«Όλα τα τόλμησες … πάνω και κάτω από την πίστα»: Το αντίο της Μπέττυ Μαγγίρα στη Μαρινέλλα

Με μια μακροσκελή ανάρτηση στο Instagram, που απαριθμεί όλα όσα τόλμησε η σπουδαία κυρία του ελληνικού τραγουδιού «πάνω και κάτω από την πίστα», αποχαιρέτησε η Μπέττυ Μαγγίρα τη Μαρινέλλα.

Η γνωστή παρουσιάστρια, που συνεργάστηκε με την Μπέττυ Μαγγίρα, στο NOX, την περίοδο 2023-2024, έγραψε για τη φωνή που έγινε εποχή και σημάδεψε για πάντα το ελληνικό τραγούδι:

«Το κατά Μαρινέλαν

Τόλμησες…να ανέβεις στην σκηνή να τραγουδήσεις ενώ ήσουν θεατρίνα για να καλυψεις το κενό

Τόλμησες να κάτσεις δίπλα σε έναν μύθο και να κάνεις τα καλύτερα σεκοντα που έμειναν στην ιστορία

Τόλμησες να τον χωρίσεις και να βρεις όλες τις πόρτες κλειστές

Τόλμησες πρώτη να σηκωθείς από την καρέκλα και να σταθείς μόνη σου στην σκηνή

Τόλμησες να βάλεις πρώτη παντελόνι στην πίστα για να μην σου ματώνουν τα πόδια από τα σπασμένα πιάτα

Τόλμησες να «γίνεις» θεατραλε στα μπουζούκια

Τόλμησες να φύγεις από τα μπουζούκια και να πας σε υπόγεια ντίσκο και να σπάσεις κάθε κατεστημένο

Τόλμησες να αρχίζεις το πρόγραμμα σου νωρίτερα από τα δεδομένα κι ας σε θεωρούσανε τρελή

Τόλμησες να «δίνεις» τα τραπέζια σπουδαίων όταν αργούσαν να έρθουν στο πρόγραμμα σου

Τόλμησες να κάνεις παιδί εκτός γάμου σε μια εποχη που η κοινωνία δεν ήταν έτοιμη

Τόλμησες να παντρευτείς έναν άλλο μύθο έχοντας ήδη ενα παιδί .

Τόλμησες να πας πρώτη στην Eurovision

Τολμησες να ξανά χωρίσεις και να πορευτείς μόνη σου με ένα παιδί ….

Όλα τα τόλμησες … πάνω και κάτω από την πίστα

Τις έσπασες τις αλυσίδες !»

»Είσαι η μεγαλύτερη ελληνίδα τραγουδίστρια. Δεν θα υπάρξει άλλη σαν εσένα ! Μοναδική σε όλα της .

Νιωθω μεγαλη ευλογία που με επέλεξες να σταθώ δίπλα σου στην τελευταία σου συνεργασία …

Για το οτι με πίστεψες , με επέλεξες και με στήριξες

Σε ευχαριστώ για ΟΛΑ.

Δεν θα σε ξεχάσω ΠΟΤΕ!

Δεν θα ξεχάσω ποτέ τις συζητήσεις μας , τα γέλια μας ως το πρωί στο καμαρίνι με την Ολγα και την Μαρία .

Το δικό μας καρέ …

Είσαι η Μαρινέλα Μου, η Μαρινέλα όλων … και πάντα θα κυλάς στις φλέβες μας ♥️

Σ αγαπώ. Πότε δεν θα σε ξεχάσω. Κανείς μας …. Αντίο», έγραψε η Μπέττυ Μαγγίρα στην ανάρτησή της.

