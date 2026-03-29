ΚΥΡΙΑΚΗ 29.03.2026 13:04
Tο Ποντίκι Web

29.03.2026 10:45

«Όλα τα τόλμησες … πάνω και κάτω από την πίστα»: Το αντίο της Μπέττυ Μαγγίρα στη Μαρινέλλα

marinella_maggira

Με μια μακροσκελή ανάρτηση στο Instagram, που απαριθμεί όλα όσα τόλμησε η σπουδαία κυρία του ελληνικού τραγουδιού «πάνω και κάτω από την πίστα», αποχαιρέτησε η Μπέττυ Μαγγίρα τη Μαρινέλλα.

Η γνωστή παρουσιάστρια, που συνεργάστηκε με την Μπέττυ Μαγγίρα, στο NOX, την περίοδο 2023-2024, έγραψε για τη φωνή που έγινε εποχή και σημάδεψε για πάντα το ελληνικό τραγούδι:

«Το κατά Μαρινέλαν

Τόλμησες…να ανέβεις στην σκηνή να τραγουδήσεις ενώ ήσουν θεατρίνα για να καλυψεις το κενό
Τόλμησες να κάτσεις δίπλα σε έναν μύθο και να κάνεις τα καλύτερα σεκοντα που έμειναν στην ιστορία
Τόλμησες να τον χωρίσεις και να βρεις όλες τις πόρτες κλειστές
Τόλμησες πρώτη να σηκωθείς από την καρέκλα και να σταθείς μόνη σου στην σκηνή
Τόλμησες να βάλεις πρώτη παντελόνι στην πίστα για να μην σου ματώνουν τα πόδια από τα σπασμένα πιάτα
Τόλμησες να «γίνεις» θεατραλε στα μπουζούκια
Τόλμησες να φύγεις από τα μπουζούκια και να πας σε υπόγεια ντίσκο και να σπάσεις κάθε κατεστημένο
Τόλμησες να αρχίζεις το πρόγραμμα σου νωρίτερα από τα δεδομένα κι ας σε θεωρούσανε τρελή
Τόλμησες να «δίνεις» τα τραπέζια σπουδαίων όταν αργούσαν να έρθουν στο πρόγραμμα σου
Τόλμησες να κάνεις παιδί εκτός γάμου σε μια εποχη που η κοινωνία δεν ήταν έτοιμη
Τόλμησες να παντρευτείς έναν άλλο μύθο έχοντας ήδη ενα παιδί .
Τόλμησες να πας πρώτη στην Eurovision
Τολμησες να ξανά χωρίσεις και να πορευτείς μόνη σου με ένα παιδί ….
Όλα τα τόλμησες … πάνω και κάτω από την πίστα
Τις έσπασες τις αλυσίδες !»

»Είσαι η μεγαλύτερη ελληνίδα τραγουδίστρια. Δεν θα υπάρξει άλλη σαν εσένα ! Μοναδική σε όλα της .
Νιωθω μεγαλη ευλογία που με επέλεξες να σταθώ δίπλα σου στην τελευταία σου συνεργασία …
Για το οτι με πίστεψες , με επέλεξες και με στήριξες
Σε ευχαριστώ για ΟΛΑ.
Δεν θα σε ξεχάσω ΠΟΤΕ!
Δεν θα ξεχάσω ποτέ τις συζητήσεις μας , τα γέλια μας ως το πρωί στο καμαρίνι με την Ολγα και την Μαρία .
Το δικό μας καρέ …
Είσαι η Μαρινέλα Μου, η Μαρινέλα όλων … και πάντα θα κυλάς στις φλέβες μας ♥️
Σ αγαπώ. Πότε δεν θα σε ξεχάσω. Κανείς μας …. Αντίο», έγραψε η Μπέττυ Μαγγίρα στην ανάρτησή της.

Διαβάστε επίσης:

«Όταν την είδα σε ηλικία 16 ετών είχα μείνει άναυδη»: Η αφιέρωση της Βίσση στη Μαρινέλλα (Video)

Πάτρας σε Συρίγο: «Καλός είμαι, δεν είμαι μ@λ… – Κατάλαβες;» (Video)

Συγκινεί η Σίσσυ Χρηστίδου: «Ακόμη δεν μπορώ να ακούσω τα φωνητικά μηνύματα της μαμάς μου»

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

kalpes_pasok
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

4ο συνέδριο ΠΑΣΟΚ: Τη νέα Κεντρική Επιτροπή εκλέγουν οι σύνεδροι, 506 υποψήφιοι για 271 θέσεις (Λίστα)

DIAS ASTYNOMIA
ΕΛΛΑΔΑ

Αγρίνιο: Αναζητούνται 3 ανήλικοι για το μαχαίρωμα 16χρονου στο κέντρο της πόλης

semenya
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Σεμένια: «Ασέβεια προς τις γυναίκες η απόφαση της ΔΟΕ για επαλήθευση φύλου»

dikastiria_thessaloniki
ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Στα δικαστήρια η 77χρονη που συνελήφθη μετά τον θάνατο του 82χρονου συζύγου της

tryfiatis 2
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Φουντώνει η μάχη της κεντρικής επιτροπής στο ΠΑΣΟΚ

iisous-nazaret-new
LIFESTYLE

Robert Powell: Σπάνια εμφάνιση του τηλεοπτικού «Ιησού από τη Ναζαρέτ» στα 81 του χρόνια

akylas-new
MEDIA

Eurovision 2026: Σε ποια θέση βρίσκεται ο Akylas με το «Ferto» στα στοιχήματα (Video)

polemos_mesi_anatoli
ΚΟΣΜΟΣ

Φουντώνουν οι φλόγες του πολέμου στη Μέση Ανατολή: Αμερικανοϊσραηλινές επιδρομές κοντά στα Στενά του Ορμούζ - Πλήγματα σε ενεργειακές και βιομηχανικές υποδομές, όλες οι εξελίξεις

oikonomou-tsipras111
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Αλέξης Τσίπρας - Γιάννης Οικονόμου: Η απρόσμενη συνάντησή τους στη Λαμία

mesi-anatoli-23423
ΚΟΣΜΟΣ

Μέση Ανατολή: Δεύτερο χτύπημα των Χούθι στο Ισραήλ και ιρανικοί πύραυλοι κατά Ντουμπάι - 2500 Αμερικανοί πεζοναύτες έφτασαν στην περιοχή

kalpes_pasok
DIAS ASTYNOMIA
semenya
