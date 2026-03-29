search
ΚΥΡΙΑΚΗ 29.03.2026 22:46
search
MENU CLOSE
LIFESTYLE

Tο Ποντίκι Web

29.03.2026 20:58

Αυστηρό τελεσίγραφο της Βανέσα Τραμπ στον σύντροφό της, Τάιγκερ Γουντς, μετά τη σοκαριστική σύλληψη για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ

29.03.2026 20:58
vanessa trump

Η Βανέσα Τραμπ- πρώην σύζυγος του Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ– φέρεται να έδωσε στον φίλο της, Τάιγκερ Γουντς τελεσίγραφο μετά τη σύλληψή του για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ.

«Δεν είναι καθόλου χαρούμενη. Είναι ταυτόχρονα απογοητευμένη και λίγο θυμωμένη, για να είμαι ειλικρινής», δήλωσε ένα άτομο κοντά στο ζευγάρι στην Daily Mail το Σάββατο.

«Είναι σίγουρα “κόκκινο πανί” και του είπε ότι πρέπει εκείνος να το τακτοποιήσει και ότι θα το απαιτήσει», πρόσθεσε η πηγή.

«Πρέπει να θέσει τα πράγματα υπό έλεγχο, αλλιώς εκείνη δεν θα μείνει μαζί του».

Η πηγή είπε στο πρακτορείο ότι η 48χρονη Βανέσα είναι μια «ανήσυχη κοπέλα που βάζει όρια και λέει ότι πρέπει να τακτοποιήσει τα θέματά του, όπως τώρα».

Ο επαγγελματίας παίκτης γκολφ, 50 ετών, φέρεται να «ζητά συγγνώμη» και «θέλει να διορθώσει» τα λάθη του.

«Ντρέπεται, ντρέπεται για όλα αυτά», συνέχισε η πηγή. «Και είναι πραγματικά ταπεινωτικό να συμβαίνει ξανά. Και η Βανέσα ντρέπεται επίσης. Όλοι οι φίλοι της λένε, “Κορίτσι μου, τι στο καλό;”»

Ο Τραμπ, εν τω μεταξύ, δεν σχολίασε τη συλλήψη του Γουντς όταν επέστρεψε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης το Σαββατοκύριακο για να μοιραστεί ένα βίντεο της μεγαλύτερης κόρης της, Κάι.

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΚΥΡΙΑΚΗ 29.03.2026 22:45
peripoliko new
ΕΛΛΑΔΑ

Καλλιθέα: Τρελή καταδίωξη ύποπτου οχήματος από την αστυνομία – Επιχείρησε να εμβολίσει περιπολικό (Video)

venezuela petrelaio 77- new
ΚΟΣΜΟΣ

Πετρέλαιο με… περιορισμούς: Η Διεθνής Υπηρεσία Ενέργειας ζητά από τις κυβερνήσεις να εξετάσουν μέτρα για την κατανάλωση

astinomia-new
ΕΛΛΑΔΑ

Δυτική Αττική: Κατασχέσεις ναρκωτικών και όπλων σε τέσσερις περιοχές μετά από μεγάλη αστυνομική επιχείρηση

1 / 3