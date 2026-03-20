Μέση Ανατολή: Το Ιράν χτύπησε ξανά διυλιστήριο στο Κουβέιτ, νέες ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές στην Τεχεράνη – Ανησυχία για νέα εκτίναξη των τιμών πετρελαίου – Live οι εξελίξεις

Σειρά εκρήξεων συγκλόνισε την Ιερουσαλήμ τη νύχτα, μετά από διαδοχικές εκτοξεύσεις πυραύλων από το Ιράν, ενώ το Ισραήλ απάντησε με νέους αεροπορικούς βομβαρδισμούς στην Τεχεράνη.

Η σύγκρουση κλιμακώνεται επικίνδυνα, με πλήγματα σε ενεργειακές υποδομές, διεθνείς προειδοποιήσεις για άνοδο των τιμών πετρελαίου και αλυσιδωτές αντιδράσεις σε όλη τη Μέση Ανατολή.

Η Τεχεράνη φαίνεται να συνεχίζει την τακτική χτηπημάτων σε ενεργειακές και πετρελαϊκές υποδομές των χωρών του Κόλπου, καθώς σύμφωνα με τα κρατικά Μέσα του Κουβέιτ το διυλιστήριο Mina Al-Ahmadi δέχθηκε νωρίς το πρωί της Παρασκευής (20/3) επίθεση από ιρανικά drones.

Στο διυλιστήριο, το οποίο ανήκει στην Εθνική Επιχείρηση Πετρελαίου του Κουβέιτ (KNPC), έχουν εκδηλωθεί «πυρκαγιές σε κάποιες από τις μονάδες του», σύμφωνα με το επίσημο κουβεϊτιανό πρακτορείο ειδήσεων KUNA., έπειτα από μια επίθεση την προηγουμένη σ’ αυτή την υποδομή που είχε και πάλι προκαλέσει πυρκαγιά.

Δεν υπήρξαν θύματα αλλά οι μονάδες της εγκατάστασης έχουν κλείσει ξανά, με τους πυροσβέστες καταβάλλουν προσπάθειες για να περιορίσουν την πυρκαγιά, σύμφωνα με το επίσημο κουβεϊτιανό πρακτορείο ειδήσεων.

Στις άλλες χώρες του Κόλπου, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα ανακοίνωσαν σήμερα ότι απαντούν σε επιθέσεις με πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη, ενώ το Μπαχρέιν πως έθεσε υπό έλεγχο την πυρκαγιά σε αποθήκη που προκληθηκε από θραύσματα που προέρχονταν από μια «ιρανική επίθεση».

Στη Σαουδική Αραβία, ο σαουδάραβας υπουργός Άμυνας δήλωσε πως, μέσα σε διάστημα δύο ωρών, περισσότερα από μια δωδεκαριά μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα «αναχαιτίσθηκαν και καταστράφηκαν» στο ανατολικό τμήμα της χώρας και ένα άλλο στο βόρειο.

Live οι εξελίξεις:

Ομοβροντίες πυραύλων στην Ιερουσαλήμ

Εκρήξεις ακούστηκαν στους αιθέρες της Ιερουσαλήμ τη νύχτα της Πέμπτης προς Παρασκευή, μετά την ανακοίνωση του ισραηλινού στρατού για νέες ομοβροντίες πυραύλων από το Ιράν και την ενεργοποίηση σειρήνων συναγερμού στην πόλη, σύμφωνα με ανταποκριτές του Γαλλικού Πρακτορείου.

Ο ισραηλινός στρατός έκανε λόγο για τρεις διαδοχικές ομοβροντίες, με τις πιο πρόσφατες λίγο πριν από τα μεσάνυχτα και ακόμη μία περίπου δέκα λεπτά πριν από τις 03:00.

Το Magen David Adom δεν έκανε λόγο για θύματα, ενώ η αστυνομία ανέφερε ζημιές σε διάφορες τοποθεσίες. Σύμφωνα με ισραηλινά ΜΜΕ, θραύσματα από αναχαιτίσεις έπεσαν στη Χάιφα και σε εκπαιδευτικό ίδρυμα σε προάστιο της πόλης, χωρίς να υπάρξουν τραυματισμοί.

Παράλληλα, θραύσμα φέρεται να χτύπησε διυλιστήριο στη Χάιφα, προκαλώντας πυρκαγιά.

Νέες επιθέσεις του Ισραήλ – «Δεν είμαστε ούτε στα μισά»

Λίγες ώρες μετά τις επιθέσεις, ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε νέους αεροπορικούς βομβαρδισμούς εναντίον «υποδομών» του ιρανικού καθεστώτος στην Τεχεράνη.

Το Τελ Αβίβ εμφανίζεται αποφασισμένο να συνεχίσει την εκστρατεία, με τον στρατό (IDF) να δηλώνει πως «δεν είμαστε ούτε στα μισά» της επιχείρησης κατά του Ιράν.

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου υποστήριξε ότι το Ιράν «αποδεκατίζεται» και «δεν έχει πλέον τη δυνατότητα να παράγει βαλλιστικούς πυραύλους», τονίζοντας ότι «δεν μπορεί να εμπλουτίσει ουράνιο ούτε να κατασκευάσει βαλλιστικούς πυραύλους».

Παράλληλα, προειδοποίησε ότι ο πόλεμος «θα διαρκέσει όσο χρειαστεί», σημειώνοντας πως «δεν μπορείς να κάνεις επαναστάσεις από τον αέρα» και απαιτείται και χερσαία εμπλοκή.

Επιθέσεις και αντιδράσεις σε όλη τη Μέση Ανατολή

Η ένταση εξαπλώνεται σε ολόκληρη την περιοχή. Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και το Κουβέιτ ανακοίνωσαν ότι ενεργοποίησαν αντιαεροπορικά συστήματα, ενώ στο Μπαχρέιν ήχησαν σειρήνες αεράμυνας.

Η Σαουδική Αραβία ανέφερε αναχαίτιση μη επανδρωμένου αεροσκάφους στο ανατολικό τμήμα της χώρας.

Την ίδια ώρα, το Ιράν φέρεται να πέτυχε για πρώτη φορά πλήγμα σε αμερικανικό μαχητικό F-35, το οποίο προχώρησε σε αναγκαστική προσγείωση σε βάση των ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή.

Ενεργειακό σοκ και φόβοι για εκτίναξη τιμών

Οι επιθέσεις σε ενεργειακές υποδομές έχουν προκαλέσει παγκόσμια ανησυχία. Χτυπήματα σημειώθηκαν σε εγκαταστάσεις φυσικού αερίου στο Ιράν και στο Κατάρ, στο κοίτασμα South Pars – το μεγαλύτερο στον κόσμο.

Σύμφωνα με εκτιμήσεις, θα χρειαστούν έως και πέντε χρόνια για την αποκατάσταση ζημιών στο Κατάρ, ενώ η παραγωγή LNG αναμένεται να μειωθεί κατά 17%.

Οι τιμές πετρελαίου εκτοξεύθηκαν έως και τα 115 δολάρια το βαρέλι, ενώ η Σαουδική Αραβία προειδοποιεί – σύμφωνα με τη Wall Street Journal – ότι ενδέχεται να φτάσουν ακόμη και τα 180 δολάρια, αν το ενεργειακό σοκ συνεχιστεί μετά τον Απρίλιο.

Η άνοδος των τιμών ενέργειας ενδέχεται να προκαλέσει νέο κύμα πληθωρισμού και αυξήσεις επιτοκίων.

Διεθνείς παρεμβάσεις και απειλές

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι δεν προτίθεται να στείλει στρατεύματα στο Ιράν, ενώ άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο διεθνούς στήριξης, ακόμη και από την Ιαπωνία. Παράλληλα, φέρεται να ζήτησε από τον Νετανιάχου να σταματήσει τις επιθέσεις σε ενεργειακά κοιτάσματα.

Την ίδια στιγμή, έχει προειδοποιήσει ότι οι ΗΠΑ θα μπορούσαν να «καταστρέψουν μαζικά» ιρανικές ενεργειακές εγκαταστάσεις σε περίπτωση νέων επιθέσεων.

Η Τεχεράνη απάντησε με απειλές για «πλήρη καταστροφή» των ενεργειακών υποδομών των ΗΠΑ και των συμμάχων τους, εάν συνεχιστούν τα πλήγματα.

Παράλληλα, έξι χώρες δηλώνουν έτοιμες να συμβάλουν στη διασφάλιση της ναυσιπλοΐας στο Στενό του Ορμούζ.

Πολιτικές εξελίξεις και εσωτερική αστάθεια στο Ιράν

Ο Νετανιάχου κατηγόρησε το Ιράν ότι επιχειρεί να «εκβιάσει» τη διεθνή κοινότητα απειλώντας με αποκλεισμό του Στενού του Ορμούζ, υπογραμμίζοντας ότι «αυτό δεν θα περάσει».

Παράλληλα, δήλωσε ότι δεν είναι σαφές ποιος κυβερνά αυτή τη στιγμή το Ιράν, αναφέροντας ότι ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ δεν έχει εμφανιστεί δημόσια και κάνοντας λόγο για έντονη εσωτερική σύγκρουση στην ηγεσία.

Στο μεταξύ, το Ισραήλ φέρεται να στοχεύει συστηματικά την ιρανική ηγεσία, με αναφορές για θανάτους κορυφαίων αξιωματούχων, μεταξύ των οποίων ο επικεφαλής ασφαλείας Αλί Λαριτζανί και ο αρχηγός των Μπασίτζ.

Το FBI ανακοίνωσε επίσης ότι κατέσχεσε τέσσερις ιστότοπους που συνδέονται με ιρανική ομάδα χάκερ.

Ο πόλεμος συνεχίζεται με αβέβαιο τέλος

Ο Νετανιάχου εκτιμά ότι ο πόλεμος μπορεί να τελειώσει «πολύ πιο γρήγορα απ’ ό,τι πιστεύουν πολλοί», ωστόσο η πραγματικότητα στο πεδίο δείχνει κλιμάκωση.

Με συνεχείς επιθέσεις, πλήγματα σε κρίσιμες υποδομές και διεθνείς απειλές, η σύγκρουση Ισραήλ – Ιράν εισέρχεται σε μία από τις πιο επικίνδυνες φάσεις της, με παγκόσμιες οικονομικές και γεωπολιτικές συνέπειες.

Σύνοδος Κορυφής ΕΕ: Έκκληση για αποκλιμάκωση και ασφάλεια – Έμφαση σε ναυσιπλοΐα και μεταναστευτικές ροές

Ο Τραμπ κυκλοφορεί συλλεκτικό χρυσό νόμισμα 24 καρατίων με τη μορφή του

Ιράν: Ο Χοσεΐν Ντεγκάν αντικαταστάτης του Αλί Λαριτζανί