Συναγερμός για ύποπτο αντικείμενο στην Πλατεία Συντάγματος 

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Συναγερμός σήμανε στην αστυνομία για ύποπτο σακίδιο που εντοπίστηκε στην Πλατεία Συντάγματος

Στο σημείο έσπευσε ομάδα του τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών, ενώ προσωρινά διακόπηκε η κυκλοφορία στη Βασιλέως Γεωργίου, από το ύψος της λεωφόρου Βασιλίσσης Αμαλίας, καθώς και στη Σταδίου, από το ύψος της οδού Αμερικής.

Το σακίδιο τελικά περιείχε παλιά ρούχα. Η κυκλοφορία έχει αποκατασταθεί.

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