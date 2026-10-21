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21.10.2026 09:21

Θεσσαλονίκη: Μαχαίρωσαν 29χρονο επειδή αρνήθηκε να δώσει το πατίνι του – Νοσηλεύεται στο «Ιπποκράτειο»

21.10.2026 09:21
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Αιματηρό περιστατικό σε βάρος ενός 29χρονου αλλοδαπού για ένα πατίνι σημειώθηκε το πρωί της Τετάρτης (21/10) στη Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες από την αστυνομία, το περιστατικό έγινε στις 07:00, στην οδό 28ης Οκτωβρίου στην περιοχή των Αμπελοκήπων, όταν άγνωστο άτομο προσέγγισε τον 29χρονο, ο οποίος κινείτο με πατίνι, απατώντας να τού το παραδώσει.

Όταν ο νεαρός αρνήθηκε, κατά τις ίδιες πληροφορίες, ο δράστης τον μαχαίρωσε.

Ο 29χρονος μεταφέρθηκε τραυματισμένος στο Νοσοκομείο «Ιπποκράτειο», ενώ το συμβάν ερευνάται από την αστυνομία.

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