αυτή την Κυριακή στη θέση του «Βιλατζ Λιμπερταδόρες» θα μεταδοθεί επεισόδιο της σειράς «Σαββατογεννημένες» σε επανάληψη. Κρίμα…

«Σουπερ ήρωες» Μεγαλοβδομαδιάτικα

H νέα κωμική σειρά «Σούπερ Ήρωες» του ΑΝΤ1, με τον Γιάννη Μπέζο θα κάνει πρεμιέρα τη Μεγάλη Δευτέρα, στις 6 Απριλίου. Πρωτότυπο και ολίγον σουρεαλιστικό, πρεμιέρα σειράς, και μάλιστα κωμικής, να αρχίζει την Εβδομάδα των Παθών. Υπήρχε λέει σκέψη η πρεμιέρα να πραγματοποιηθεί Δευτέρα του Πάσχα. Φαντάζεστε τι τηλεθέαση θα είχε…

To comeback της Βίκυς Φλέσσα μέσω ΕΡΤ3

«Στον καθρέφτη της ιστορίας» έχει τίτλο η νέα σειρά εκπομπών με παρουσιάστρια τη Βίκυ Φλέσσα, που θα προβάλλεται από την ΕΡΤ3.

Το ΔΣ της ΕΡΤ άναψε το πράσινο φως για την (εξωτερική) παραγωγή 24 επεισοδίων διάρκειας 55’ έκαστο, με κόστος 10.894,70 ευρώ ανά επεισόδιο και συνολικό κόστος 314.272,80 ευρώ.

Όσκαρ λάμψη με… αρνητικό πενταετίας

Η 98η τελετή απονομής των Όσκαρ συγκέντρωσε 17,86 εκατ. τηλεθεατές στο δίκτυο ABC και την συνδρομητική ιντερνετική πλατφόρμα Hulu, γεγονός που την καθιστά την τηλεοπτική μετάδοση των Όσκαρ με τη χαμηλότερη τηλεθέαση από το 2022. Ο αριθμός αυτός είναι μειωμένος κατά 9% σε σχέση με τα 19,7 εκατ. τηλεθεατών του 2025, που αποτελούσε την υψηλότερη επίδοση των τελευταίων πέντε ετών για την τηλεοπτική κάλυψη των Όσκαρ, σύμφωνα με τα big data και τα παραδοσιακά δεδομένα της Nielsen για την αμερικανική μιντιακή αγορά.

Η τηλεθεαματικότητα των φετινών Όσκαρ είναι η πρώτη με αρνητικό πρόσημο σε βάθος πενταετίας. Το 2021, η πρώτη τελετή μετά την έναρξη της πανδημίας COVID-19 σημείωσε ιστορικό χαμηλό με 10,4 εκατ. τηλεθεατές, αλλά η μεγαλύτερη βραδιά του Χόλιγουντ σημείωσε συνεχή αύξηση στην επόμενη τριετία, φτάνοντας τα 16,6 εκατ. τηλεθεατές το 2022, τα 18,8 εκατ. το 2023, ανέβηκε στα 19,5 εκατ το 2024 και στα 19,7 εκατ. το 2025.

Εν τω μεταξύ, στο ψηφιακό σύμπαν των σόσιαλ μίντια τα Όσκαρ «έσκισαν» σε εντυπώσεις. Ειδικότερα το ABC, όπως μεταδίδει το Variety, ανέφερε ότι καταγράφηκε αύξηση εντυπώσεων (impressions) στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης κατά 42,4% φέτος (184.314.3702) και οι πλατφόρμες της Ακαδημίας στα κοινωνικά δίκτυα έφτασαν τα 21,6 εκατομμύρια φέτος έναντι 19,7 εκατομμυρίων πέρυσι, συμπεριλαμβανομένων περισσότερων από 129 εκατομμυρίων προβολών βίντεο καθ’ όλη τη διάρκεια της βραδιάς.

Πέντε ντοκιμαντέρ της ΕΡΤ έφυγαν από το Διεθνές Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης με βραβεία στις αποσκευές τους

Το ντοκιμαντέρ «Δεν κοστίζει τίποτα» της Μαίρης Μπουλή απέσπασε τον Χρυσό Αλέξανδρο «Δημήτρης Εϊπίδης» στο διαγωνιστικό τμήμα Newcomers. Το ντοκιμαντέρ παρακολουθεί μια νεαρή γυναίκα η οποία, στην προσπάθειά της να επιβιώσει οικονομικά, έρχεται αντιμέτωπη με τις συνέπειες μιας φαινομενικά απλής επιλογής.

Το «Dear Future» της Χριστιάνας Χειραναγνωστάκη, ένα έργο που συνθέτει εικόνες και αφηγήσεις από διαφορετικά σημεία του κόσμου, αναδεικνύοντας έναν κόσμο σε αναμονή, βραβεύτηκε με τον Χρυσό Αλέξανδρο του διαγωνιστικού τμήματος Film Forward.

Το «EXILE(S), ιστορίες ενός νησιού» του Γιώργου Ηλιόπουλου τιμήθηκε με το Βραβείο της Διεθνούς Ομοσπονδίας Κριτικών Κινηματογράφου FIPRESCI, το οποίο συνοδεύεται με το Βραβείο της ΕΡΤ, καθώς και με ειδική μνεία στην κατηγορία Βραβείο του Συμβουλίου της Ευρώπης «Human Rights in Motion». Η ιστορία εστιάζει στους κατοίκους της Ίμβρου και στη διαρκή διαπραγμάτευση μνήμης, ταυτότητας και συνύπαρξης, εκατό χρόνια μετά τη Συνθήκη της Λωζάνης.

Οι «Ιστορίες ενός ψέματος» της Όλιας Βερροιοπούλου, που φωτίζουν μέσα από μια προσωπική διαδρομή το ζήτημα της απόκρυψης της αλήθειας στην ιατρική πρακτική, απέσπασε το Βραβείο του Ελληνικού Κέντρου Κινηματογράφου, Οπτικοακουστικών Μέσων και Δημιουργίας (ΕΚΚΟΜΕΔ).

Το «Bugboy» του Λουκά Παλαιοκρασσά, που αφηγείται την ιστορία ενός ντροπαλού εφήβου με θέματα όρασης που αναζητά τη θέση του στον κόσμο μέσα από μια ιδιαίτερη σχέση με τη φύση. Τιμήθηκε με το Βραβείο του Δήμου Θεσσαλονίκης «Ιστορίες Πόλης», καθώς και με το Βραβείο της Πανελλήνιας Ένωσης Κριτικών Κινηματογράφου.

Και αξία έχει και σημασία έχει το γεγονός. Καλή η ελληνική μυθοπλασία, οι σειρές, πόσω μάλλον οι διεθνείς συμπαραγωγές τους.

Το Ντοκιμαντέρ ως είδος περιεχομένου έχει τη δική του υπόσταση και περίβλεπτη θέση στην διεθνή οπτικοακουστική αγορά.

Δεν είναι βέβαιο ότι στην περεταίρω ανάπτυξη του ελληνικού ντοκιμαντέρ ισχύει το ρητό «ο εχθρός του καλού είναι το καλύτερο». Βέβαιο είναι ότι υπάρχει ένας κόσμος ικανών Ελλήνων δημιουργών που θέλει και μπορεί να κάνει… παπάδες, παραδίδοντας ταινίες ή σειρές τεκμηρίωσης αξίας πολλών καρατίων.

