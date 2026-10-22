Τουρκολιβυκό μνημόνιο: Σφοδρή επίθεση Μαρινάκη στον Ανδρουλάκη – «Προπονητής της εξέδρας»

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«Φωτιά» στο πολιτικό σκηνικό της χώρας βάζει η κύρωση του τουρκολιβυκού μνημονίου για τις θαλάσσιες ζώνες, με την κυβέρνηση να περνά στην αντεπίθεση, μετά τη σφοδρή κριτική της αντιπολίτευσης για τους χειρισμούς της για το θέμα.

Έτσι, στη διάρκεια του briefing, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης επιτέθηκε με έντονο τρόπο στον Νίκο Ανδρουλάκη, κατηγορώντας τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ ότι με τις αναφορές του σε διπλωματική ήττα νομιμοποιεί τις θέσεις της άλλης πλευράς. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος απέρριψε την κριτική για τους χειρισμούς της Αθήνας και παρείχε πλήρη κάλυψη στον Γιώργο Γεραπετρίτη.

«Όταν μιλάς για ήττα, νομιμοποιείς την άλλη πλευρά», ανέφερε ο Π.Μαρινάκης, σχολιάζοντας τις αντιδράσεις για την κύρωση του τουρκολιβυκού μνημονίου από τη λιβυκή Βουλή, ενώ συνεχίζοντας τα πυρά του κατά του προέδρου του ΠΑΣΟΚ, σημείωσε ότι «η εξωτερική πολιτική της χώρας δεν ασκείται με τη μέθοδο του προπονητή της εξέδρας» και υπογράμμισε ότι η ανάλυση του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης «αδικεί την ίδια του τη χώρα».

Ο κ. Μαρινάκης διερωτήθηκε πώς είναι δυνατόν, ενώ η ΕΕ απορρίπτει το τουρκολιβυκό μνημόνιο ως παράνομο, μέρος του ελληνικού πολιτικού συστήματος να μιλά για εθνική ήττα και υπενθύμισε ότι το μνημόνιο υπάρχει από το 2019 και ότι στη συνέχεια η Ελλάδα προχώρησε σε συμφωνίες οριοθέτησης θαλασσίων ζωνών και ενεργειακές πρωτοβουλίες. «Η Ελλάδα έχει πολλά εργαλεία, ας μην ανησυχούν όλοι αυτοί», ανέφερε, διαβεβαιώνοντας ότι η κυβέρνηση θα συνεχίσει τις προσπάθειες ενίσχυσης της διεθνούς θέσης της χώρας.

Παράλληλα, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος κάλυψε πλήρως τον υπουργό Εξωτερικών, Γιώργο Γεραπετρίτη, λέγοντας ότι επί των ημερών του έχουν υπάρξει σημαντικά αποτελέσματα στην εξωτερική πολιτική. «Το ότι συνομιλούμε δεν σημαίνει υποχώρηση», τόνισε, ξεκαθαρίζοντας ότι οι διπλωματικές επαφές δεν συνεπάγονται συμφωνία με τις θέσεις της άλλης πλευράς και επανέλαβε ότι η επέκταση των χωρικών υδάτων αποτελεί αναφαίρετο δικαίωμα της Ελλάδας, το οποίο θα ασκηθεί στον χρόνο που η χώρα θα κρίνει κατάλληλο.

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