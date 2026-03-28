Συγκινεί η Σίσσυ Χρηστίδου: «Ακόμη δεν μπορώ να ακούσω τα φωνητικά μηνύματα της μαμάς μου»

Για τον θάνατο της μητέρας και τη σχέση της με το πένθος μίλησε η Σίσσυ Χρηστίδου στον αέρα της εκπομπής «Χαμογέλα και Πάλι», με αφορμή τα λόγια του Γρηγόρη Αρναούτογλου για τη δική του απώλεια.

«Εμένα με συγκίνησε ο Γρηγόρης. Η αλήθεια είναι ότι τέτοιες στιγμές, ρε παιδί μου, όσοι έχουμε χάσει τους γονείς μας, ξέρουμε ότι… όταν έχεις χάσει το γονιό σου, έρχεται αυτή η στιγμή που λες “πω πω, τώρα να μπορούσα να πάρω αυτό το τηλέφωνο, να μπορούσα να μιλήσω μαζί του” και τον καταλαβαίνω απόλυτα. Και θυμάμαι Παύλο μου αυτό που μου είχες πει, αυτό μου θύμισε… πότε συνειδητοποίησες εσύ το χαμό της μαμάς σου, σε μία στιγμή που χρειαζόσουν τη μαμά σου», ανέφερε η παρουσιάστρια.

Από την πλευρά του, ο Παύλος Σταματόπουλος αναφέρθηκε στην απώλεια και στο πέρασμα του χρόνου. «Κοίτα, το πένθος και η απώλεια δεν έρχονται με βάση κάποιο πρωτόκολλο, είναι πότε έχεις την ανάγκη, πότε είσαι ανοιχτός, πότε κατεβαίνουν οι άμυνες, γιατί σε ένα τέτοιο γεγονός ο άνθρωπος συνήθως ανεβάζει φοβερές άμυνες για να ανταπεξέλθει. Επομένως, όταν αυτό αρχίσει και χαλαρώνει… εκεί, τουλάχιστον στη δική μου περίπτωση, εκεί ένιωσα την απώλεια και το πένθος. Αλλά αυτό που λέει, και ξέρεις, είναι ένα συναίσθημα που δεν φεύγει ποτέ. Και πολλές φορές αντανακλαστικά κιόλας λειτουργείς», ανέφερε.

«Αυτό που λέει, “θέλω να ακούσω τη φωνή της”, και λέω ρε παιδί μου, εγώ ακόμα δεν έχω βρει τη δύναμη… Έχω φωνητικά μηνύματα της μαμάς μου, έχω βιντεάκια της μαμάς μου… Δεν μπορώ ακόμα να τη δω. Που έχουν περάσει αυτά τα χρόνια που έχουν περάσει, έτσι; Θεωρώ ότι είναι δύσκολο, δηλαδή πρέπει να είσαι έτοιμος για να πας εκεί», εξήγησε.

