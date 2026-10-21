Θεσσαλονίκη: Μαχαίρωσαν 29χρονο επειδή αρνήθηκε να δώσει το πατίνι του – Νοσηλεύεται στο «Ιπποκράτειο»

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Αιματηρό περιστατικό σε βάρος ενός 29χρονου αλλοδαπού για ένα πατίνι σημειώθηκε το πρωί της Τετάρτης (21/10) στη Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες από την αστυνομία, το περιστατικό έγινε στις 07:00, στην οδό 28ης Οκτωβρίου στην περιοχή των Αμπελοκήπων, όταν άγνωστο άτομο προσέγγισε τον 29χρονο, ο οποίος κινείτο με πατίνι, απατώντας να τού το παραδώσει.

Όταν ο νεαρός αρνήθηκε, κατά τις ίδιες πληροφορίες, ο δράστης τον μαχαίρωσε.

Ο 29χρονος μεταφέρθηκε τραυματισμένος στο Νοσοκομείο «Ιπποκράτειο», ενώ το συμβάν ερευνάται από την αστυνομία.

Διαβάστε επίσης:

Άρτα: Νήπιο εντοπίστηκε να περιφέρεται μόνο του στον δρόμο

Αμαλιάδα: Έθαψαν τη μητέρα τους στον κήπο γιατί δεν είχαν χρήματα να πληρώσουν την κηδεία

Κρήτη: Διασώθηκαν 46 μετανάστες νότια των Καλών Λιμένων