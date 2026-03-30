ΔΕΥΤΕΡΑ 30.03.2026 12:42
30.03.2026 11:44

Λίτσα Διαμάντη: Η στιγμή που ενημερώνεται τηλεφωνικά για τον θάνατο της Μαρινέλλας – «Με συγκλονίζετε τώρα» (Video)

30.03.2026 11:44
Τηλεφωνικά ενημερώθηκε η Λίτσα Διαμάντη για τον θάνατο της Μαρινέλλας, με την τραγουδίστρια να δηλώνει συγκλονισμένη από τη μεγάλη αυτή απώλεια.

Σε απόσπασμα που προβλήθηκε σημερα στο «Πρωινό», η Λίτσα Διαμάντη δεν έκρυψε τη συγκίνησή της, κάνοντας λόγο για σπουδαία καλλιτέχνιδα και μια μεγάλη δασκάλα που δε θα πάψει ποτέ να αγαπά και να θαυμάζει.

«Αλήθεια; Πω πω, με συγκλονίζετε τώρα. Πω πω… Μεγάλη δασκάλα, μεγάλη καλλιτέχνιδα, μεγάλη, μεγάλη. Να ‘έχει καλό ταξίδι. Την αγαπάω, την αγαπούσα και θα την αγαπάω πάντα. Και θα τη θαυμάζω» είπε συγκλονισμένη.

Η σπουδαία ερμηνεύτρια έφυγε από τη ζωή το απόγευμα της 28ης Μαρτίου, σε ηλικία 87 ετών, ύστερα από βαρύ εγκεφαλικό που υπέστη στη σκηνή του Ηρωδείου στις 25 Σεπτεμβρίου του 2024 δίνοντας, έκτοτε, σκληρή μάχη για ενάμιση χρόνο.

Η σορός της σπουδαίας ερμηνεύτριας θα τεθεί σε λαϊκό προσκύνημα στο παρεκκλήσι του Ιερού Ναού Αγίου Ελευθερίου από τις 08:00 έως τις 13:00 την Τρίτη 31 Μαρτίου, προκειμένου φίλοι και θαυμαστές να της αποτίσουν φόρο τιμής.

 Στις 14:00, θα ακολουθήσει η εξόδιος ακολουθία στη Μητρόπολη Αθηνών, ενώ η ταφή της θα γίνει σε στενό οικογενειακό κύκλο. Η οικογένεια απευθύνει έκκληση, αντί στεφάνων, να πραγματοποιηθούν δωρεές στον σύλλογο Φλόγα, που στηρίζει παιδιά με νεοπλασματικές ασθένειες και τις οικογένειές τους.

ΔΕΥΤΕΡΑ 30.03.2026 12:42
Photo 1
ADVERTORIAL

Allwyn Game Time: Η ονειρική ενδεκάδα του Δημήτρη Χατσίδη και το όραμα του για την Εθνική Ελπίδων

apinidwtis
ΥΓΕΙΑ

12ο ΠΣΕΦ ΦΣΘ: Τρισδιάστατη εκτύπωση εξατομικευμένων φαρμάκων και αυτόματοι απινιδωτές στα φαρμακεία

zografou2 new
ΕΛΛΑΔΑ

Θρίλερ στου Ζωγράφου: Μητέρα και κόρη βρέθηκαν νεκρές σε σφραγισμένο δωμάτιο – Προσήχθη ο γιος (video/photo)

