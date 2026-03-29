Αυστηρό τελεσίγραφο της Βανέσα Τραμπ στον σύντροφό της, Τάιγκερ Γουντς, μετά τη σοκαριστική σύλληψη για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ

Η Βανέσα Τραμπ- πρώην σύζυγος του Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ– φέρεται να έδωσε στον φίλο της, Τάιγκερ Γουντς τελεσίγραφο μετά τη σύλληψή του για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ.

«Δεν είναι καθόλου χαρούμενη. Είναι ταυτόχρονα απογοητευμένη και λίγο θυμωμένη, για να είμαι ειλικρινής», δήλωσε ένα άτομο κοντά στο ζευγάρι στην Daily Mail το Σάββατο.

«Είναι σίγουρα “κόκκινο πανί” και του είπε ότι πρέπει εκείνος να το τακτοποιήσει και ότι θα το απαιτήσει», πρόσθεσε η πηγή.

«Πρέπει να θέσει τα πράγματα υπό έλεγχο, αλλιώς εκείνη δεν θα μείνει μαζί του».

Η πηγή είπε στο πρακτορείο ότι η 48χρονη Βανέσα είναι μια «ανήσυχη κοπέλα που βάζει όρια και λέει ότι πρέπει να τακτοποιήσει τα θέματά του, όπως τώρα».

Ο επαγγελματίας παίκτης γκολφ, 50 ετών, φέρεται να «ζητά συγγνώμη» και «θέλει να διορθώσει» τα λάθη του.

«Ντρέπεται, ντρέπεται για όλα αυτά», συνέχισε η πηγή. «Και είναι πραγματικά ταπεινωτικό να συμβαίνει ξανά. Και η Βανέσα ντρέπεται επίσης. Όλοι οι φίλοι της λένε, “Κορίτσι μου, τι στο καλό;”»

Ο Τραμπ, εν τω μεταξύ, δεν σχολίασε τη συλλήψη του Γουντς όταν επέστρεψε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης το Σαββατοκύριακο για να μοιραστεί ένα βίντεο της μεγαλύτερης κόρης της, Κάι.

