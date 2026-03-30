«Λύγισε» ο Γιώργος Θεοφάνους για τη Μαρινέλλα – «Αν ήταν εδώ, θα μου έλεγε “σήκωσε το κεφάλι και πάμε”» (Video)

Φορτισμένος συναισθηματικά εμφανίστηκε ο Γιώργος Θεοφάνους με αφορμή τη θλιβερή είδηση του θανάτου της σπουδαίας Μαρινέλλας, με τον μουσικοσυνθέτη να μην μπορεί να κρύψει τη συγκίνησή του σε δηλώσεις του στις κάμερες των ψυχαγωγικών εκπομπών.

«Το σκεφτόμουνα χθες που ήμουνα στην Κωνσταντινούπολη, είχαμε πάει όλη η ομάδα για τους εορτασμούς για τα 1.400 χρόνια του Ακάθιστου Ύμνου. Ακριβώς αυτό σκεφτόμουνα, λίγο πριν παίξουμε το βράδυ στη συναυλία για τους Έλληνες και βγω πάνω, ήταν πολύ περίεργη στιγμή. Ξέρω ότι αν ήταν εδώ θα μού ‘λεγε ό,τι σκέφτηκα χθες το βράδυ του τύπου: “Σήκωσε το κεφάλι και πάμε”. Θυμάμαι μια φορά που παίζαμε πριν από καμιά εικοσαριά χρόνια μαζί, πριν ανοίξει η κουρτίνα και γυρνάω και της λέω: “Μα πού πάμε; Τι κάνουμε; Είσαι με σαράντα πυρετό” και μου λέει: “Σήκωσε το κεφάλι και πάμε!”» είπε συγκινημένος.

Νωρίτερα, ο Γιώργος Θεοφάνους είχε μοιραστεί μέσα από τα socail media τα έντονα συναισθήματα που τον κατέκλυσαν όταν λίγο πριν από μια συναυλία του, πληροφορήθηκε τη δυσάρεστη είδηση.

«Είμαι Κωνσταντινούπολη. Έχω συναυλία σε λίγα λεπτά. Μου είναι πάρα πολύ δύσκολο όλο αυτό. Ήρθα εδώ για την Παναγία Των Βλαχερνών και τους εορτασμούς με τον πατριάρχη σήμερα για τα 1400 χρόνια. Για την άλλη μου μάνα την Παναγία και έφυγε η ΜΑΝΑ μου. Εγώ θα την θυμάμαι πάντα έτσι. Ένα τεράστιο χαμόγελο, μια μεγάλη καρδιά. Καλό ταξίδι ΜΑΝΑ» έγραψε.

Υπενθυμίζεται πως αύριο, Τρίτη 31 Μαρτίου, από τις 08.00 έως τις 13.00, η σορός της σπουδαίας ερμηνεύτριας θα τεθεί σε λαϊκό προσκύνημα, ενώ θα ακολουθήσει η εξόδιος ακολουθία στη Μητρόπολη Αθηνών. Η ταφή θα πραγματοποιηθεί σε στενό οικογενειακό κύκλο, σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση της οικογένειας.

Στέφανος Κωνσταντινίδης για Ανδρέα Μικρούτσικο: «Με είπε φασίστα, ήταν η κόκκινη γραμμή μου» (Video)

Γιάννης Τσιμιτσέλης: «Τον είχα προτείνει για τον Σασμό και τελικά έμεινα εγώ εκτός» (Video)

Αυστηρό τελεσίγραφο της Βανέσα Τραμπ στον σύντροφό της, Τάιγκερ Γουντς, μετά τη σοκαριστική σύλληψη για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ



