search
ΤΡΙΤΗ 31.03.2026 10:36
search
MENU CLOSE
LIFESTYLE

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

Μαρινέλλα: Η άγνωστη ιστορία πίσω από το τραγούδι «Σταλιά Σταλιά» (Video)

marinella-new

Ιστορίες από το παρελθόν μοιράστηκε η κόρη του αείμνηστου Γιώργου Ζαμπέτα, η οποία μιλώντας στην κάμερα του Happy Day διηγήθηκε άγνωστα στιγμιότυπα από τις συνεργασίες του με τη Μαρινέλλα.

«Έχω γράψει ένα βιβλίο για τον πατέρα μου και τώρα θα γίνει μία επανέκδοση με διαφορετική δομή και θα εκδοθεί κατά τον Νοέμβριο. Από αυτό το βιβλίο και με όλες μου τις αναμνήσεις, θα γίνει η ζωή του σειρά. Την αγαπούσε πολύ ο πατέρας μου τη Μαρινέλλα και την είχε γνωρίσει τότε, είχανε δουλέψει μαζί με τον Στέλιο τον Καζαντζίδη» είπε, αρχικά, η Κατερίνα Ζαμπέτα, ενώ στη συνέχεια αποκάλυψε την άγνωστη ιστορία πίσω από το τραγούδι “Σταλιά-Σταλιά”.

«Όταν το ‘φτιαξε το τραγούδι, το πήγε να τ’ ακούσει η Βουγιουκλάκη, η οποία θα το ‘λεγε. {Έλα Αλικάκι μου”, της λέει, “έχω ένα τραγουδάκι για σένα”. “Για να τ’ ακούσω”, του λέει. Της το βάζει, πρώτο στίχο, δεύτερο στίχο… λέει, “Αυτό να πας να το δώσεις του Καζαντζίδη να το πει”. Τον έπιασε τον πατέρα μου συμφόρηση… Εγκεφαλικό! Όμως, ήταν η Μαρινέλλα εκεί. Και πάει εδώ από πάνω του και του λέει: “Γιωργάκη, να το πω εγώ αυτό το τραγούδι;”. Και ο πατέρας μου της λέει: “Θέλεις να το πεις, ρε Κίτσα; Πες το!”. Το ‘χε πει με την πρώτη η Μαρινέλλα. Ήτανε πολύ ταλαντούχα. Να ‘ναι καλά εκεί που είναι» διηγήθηκε.

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
peripoliko_elas_astynomia
ΕΛΛΑΔΑ

PERIPOLIKO NEW
ΕΛΛΑΔΑ

kairos_vroxi_0502_1920-1080_new
ΕΛΛΑΔΑ

zacharatos-new
ΕΛΛΑΔΑ

trump_isfahan_new
ΚΟΣΜΟΣ

Δείτε όλες τις ειδήσεις
tired_woman_new
ΥΓΕΙΑ

synedrio pasok (2)
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

aithousa apostolakis tzakri
ΚΑΛΧΑΣ

trump_isfahan_new
ΚΟΣΜΟΣ

iisous-nazaret-new
LIFESTYLE

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

peripoliko_elas_astynomia
PERIPOLIKO NEW
kairos_vroxi_0502_1920-1080_new
1 / 3