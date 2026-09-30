Συναγερμός για ύποπτο αντικείμενο στην Πλατεία Συντάγματος 

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Συναγερμός σήμανε στην αστυνομία για ύποπτο σακίδιο που εντοπίστηκε στην Πλατεία Συντάγματος
Στο σημείο έσπευσε ομάδα του τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών, ενώ προσωρινά διακόπηκε η κυκλοφορία στη Βασιλέως Γεωργίου, από το ύψος της λεωφόρου Βασιλίσσης Αμαλίας, καθώς και στη Σταδίου, από το ύψος της οδού Αμερικής.
Το σακίδιο τελικά περιείχε παλιά ρούχα. Η κυκλοφορία έχει αποκατασταθεί.
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