Ελεονώρα Μελέτη για Αγγελική Ηλιάδη: «Το πώς λειτουργεί ένα τραύμα στον ψυχισμό ενός ανθρώπου»

Καλεσμένη στο πλατό της εκπομπής Χαμογέλα και πάλι βρέθηκε η Ελεονώρα Μελέτη, μιλώντας ανοιχτά για τη σχέση της με την τηλεόραση και την απόφασή της να κάνει ένα διαφορετικό επαγγελματικό βήμα.

Η ίδια παραδέχτηκε πως τα τελευταία χρόνια ένιωσε έντονη πίεση, κάτι που την οδήγησε στο να πάρει αποστάσεις, χωρίς όμως να χάνει την αγάπη της για τον χώρο:

«Νιώθω ότι υπάρχει πίεση στην τηλεόραση. Στενοχωριέμαι, γιατί την αγαπάω. Έχω βιοποριστεί 25 χρόνια από αυτό».

Όπως εξήγησε, έφτασε σε ένα σημείο που ένιωσε ότι δεν μπορούσε να συνεχίσει με τον ίδιο τρόπο και θέλησε να στραφεί σε κάτι διαφορετικό:

«Ένιωσα ότι δεν μπορώ να το κάνω. Ήθελα να δώσω όλη μου την ενέργεια στην Ευρωβουλή, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν θα επέστρεφα. Δεν αποκλείω τίποτα».

Παρά τη νέα της πορεία, η Ελεονώρα Μελέτη υπογράμμισε πως η τηλεόραση παραμένει ένα κομμάτι της ζωής της που κουβαλά με αγάπη:

«Αυτό που κάνω τώρα με γεμίζει πάρα πολύ. Βλέποντας τα χρόνια πίσω, υπάρχει μια πολύ μεγάλη αγάπη για όλο αυτό που έχω ζήσει. Οτιδήποτε έκανα στην τηλεόραση το απολάμβανα».

Στην ίδια συζήτηση, έγινε αναφορά και στον πρόσφατο ντόρο που προκάλεσε η εξομολόγηση της Αγγελικής Ηλιάδη ότι έχει υπάρξει θύμα κακοποίησης στη σχέση της με τον Μπάμπη Λαζαρίδη.

«Αυτό που παρακολουθούμε είναι το ρίσκο που συνοδεύει μαζί την εξομολόγηση μιας τέτοιας συνθήκης σε ένα μέσο όπως είναι η τηλεόραση. Υπάρχει ένα ρίσκο να συμβεί αυτό που συνέβη με την Αγγελική».

«Το να υπάρξουν άνθρωποι που δεν θα μπορέσουν να ταυτιστούν με την ιστορία της, δεν θα μπορέσουν να μπουν στη θέση της, έχει ως αποτέλεσμα να αναρωτιόμαστε “γιατί τώρα;”. Το “γιατί τώρα” είναι άκυρη ερώτηση όταν έχει να κάνει με θύμα οποιασδήποτε μορφής κακοποίησης».

«Το πώς λειτουργεί ένα τραύμα στον ψυχισμό ενός ανθρώπου είναι πολυσύνθετο».

