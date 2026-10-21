Πώς σημειώθηκε η έκρηξη στον Κολωνό, τα σενάρια που εξετάζονται – O μηχανισμός με πυροκροτητή, η σακούλα με τα ναρκωτικά και το τηλεφώνημα

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Σε εκρηκτικό μηχανισμό μικρής ισχύος, συνδεδεμένο με πυροκροτητή, αποδίδεται η έκρηξη που σημειώθηκε το απόγευμα της Τετάρτης (21/10) σε πολυκατοικία στην οδό Πλάτωνος 142, στην Ακαδημία Πλάτωνος, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν δύο αστυνομικοί και δύο πολίτες.

Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, ο εκρηκτικός μηχανισμός είχε τοποθετηθεί μέσα σε λευκή σακούλα, η οποία είχε αφεθεί στο ισόγειο της πολυκατοικίας. Η σακούλα έγινε αντιληπτή από τον διαχειριστή του κτιρίου, ο οποίος τηλεφώνησε στην Άμεση Δράση, εκτιμώντας ότι ενδεχομένως περιείχε ναρκωτικά. Οι έρευνες των Αρχών βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, με το ενδεχόμενο οργανωμένης ενέργειας με στόχο αστυνομικούς να βρίσκεται στο μικροσκόπιο.

Η σακούλα είχε αφεθεί στο ισόγειο της πολυκατοικίας και έγινε αντιληπτή από τον διαχειριστή του κτιρίου, ο οποίος τηλεφώνησε στην Άμεση Δράση, εκτιμώντας ότι ενδεχομένως περιείχε ναρκωτικά.

Στο σημείο μετέβησαν αστυνομικοί της Ασφάλειας Αθηνών. Εκεί τους περίμενε ο διαχειριστής μαζί με έναν ακόμη πολίτη, ο οποίος τους υπέδειξε τη σακούλα, αναφέροντας ότι την είχε ανοίξει και είχε δει πως περιείχε ναρκωτικά.

Κατά τον έλεγχο, ένας από τους αστυνομικούς άνοιξε τη σακούλα, στο εσωτερικό της οποίας «έκρυβε» εκρηκτικό μηχανισμό και μια ζυγαριά ακριβείας. Πάτησε άθελά του το μπουτόν που υπήρχε στον αυτοσχέδιο μηχανισμό, αυτός ενεργοποιήθηκε, προκαλώντας ισχυρή έκρηξη.

Από την έκρηξη η σακούλα διαλύθηκε, ενώ τραυματίστηκαν οι δύο αστυνομικοί και οι δύο πολίτες που βρίσκονταν κοντά.

Στο χειρουργείο αστυνομικός – Τέσσερις τραυματίες

Από την έκρηξη τραυματίστηκαν συνολικά τέσσερα άτομα, δύο αστυνομικοί και δύο πολίτες, μεταξύ των οποίων και ο διαχειριστής της πολυκατοικίας.

Ο αστυνομικός που άνοιξε τη σακούλα τραυματίστηκε στο κεφάλι και διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο 401 Στρατιωτικό Νοσοκομείο, όπου εισήχθη στο χειρουργείο.

Η γυναίκα αστυνομικός φέρει ελαφρύτερα τραύματα, ενώ οι δύο πολίτες τραυματίστηκαν επίσης ελαφρά, με εκδορές και μώλωπες από θραύσματα. Και οι δύο μεταφέρθηκαν στον Ευαγγελισμό.

Κανείς από τους τέσσερις τραυματίες δεν διατρέχει κίνδυνο για τη ζωή του, σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες.

Το σενάριο της παγίδας θανάτου για τους αστυνομικούς

Το ενδεχόμενο να είχε στηθεί παγίδα θανάτου με στόχο τους αστυνομικούς εξετάζουν οι Αρχές στο πλαίσιο της έρευνας για την έκρηξη στον Κολωνό.

Οι αρχές προσπαθούν να διαπιστώσουν ποιος τοποθέτησε τον εκρηκτικό μηχανισμό μέσα στη λευκή σακούλα, αλλά και αν η έκρηξη ήταν αποτέλεσμα οργανωμένου σχεδίου με σκοπό να πλήξει τους αστυνομικούς που θα έσπευδαν στο σημείο.

Κρίσιμο θεωρείται να αποσαφηνιστεί ο τρόπος ενεργοποίησης του μηχανισμού, καθώς και το εάν η σακούλα είχε τοποθετηθεί σε σημείο όπου ήταν πιθανό να εντοπιστεί και να ελεγχθεί από τις Αρχές.

Προς το παρόν, πάντως, δεν έχουν εξαχθεί ασφαλή συμπεράσματα για τα κίνητρα της ενέργειας, ενώ κανένα ενδεχόμενο δεν έχει αποκλειστεί.

Αυτοψία από το ΤΕΕΜ – Στο σημείο και η Πυροσβεστική

Στο σημείο της έκρηξης έσπευσαν αστυνομικές δυνάμεις, οι οποίες απέκλεισαν την περιοχή, ενώ κλιμάκιο του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών (ΤΕΕΜ) κλήθηκε για αυτοψία και έρευνα σχετικά με τον μηχανισμό που προκάλεσε την έκρηξη.

Παράλληλα, προληπτικά μετέβησαν στην περιοχή 18 πυροσβέστες με έξι οχήματα, χωρίς να χρειαστεί να επιχειρήσουν. Δύναμη της Πυροσβεστικής παρέμεινε σε απόσταση για προληπτικούς λόγους.

Την υπόθεση έχει αναλάβει η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, με τις έρευνες να συνεχίζονται για τη διαλεύκανση της υπόθεσης, την εξακρίβωση των συνθηκών της έκρηξης και τον εντοπισμό των υπευθύνων.

Διαβάστε επίσης:

Ένταση στην Ομόνοια μετά το μαζικό Πανεκπαιδευτικό συλλαλητήριο – Άνδρας των ΜΑΤ πέταξε κρότου λάμψης μέσα στον σταθμό και… αποχαιρέτισε τους αποδέκτες (Video)

Πάτρα: Πέντε χρόνια κάθειρξη σε ζευγάρι που βασάνισε σκύλο – Του έκοψαν την ουρά και τον έβαψαν

Marfin: Στη φυλακή μετά τις συμπληρωματικές απολογίες οι δύο κατηγορούμενοι για τον εμπρησμό του 2010