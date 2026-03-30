Έφη Θώδη κατά Άντζελας Δημητρίου: «Έβγαλε όλο το κόμπλεξ που έχει απέναντί μου – Ο κόσμος είναι με το μέρος μου» (Video)

Στην κριτική που δέχτηκε από την Άντζελα Δημητρίου στο J2US αναφέρθηκε η Έφη Θώδη, χωρίς να κρύβει τον εκνευρισμό της για όσα λάθη της καταλόγισε η συνάδελφός της από τη θέση της κριτικής επιτροπής.

Σε δηλώσεις της στο Happy Day, η Έφη Θώδη τόνισε ότι δεν άκουγε καλά τα σχόλια της Άντζελας Δημητρίου, εξηγώντας πως σε διαφορετική περίπτωση θα της απαντούσε με άλλον τρόπο, ενώ επισήμανε ότι ενοχλήθηκε με την κριτική της.

«Από τα λεγόμενά της κατάλαβα ότι μου την είπε. Δεν την άκουγα καλά τι έλεγε, αλλιώς θα την περιποιούμουν καλύτερα. Καλά κάνω θα της έλεγα. Από τη στιγμή που με αποδέχεται η νεολαία και ο κόσμος, δεν της πέφτει λόγος τι κάνω εγώ. Καλά κάνω. Με ενόχλησε αυτή που μου την είπε. Δεν μου την είπαν άλλοι και μου την είπε αυτή. Τέλος πάντων, δεν πειράζει. Εγώ προχωράω, γιατί έχω τον κόσμο. Σας είπα ο κόσμος με αγαπάει και η δύναμή μου είναι ο λαός» ανέφερε, μεταξύ άλλων.

Σημειώνεται ότι στο J2US του Σαββάτου (28/3), η Άντζελα Δημητρίου βρέθηκε ως guest στην κριτική επιτροπή, ενώ κληθείσα να σχολιάσει την εμφάνιση της Έφης Θώδη με τον Dj Deleasis, η τραγουδίστρια δεν παρέλειψε να επισημάνει τα λάθη που διέκρινε στην ερμηνεία της συναδέλφου της.

«Το έχασες λίγο στην αρχή. Δεν μπήκες καλά. Γιατί αγάπη; Εσύ που είσαι επαγγελματίας είναι δυνατόν να μην μπαίνεις καλά στον χρόνο; Η Έφη ήταν κουρασμένη γιατί είχε live και για αυτό… Την αγαπάω πάρα πολύ την Έφη και το ξέρεις. Έχω τραγουδήσει εγώ τα πάντα, από νησιώτικο, δημοτικό, τι να κάνω;» ανέφερε, μεταξύ άλλων, είπε με την Έφη Θώδη να απαντά:

«Δεν πειράζει, τα λάθη γίνονται καμιά φορά. Εγώ έχω άλλο ρεπερτόριο, για μένα είναι κάτι καινούριο αυτό που κάνω. Θα σε βάλω να πεις τα νιάτα δυο φορές» είπε με το κοινό να τη χειροκροτά.

Τότε, η Άντζελα Δημητρίου επανήλθε, αναφέροντας πως τη θεωρεί καταπληκτική στο είδος τραγουδιού που υπηρετεί: «Το είπα γιατί έπρεπε να το πω. Είσαι καταπληκτική σε αυτό που κάνεις, μην το αλλάξεις ποτέ, σε αγαπάω πολύ και το ξέρεις. Εσύ πάντα δοκιμάζεις πράγματα» τόνισε.

Λίγο αργότερα σε δηλώσεις της, η Έφη Θώδη δεν έκρυψε την ενόχλησή της για τα εν λόγω σχόλια εκ μέρους της Άντζελας Δημητρίου.

«Έβγαλε όλο το κόμπλεξ που είχε απέναντί μου. Φάνηκε ότι ήταν κάτι που είχε μέσα της, μου τη φύλαγε. Έγινε ένα μικρό τεχνικό λάθος και δεν άκουγα τη μουσική. Ο κόσμος ήταν και είναι με το μέρος μου, να σκάσουν όλοι απ’ το κακό τους» τόνισε.

