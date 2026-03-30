ΔΕΥΤΕΡΑ 30.03.2026 12:40
Γιάννης Πάριος: «Έφυγε η Μαρινέλλα; Αυτοί οι άνθρωποι δεν φεύγουν ποτέ – Nα μας περιμένει» (Video)

parios-marinella-new

Για τον θάνατο της Μαρινέλλας μίλησε ο Γιάννης Πάριος, εκφράζοντας τη βαθιά του θλίψη για το τεράστιο κενό που αφήνει πίσω της η σπουδαία καλλιτέχνιδα.

Σε τηλεφωνική επικοινωνία με την εκπομπή του Γιώργου Λιάγκα, ο τραγουδιστής επισήμανε ότι τέτοια ταλέντα, τέτοιες φωνές και κυρίως τέτοιοι άνθρωποι δεν φεύγουν ποτέ, καθώς συνεχίζουν να υπάρχουν πάντα μόνο με το όνομά τους και το ανεξίτηλο αποτύπωμα που αφήνουν πίσω τους.

Κάνε, δε, λόγο για μια κυρία που ενώ ήταν «καθηγήτρια πανεπιστημίου στο τραγούδι» δεν σταμάτησε ποτέ να είναι παρέλληλα και «η πιο υπάκουη μαθήτρια».

«Έφυγε η Μαρινέλλα; Αυτοί οι άνθρωποι δεν “φεύγουν” ποτέ. Αυτοί είναι “φάροι”. Είναι “φάρος”. Η Μαρινέλλα δεν “έφυγε” ποτέ, ούτε πρόκειται να “φύγει” ποτέ. Μόνο το όνομά της φτάνει. Δεν ήταν η “μεγάλη κυρία (του ελληνικού τραγουδιού)”. Ήταν κυρία. Το “κυρία” φτάνει αλλά ήταν και μεγάλη τραγουδίστρια. Εγώ έχω συνεργαστεί μαζί της πάρα πολύ. Πρώτα απ’ όλα, στον ίδιο χώρο τρεις φορές αλλά αυτό που θα θυμάμαι πάντα για τη Μαρινέλλα είναι ότι, ενώ ήταν καθηγήτρια πανεπιστημίου στο τραγούδι, ήταν η πιο υπάκουη μαθήτρια σε όλα της. Και η πιο σωστή επαγγελματίας. Να μας περιμένει. Ερχόμαστε όλοι και την αγαπάμε» ανέφερε, εμφανώς συγκινημένος.

Photo 1
apinidwtis
zografou2 new
aerial-view-over-port-vila-vanuatu
nosokomeio-nikaias_1111_1920-1080_new
doukas laliwtis skandalidis tsipras
plakias_manesis_ntolka
iisous-nazaret-new
VASILIS_GOUMAS_NEW
war_middle_east_new
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

Photo 1
apinidwtis
zografou2 new
