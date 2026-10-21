Έκρηξη στον Κολωνό: Στο 401 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο ο αστυνομικός που τραυματίστηκε στο κεφάλι, εκτός κινδύνου οι τραυματίες 

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Τέσσερις τραυματίες, δύο αστυνομικοί και δύο πολίτες, μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία μετά από έκρηξη σε κτίριο στον Κολωνό.

Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, ο ένας αστυνομικός τραυματίστηκε στο κεφάλι, χωρίς να κινδυνεύει η ζωή του, και διακομίστηκε στο 401 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο Αθηνών.

Οι άλλοι τρεις τραυματίες, οι οποίοι φέρουν ελαφρύτερα τραύματα, μεταφέρθηκαν στον «Ευαγγελισμό». Πρόκειται για δύο άντρες πολίτες και μία γυναίκα αστυνομικό. Φέρουν τραύματα από θραύσματα στον κορμό και στο πρόσωπο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, άγνωστος επικοινώνησε με την Άμεση Δράση, λέγοντας ότι πρόκειται να παραλάβει μία βαλίτσα με ναρκωτικά μπροστά από πολυκατοικία στον Κολωνό. Όταν οι αστυνομικοί έφτασαν στο σημείο, η βαλίτσα εξερράγη, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό ενός αστυνομικού, καθώς και τον ελαφρύτερο τραυματισμό τριών πολιτών που περνούσαν εκείνη την ώρα από το σημείο.

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