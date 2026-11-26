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Μια διαμάχη που μετρούσε χρόνια, οδηγώντας τους στα δικαστήρια έλυσαν ο Μπραντ Πιτ και η Αντζελίνα Τζολί, με το πρώην ζευγάρι να ανακοινώνει χθες (25/11) ότι κατέληξαν σε συμβιβασμό.

Σε μια σύντομη δήλωση που δημοσίευσαν στα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, οι δύο αστέρες του Χόλιγουντ δεν έδωσαν λεπτομέρειες για τη συμφωνία που επιτεύχθηκε σχετικά με το Château Miraval, ένα κτήμα στην περιοχή Βαρ της νότιας Γαλλίας, η ιδιοκτησία του οποίου είχε γίνει ένα από τα κύρια σημεία διαμάχης στο ιδιαίτερα αμφιλεγόμενο διαζύγιό τους.

«Καταλήξαμε σε φιλικό διακανονισμό προς το συμφέρον της οικογένειάς μας και δεν θα κάνουμε κανένα περαιτέρω σχόλιο», ανέφερε η δήλωση.

Ο Μπραντ Πιτ, 62 ετών, και η Αντζελίνα Τζολί, 51 ετών, συνεργάστηκαν με μια οικογένεια οινοποιών το 2011 για την παρασκευή ενός κρασιού ροζέ.

Το 2016, όταν χώρισαν έπειτα από 12 χρόνια μαζί, το κτήμα βρέθηκε στο επίκεντρο ενός διαζυγίου που συνεχίστηκε με μακροχρόνιους δικαστικούς αγώνες.

Τον Φεβρουάριο του 2022, ο Μπραντ Πιτ κατηγόρησε την Τζολί ότι παραβίασε τα δικαιώματά του όταν πούλησε το μερίδιό της στον αμπελώνα σε μια θυγατρική του ομίλου Stoli, η οποία ανήκει σε έναν δισεκατομμυριούχο ρωσικής καταγωγής.

Σε δικαστικά έγγραφα, ο ηθοποιός ισχυρίστηκε ότι «η Αντζελίνα Τζολί προσπαθούσε να τον βλάψει» σχετικά με την πώληση της περιουσίας.

Brad Pitt and Angelina Jolie have settled their legal battle over their French winery, which brought to light allegations that Pitt abused Jolie and their children aboard a private plane in 2016.



• Pitt sued Jolie in 2022, accusing her of selling her 50% stake in Château… pic.twitter.com/tYZRKjD04T November 25, 2026

Η Αντζελίνα Τζολί απάντησε με νομική αντεπίθεση κατηγορώντας τον πρώην σύζυγό της ότι ενήργησε από «εκδίκηση».

Η ίδια υποστήριξε επίσης ότι ο Μπραντ Πιτ αρνήθηκε να αγοράσει τις μετοχές της στην περιουσία επειδή δεν ήθελε να υπογράψει μια συμφωνία εμπιστευτικότητας «που θα τον εμπόδιζε συμβατικά να μιλήσει για τη σωματική και συναισθηματική κακοποίηση» που υπέστη εκείνη και τα παιδιά τους.

Αναφέρθηκε συγκεκριμένα σε έναν καβγά που έλαβε χώρα σε ιδιωτικό τζετ το 2016, σύμφωνα με δικαστικά έγγραφα.

Το πρώην ζευγάρι, με το παρατσούκλι «Μπραντζελίνα», γνωρίστηκε κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων της ταινίας «Mr. and Mrs. Smith», που κυκλοφόρησε το 2005, στην οποία είχαν τους δύο πρωταγωνιστικούς ρόλους.

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