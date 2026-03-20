ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 20.03.2026 16:07
20.03.2026 15:47

Το Ιράν απειλεί ΗΠΑ-Ισραήλ, «δεν θα είστε ασφαλείς ούτε σε χώρους αναψυχής» – Προσωρινή αποχώρηση του ΝΑΤΟ από το Ιράκ – Live οι εξελίξεις

iran-82342

Στην 21η μέρα του πολέμου στη Μέση Ανατολή έχει μπει ο πλανήτης, με τις ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις να εξαπολύουν νέους αεροππορικούς βομβαρδισμούς στο Ιράν, το οποίο ο Νετανιάχου εκτιμά πως «αποδεκατίζεται», την ώρα που ο νέος ηγέτης ατης Ισλαμικής Δημοκρατίας, Μοτζτάμπα Χαμενεϊ καλεί τις υπηρεσίες πληροφοριών να στοχοθετήσουν «εχθρούς στην πατρίδα και στο εξωτερικό».

Τα χτυπήματα εκατέρωθεν είναι συνεχή με τους Ιρανούς να εκτοξεύουν πυραύλους και drones στοχοποιώντας κράτη του Κόλπου. Οι εκρήξεις πάνω από την Ιερουσαλήμ και στην Τεχεράνη συνεχίζονται, ενώ νέο πλήγμα δέχθηκε η ιρανική ηγεσία, καθώς ο στρατηγός Αλί Μοχάμεντ Ναϊνί, εκπρόσωπος του Σώματος των Φρουρών της Επανάστασης, σκοτώθηκε σε επιδρομή.

Ο στρατός του Ισραήλ πλήττει στόχους στην περιοχή Νουρ, στα παράλια της Κασπίας, ενώ προειδοποιεί ότι μπορεί να χρειαστεί να «προστατέψουν» τη μειονότητα των Δρούζων στη Συρία. Την ίδια ώρα, ισραηλινά μαχητικά σπάνε το φράγμα του ήχου και προκαλούν πανικό στη Βηρυτό.

Εντωμεταξύ, οι τελευταίες 24 ώρες φαίνεται πως σηματοδοτούν μια ενδεχόμενη, τουλάχιστον στα λόγια, ρήξη μεταξύ ΗΠΑ και Ισραήλ από την έναρξη του πολέμου στο Ιράν. Από τις αρχικές επιθέσεις στις 28 Φεβρουαρίου, οι στρατοί των δύο χωρών έχουν σε μεγάλο βαθμό κινηθεί συντονισμένα – ωστόσο, είναι πλέον σαφές ότι σε επίπεδο κυβερνήσεων οι στόχοι του πολέμου ενδέχεται να διαφέρουν σε ορισμένα βασικά ζητήματα, όπως τα χτυπήματα σε ενεργειακές υποδομές, η χερσαία εμπλοκή, με τις ΗΠΑ να εμφανίζονται επιφυλακτικές απέναντι στο ενδεχόμενο εμπλοκής σε ένα περίπλοκο «αέναο πόλεμο».

Live όλες οι εξελίξεις:

norris
tzimi falon trump greece
iran-82342
tsagkarakis galeristas – new
2603112-01_LEAF_robotaxi_01
stegastika daneia 77- new
Missles
Charles De Gaulle Faliro
karystianou- tsipras- polakis- androylakis- new
naini_khamenei_new
norris
tzimi falon trump greece
iran-82342
