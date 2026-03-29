Δανάη Μπάρκα: «Τα τελευταία χρόνια η τηλεόραση είναι πιο άγρια»

Στο πλατό της Ναταλίας Γερμανού βρέθηκε η Δανάη Μπάρκα, μιλώντας ανοιχτά για την εμπειρία της στην τηλεόραση, την απόφαση να κάνει ένα βήμα πίσω, αλλά και για όσα παρατηρεί σήμερα στον χώρο.

Η ίδια ξεκαθάρισε πως, παρά την αίσθηση που μπορεί να υπάρχει, η τηλεοπτική της διαδρομή δεν ήταν τόσο μεγάλη όσο νομίζουν πολλοί.

ι«Η ζωή εντός τηλεόρασης δεν είναι και 45 χρόνια, ήταν 5. Αλλά όντως τα τελευταία χρόνια ήταν πιο άγρια. Δεν πρόλαβα τις άλλες εποχές, τις πιο ανέμελες. Και εκεί υπήρχε αγριάδα, αλλά σε άλλους τομείς».

Όσον αφορά το ενδεχόμενο επιστροφής της στην πρωινή ζώνη, απάντησε με ειλικρίνεια:

«Στην πρωινή ζώνη θα γύρναγα μόνο αν είχα την ίδια ομάδα. Δεν ξέρω αν θα έκανα ακριβώς το ίδιο».

Τέλος, στάθηκε και στο κλίμα που επικρατεί πολλές φορές στον τηλεοπτικό λόγο:

«Το σχόλιο δεν με ενοχλεί. Αυτό που μου δημιουργεί αμηχανία είναι η ένταση και το πώς άλλα λέμε Πέμπτη και άλλα Παρασκευή, αλλά το περνάμε ως κανονικότητα και ως δημοσιογραφία».

Κλείνοντας, η Δανάη Μπάρκα μίλησε για την προσωπική της ζωή. «Είμαι καλά. Δεν θα μπορούσα να δημοσιοποιήσω κάτι το οποίο έχω αμφιβολίες ή δεν νιώθω 100% καλά. Νομίζω ότι όσο μεγαλώνω σκέφτομαι να κάνω αυτό που θέλω και όχι αυτό που πρέπει».

