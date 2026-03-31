Μαρινέλλα: Η άγνωστη ιστορία πίσω από το τραγούδι «Σταλιά Σταλιά» (Video)

Ιστορίες από το παρελθόν μοιράστηκε η κόρη του αείμνηστου Γιώργου Ζαμπέτα, η οποία μιλώντας στην κάμερα του Happy Day διηγήθηκε άγνωστα στιγμιότυπα από τις συνεργασίες του με τη Μαρινέλλα.

«Έχω γράψει ένα βιβλίο για τον πατέρα μου και τώρα θα γίνει μία επανέκδοση με διαφορετική δομή και θα εκδοθεί κατά τον Νοέμβριο. Από αυτό το βιβλίο και με όλες μου τις αναμνήσεις, θα γίνει η ζωή του σειρά. Την αγαπούσε πολύ ο πατέρας μου τη Μαρινέλλα και την είχε γνωρίσει τότε, είχανε δουλέψει μαζί με τον Στέλιο τον Καζαντζίδη» είπε, αρχικά, η Κατερίνα Ζαμπέτα, ενώ στη συνέχεια αποκάλυψε την άγνωστη ιστορία πίσω από το τραγούδι “Σταλιά-Σταλιά”.

«Όταν το ‘φτιαξε το τραγούδι, το πήγε να τ’ ακούσει η Βουγιουκλάκη, η οποία θα το ‘λεγε. {Έλα Αλικάκι μου”, της λέει, “έχω ένα τραγουδάκι για σένα”. “Για να τ’ ακούσω”, του λέει. Της το βάζει, πρώτο στίχο, δεύτερο στίχο… λέει, “Αυτό να πας να το δώσεις του Καζαντζίδη να το πει”. Τον έπιασε τον πατέρα μου συμφόρηση… Εγκεφαλικό! Όμως, ήταν η Μαρινέλλα εκεί. Και πάει εδώ από πάνω του και του λέει: “Γιωργάκη, να το πω εγώ αυτό το τραγούδι;”. Και ο πατέρας μου της λέει: “Θέλεις να το πεις, ρε Κίτσα; Πες το!”. Το ‘χε πει με την πρώτη η Μαρινέλλα. Ήτανε πολύ ταλαντούχα. Να ‘ναι καλά εκεί που είναι» διηγήθηκε.

